Les manifestants arrêtés en Iran font face à un système judiciaire contre eux

Un jeune Iranien accusé d’avoir mis le feu à une poubelle lors d’une manifestation pourrait être condamné à mort pour “avoir fait la guerre à Dieu”. Deux femmes journalistes qui ont aidé à révéler l’histoire de Mahsa Amini – la femme de 22 ans décédée sous la garde de la “police de la moralité” iranienne – sont en prison depuis fin septembre, accusées sans preuve d’être des agents de la CIA.

Lors d’une audience sans son avocat, un manifestant de 22 ans a été condamné à mort pour avoir commis “la corruption sur terre”, a déclaré sa mère dans un plaidoyer en ligne. Après un tollé, la justice a nié qu’une peine ait été prononcée.

Voilà à quoi ressemble la justice en Iran, où ont commencé les procès des manifestants, des passants et des chroniqueurs du soulèvement actuel. Il y a peu d’attentes en matière de respect de la légalité dans un système judiciaire dominé par les services de sécurité et contre les accusés.

L’Iran accuse des femmes journalistes qui ont aidé à révéler l’histoire d’Amini d’être des espions de la CIA

Plus de 15 000 Iraniens ont été arrêtés et plusieurs centaines tués en près de deux mois de manifestations, estime l’agence de presse militante Hrana. Les manifestations qui ont commencé en réponse au meurtre présumé d’Amini par la police se sont transformées en un vaste mouvement contre les chefs religieux du pays. Les autorités ont exigé des sanctions sévères pour les manifestants, qu’elles appellent des «émeutiers», et ont cherché à imputer les troubles aux puissances étrangères.

Certains des détenus sont libérés avec une amende. D’autres sont jugés par un tribunal correctionnel. Mais généralement, les prisonniers politiques face aux tribunaux révolutionnaires redoutés, un système parallèle créé pour protéger la république islamique, a déclaré Hadi Enayat, un sociologue politique spécialisé dans le droit iranien.

Les tribunaux révolutionnaires sont connus pour leurs « violations flagrantes du droit à une procédure régulière », a déclaré Tara Sepehri Far de Human Rights Watch. L’État “utilise les procès comme un autre élément pour façonner son récit des manifestations”.

Fin octobre, le système judiciaire iranien a déclaré qu’il avait inculpé environ 1 000 personnes à Téhéran et qu’il organiserait des procès publics dans les semaines à venir. Comme dans le passé, les groupes de défense des droits s’attendent à ce qu’il s’agisse de procès fictifs, s’appuyant sur des preuves fabriquées et des aveux faits sous la contrainte ou la torture. Des détenus ont été accusés d’avoir commis des violences et d’avoir tué des membres des forces de sécurité iraniennes avec peu ou pas de preuves, disent-ils.

Le déroulement de ces procès pourrait donner des indices sur la politique politique de Téhéran calcul – s’il poursuivra sa répression pour contenir les manifestations, ou s’il intensifiera encore sa répression dans le but de les éradiquer complètement.

Il y a un débat au sein de l’Iran cercles de sécurité, a déclaré Ellie Geranmayeh, chargée de mission au Conseil européen des relations étrangères, sur la question de savoir s’il faut “choquer et effrayer les rues pour les effrayer de manifester”, ou donner la priorité à “contenir la menace sans avoir à recourir aux exécutions massives”. que nous avons vu dans les années 1980 » pendant purges post-révolutionnaires.

“Je pense que le système est en quelque sorte coincé entre ce qui est la bonne approche”, a-t-elle déclaré.

Cette tension a éclaté le 5 novembre lorsque les législateurs de la ligne dure, qui dominent le parlement iranien, ont publié une déclaration appelant le pouvoir judiciaire à “traiter de manière décisive” les “instigateurs des récentes émeutes” et à punir les “ennemis de Dieu” – une accusation légale qui peut entraîner la peine de mort.

Les Iraniens étaient indignés. Trois jours plus tard, le porte-parole parlementaire a fait marche arrière, affirmant que les « médias occidentaux » avaient mal interprété les propos des législateurs ; les châtiments les plus sévères – qui pourraient inclure la peine de mort – seraient réservés à ceux qui “ont versé du sang”, a-t-il déclaré.

L’Iran est l’un des principaux bourreaux du monde. Au moins 314 personnes ont été exécutées en 2021, selon Amnesty International, bien que le chiffre réel soit probablement plus élevé. Les condamnations à mort prononcées contre des prisonniers politiques sont parfois commuées ou jamais exécutées, même si la menace demeure.

Le système juridique iranien est basé sur une interprétation fondamentaliste de la loi islamique. La corruption et les abus sont endémiques dans les tribunaux pénaux, bien que des années de plaidoyer international aient conduit à des réformes progressives, a déclaré Hossein Raisi, ancien avocat en Iran et maintenant professeur des droits de l’homme à l’Université Carleton à Ottawa.

Mais en fin de compte, “le système judiciaire iranien est le système judiciaire du ‘chef suprême'”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’ayatollah Ali Khamenei, le chef du gouvernement théocratique iranien.

Le premier chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, a créé les tribunaux révolutionnaires comme un système provisoire pour purger les opposants après avoir évincé le dirigeant du pays, le shah, en 1979. Ils sont depuis devenus un élément clé de la république islamique, permettant aux loyalistes du régime de contrôler le leviers de la justice. Les tribunaux révolutionnaires travaillent en étroite collaboration avec l’aile du renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique, ou IRGC, la force de sécurité parallèle du chef suprême.

Les tribunaux révolutionnaires comptent sur un seul juge, au lieu du panel de juges utilisé dans les tribunaux pénaux. Les juges sont généralement des religieux ou ont été formés dans une université publique. Les prisonniers politiques ont un accès limité ou inexistant à leurs avocats et ne peuvent pas voir les preuves alléguées contre eux.

Le ministère du renseignement et l’aile du renseignement du CGRI sont souvent impliqués dans les interrogatoires et la collecte de preuves, en violation de la loi iranienne, a déclaré Raisi. Mais pendant les périodes de troubles, a-t-il dit, les autorités abandonnent toute prétention de suivre la procédure pénale.

“Malheureusement, tout ce qui se passe dans la salle est basé sur la police ou le CGRI ou des agents de renseignement réguliers”, a-t-il déclaré. “Quand ils ne veulent pas écouter les gens, ils interdisent en fait toutes sortes de droits de l’accusé”, a-t-il ajouté.

Avant de quitter l’Iran, Raisi faisait partie d’un petit groupe toujours plus restreint d’avocats indépendants qui s’occupent d’affaires de droits de l’homme et représentent des prisonniers politiques. Ces avocats sont constamment sous pression et menacés d’arrestation, a déclaré Raisi. Lorsque des manifestations éclatent, ils offrent une aide juridique aux familles des détenus et prennent souvent en charge les affaires pro bono. Ces dernières semaines, 24 avocats ont été arrêtés, selon Hrana.

Au cours du Mouvement vert de 2009 – lorsque des millions d’Iraniens ont protesté contre la fraude électorale – Raisi a demandé à d’autres avocats de sa ville natale de Chiraz de se porter volontaires. Seuls sept l’ont fait. Mais ces dernières semaines, plus de 40 avocats de la ville du sud-ouest ont proposé de prendre en charge des cas de manifestants détenus, a-t-il déclaré.

“C’est tellement beau”, a déclaré Raisi.

Mais à mesure que les manifestations se poursuivent et que les arrestations se multiplient, il sera difficile pour les avocats de suivre le rythme.

Raisi a déclaré que les autorités judiciaires “copient et collent” les accusations, “comme une application pour toutes les succursales à travers le pays”. Les accusations courantes incluent la propagande et les rassemblements illégaux contre l’État.

Les tribunaux révolutionnaires ont joué un rôle clé dans la répression du mouvement vert par Khamenei. Après une violente répression en 2009, des centaines de manifestants, dont des militants clés et des politiciens réformistes, ont été jugés et plusieurs personnes ont été exécutées. Les tribunaux ont également été utilisés pour les manifestants après des périodes de troubles en 2017 et 2019.

En contrôlant le système judiciaire et d’autres institutions, les dirigeants iraniens ont « décapité le mouvement de réforme », a déclaré Enayat, sociologue politique.