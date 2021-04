BROOKLYN CENTRE, Minnesota – Des communautés à travers le pays ont défilé et ont pleuré mardi à la mémoire de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans qui a été mortellement abattu par un policier après un arrêt de la circulation au cours du week-end.

Plus de deux douzaines ont prié et rendu hommage par temps glacial au mémorial érigé lundi soir où Wright a été tué – une sculpture géante brun rouille d’un poing fermé, entourée de bouquets de fleurs, de messages et de bougies.

Samuel Howell, 65 ans, de Princeton, Minnesota, est tombé à genoux et a commencé à pleurer à la vue. Il a déclaré à USA TODAY qu’il était un ancien flic de San Bernardino, en Californie, mais que son gendre était noir.

«Je pense juste: ‘Et si c’était lui?’», Dit-il. «’Ou mes petits-enfants?’ Les vies sont précieuses. »

Deux femmes l’ont réconforté et l’ont serré dans leurs bras, en disant que « nous nous en sortirons ensemble ».

« Toute la communauté se sent impuissante », a déclaré Katie Russell, 34 ans, de Brooklyn Park. « Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c’est nous réconforter. »

De l’autre côté de la ville, un groupe de manifestants s’est rassemblé au commissariat de police de Brooklyn Center, où, quelques heures auparavant, l’agent Kim Potter, qui a tué Wright, et le chef de la police de la ville ont démissionné.

Une décision sur la question de savoir si les procureurs inculperont Potter pourrait venir dès mercredi. Pendant ce temps, les villes de Brooklyn Center, Minneapolis et St. Paul ont imposé des couvre-feux à 22 heures.

Plus de 1000 manifestants se sont à nouveau rassemblés mardi au quartier général de la police fortement gardé du Brooklyn Center, maintenant entouré de barrières en béton et d’une haute clôture métallique, et où la police en tenue anti-émeute et les soldats de la Garde nationale veillaient. «Murderapolis» a été griffonné avec de la peinture en aérosol noire sur une barrière en béton. Le groupe s’est également rendu au bureau de Minneapolis du FBI, à quelques pâtés de maisons.

«Daunte Wright! Dis son nom! la foule a scandé. « Pas de justice pas de paix! Poursuivez la police!

Après environ 45 minutes de discours, certains manifestants sont partis, tandis que d’autres ont commencé à s’approcher de la clôture, certains lançant des projectiles. Les membres de la Garde nationale ont lancé des flash bangs et des gaz lacrymogènes sur eux, vidéo sur Twitter montré.

La mort de Wright dimanche a secoué une nation déjà perturbée par une série de meurtres par la police.

George Floyd est décédé à environ 16 km de là lors d’une arrestation par la police en mai dernier, un incident qui a conduit à des manifestations dans tout le pays appelant à la fin de l’injustice raciale et de la brutalité policière. Le Brooklyn Center n’est pas loin de l’endroit où l’ancien policier Derek Chauvin est jugé pour la mort de Floyd.

À environ six heures de route de l’endroit où Wright est décédé, le policier de Kenosha, dans le Wisconsin, qui a abattu Jacob Blake, un homme noir paralysé de la taille après la fusillade en août, est revenu au service régulier et ne fera face à aucun discipline administrative.

Mardi, le chef Daniel Miskinis a publié un communiqué de presse sur Twitter indiquant que Rusten Sheskey a également été autorisé à enfreindre toute politique interne et qu’il a repris ses fonctions après des mois de congé administratif depuis le 31 mars.

Alors que le Brooklyn Center pleurait, d’autres villes du pays avaient déjà commencé à manifester.

Plusieurs dizaines de personnes ont défilé dans le centre-ville de Chicago mardi soir, appelant à la justice pour Daunte Wright et Adam Toledo, un garçon de 13 ans abattu par un policier de Chicago fin mars. Selon des vidéos de la manifestation partagées sur les réseaux sociaux, les manifestants ont pu être entendus scandant: « Dites son nom, Daunte Wright! »

À Columbus, dans l’Ohio, des manifestants sont entrés dans le quartier général de la police, qui était verrouillé avec des menottes, selon un journal étudiant. La lanterne. La police a déployé du gaz poivré alors qu’elle tentait d’entrer à l’intérieur.

À Dallas, au Texas, des manifestants ont bloqué des routes. Et à Philadelphie, plus de 200 personnes ont défilé.

Contribuant: Grace Hauck et Ryan W. Miller, USA TODAY; Bruce Vielmetti, Milwaukee Journal Sentinel; The Associated Press