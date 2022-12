Les manifestants au Pérou refusent de reculer alors que la crise politique s’aggrave

LIMA, Pérou — La crise politique qui secoue le Pérou s’est aggravée samedi, alors que le nouveau gouvernement de la présidente Dina Boluarte se dirigeait vers l’effondrement et que les manifestants à travers le pays refusaient de reculer malgré l’application de l’état d’urgence par l’armée.

Les manifestants ont pris d’assaut plusieurs aéroports régionaux, pillé des entreprises et bloqué des routes, principalement dans les régions montagneuses pauvres de la nation andine. L’année dernière, ces régions ont voté massivement pour Pedro Castillo, un instituteur rural et ancien chef de la grève sauvage, qui a été destitué en tant que président la semaine dernière après avoir tenté de dissoudre le Congrès et de restructurer le système judiciaire.