Les manifestants bloquent les routes du Brésil pour la deuxième journée après la défaite électorale de Bolsonaro

Des partisans du président Jair Bolsonaro, principalement des camionneurs, ont mis le feu à une barrière lors d’un blocus sur l’autoroute Via Dutra BR-116 entre Rio de Janeiro et Sao Paulo, à Volta Redonda, État de Rio de Janeiro, Brésil, le 31 octobre 2022 , comme une apparente protestation contre la défaite de Bolsonaro lors du second tour de l’élection présidentielle. Les camionneurs et autres manifestants lundi.