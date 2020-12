L’Église apostolique arménienne s’est jointe mardi à l’appel lancé par l’opposition pour que Pashinyan démissionne. Le chef de l’église, Catholicos of All Armenians Karekin II, a exhorté dans un communiqué le Premier ministre à démissionner, affirmant que cette décision « empêcherait les troubles dans la vie publique, ainsi que d’éventuels affrontements et des conséquences tragiques. «

Les violents combats qui ont éclaté à la fin du mois de septembre ont marqué la plus grande escalade d’un long conflit qui se cache entre les deux pays ex-soviétiques. Les autorités arméniennes ont déclaré qu’au moins 2 718 soldats arméniens et 55 civils avaient été tués dans les combats. Selon l’Azerbaïdjan, 2 783 soldats ont été tués et plus de 100 sont toujours portés disparus. Le gouvernement a déclaré que 94 de ses civils avaient également été tués et plus de 400 blessés.