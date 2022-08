Les manifestants arrêtent la construction du People’s Park de Berkeley

BERKELEY, Californie (AP) – Un groupe de manifestants a franchi une clôture à chaînes de 8 pieds (2 mètres) érigée mercredi autour du parc historique du peuple de Berkeley et a affronté des policiers qui montaient la garde alors qu’une équipe de construction commençait à travailler sur un étudiant controversé Projet immobilier. Les travaux ont été arrêtés pour des raisons de sécurité.

Le parc a été nettoyé dans la nuit de mardi et la clôture a été érigée le lendemain après qu’un juge de la Cour supérieure du comté d’Alameda a statué vendredi que l’Université de Californie à Berkeley – le propriétaire du site – pouvait aller de l’avant avec son plan de logement malgré les groupes locaux poursuivant pour arrêter ce.

En début d’après-midi, des parties de la clôture avaient été abattues par des manifestants, provoquant de petites célébrations de justification à l’intérieur du parc. Certains des manifestants sont restés sur place après que l’université a déclaré qu’elle avait décidé d’arrêter la construction pour la journée “en raison de la destruction de matériaux de construction, d’activités de protestation illégales et de la violence de la part de certains manifestants”. Certains des manifestants sont montés sur les bulldozers restés près d’un terrain de basket dans le parc.

Les manifestations remontent au printemps 1969 lorsque des organisateurs communautaires se sont regroupés pour transformer un site que l’État et l’université ont saisi sous un domaine éminent et transformé en un espace de rassemblement maintenant connu sous le nom de People’s Park. Après que l’université ait érigé une clôture autour du parc, les manifestants ont cherché à le récupérer, déclenchant des batailles sanglantes qui ont conduit la police à tirer et à tuer un homme et à en blesser des dizaines d’autres. Ce soulèvement du 15 mai 1969, connu sous le nom de “Jeudi sanglant”, a déclenché encore plus de protestations et le gouverneur de Californie de l’époque, Ronald Reagan, a convoqué la Garde nationale pour occuper Berkeley, située à environ 12 miles (19 kilomètres) à l’est de San Francisco.

Après la remise en place des clôtures tôt mercredi matin, une centaine de policiers, dont certains en tenue anti-émeute, se trouvaient dans le parc alors que l’équipage commençait à abattre des arbres à la dérision des spectateurs qui étaient pour la plupart tenus à l’extérieur des barricades.

La police a regardé stoïquement les spectateurs au milieu des chants d’époque de “Power to the people!” avant que la majorité des manifestants ne partent à l’unisson après que l’université ait arrêté la construction. La police de l’UC Berkeley a déclaré dans un communiqué que les manifestants avaient jeté des pierres, des bouteilles et du verre sur les équipes travaillant dans le parc, ce qui est considéré comme une agression grave. Le ministère n’a pas précisé si quelqu’un avait été arrêté.

Dans un communiqué, l’université a déclaré qu’elle prévoyait d’évaluer la situation au cours des prochains jours afin de déterminer la meilleure façon de procéder avec “un projet de logement étudiant dont le besoin est urgent”. L’université prévoit de construire un complexe pouvant accueillir environ 1 100 étudiants ainsi que 125 anciens sans-abri. Une partie du parc sera réservée pour commémorer son importance historique dans le mouvement des droits civiques.

Deux ou trois sans-abri qui se trouvaient encore au parc mercredi se sont vu offrir un abri, un transport et un stockage pour leurs effets personnels. L’université n’a pas précisé si elle acceptait l’offre. 46 autres sans-abri qui vivaient dans le parc avaient précédemment accepté des offres d’hébergement dans un motel payé par la ville de Berkeley, a indiqué l’université.

___

Rodriguez a rapporté de San Francisco.

Michael Liedtke et Olga R. Rodriguez, Associated Press