Les manifestants bloquent la capitale pakistanaise

Les partisans d’Imran Khan ont paralysé la circulation à l’extérieur d’Islamabad, quelques jours après que l’ex-Premier ministre a été abattu

Les partisans de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan ont bloqué mardi des routes près d’Islamabad, perturbant la circulation et obligeant les écoles à fermer. On pense que des documents de police ont enregistré qu’un tireur solitaire a tenté de tuer Khan la semaine dernière, tandis que Khan affirme qu’il y avait un complot impliquant deux assassins potentiels.

Des séquences vidéo filmées lundi et mardi ont montré des partisans du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de Khan apportant des chaises sur les autoroutes à l’extérieur de la capitale pakistanaise, alors que d’autres groupes de manifestants organisaient des manifestations similaires à l’intérieur de la ville.

فتح جنگ میں زلفی بخاری کی قیادت میں کارکنان کا دوسری رات بھی احتجاج جاری pic.twitter.com/9DILsxq9Pu — Naya Pakistan (@Naya__Pakistan_) 8 novembre 2022

Les Pakistanais ne peuvent pas utiliser l’autoroute de Lahore à Islamabad PARCE QUE IMRAN KHAN L’A DIT. pic.twitter.com/t2iZCzcGdC — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) 8 novembre 2022

Des bannières mettant en vedette La ressemblance de Khan ont été tenus en l’air par ses partisans et suspendus à des ponts. Les manifestations ont forcé un certain nombre d’écoles à fermer, a rapporté Reuters mardi.

Khan a été blessé par balle lors d’un rassemblement à l’extérieur de la ville de Gujranwala jeudi dernier. Il avait appelé ses partisans à descendre dans la rue depuis qu’il avait été chassé du pouvoir en avril et menait à l’époque une marche de protestation sur Islamabad pour exiger de nouvelles élections. Dans une allocution vidéo depuis son hôpital vendredi, il a déclaré qu’il reprendrait sa marche sur la capitale “une fois que j’irai mieux.”

La police pakistanaise a ouvert une enquête criminelle sur la fusillade, avec des documents de police vus par Reuters alléguant qu’un tireur isolé a tenté de tuer Khan. L’ancien Premier ministre affirme cependant que deux tueurs à gages ou plus étaient impliqués et a accusé le Premier ministre Shehbaz Sharif, la ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah et le général de division Faisal Nasser, responsable du renseignement, d’avoir organisé la tentative de meurtre.

Le gouvernement et l’armée pakistanais ont fermement nié toute implication.

Khan est un ancien joueur de cricket qui a été Premier ministre du Pakistan de 2018 jusqu’à sa destitution par le biais d’une motion de censure en avril. Au cours de son mandat, il a noué des relations économiques et diplomatiques avec la Russie et la Chine et a affirmé que son retrait avait été orchestré par les États-Unis dans le but d’installer un dirigeant plus docile.