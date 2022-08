Les manifestants anti-mandat convergent vers le Parlement néo-zélandais

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande –

Environ 2 000 manifestants contrariés par la réponse du gouvernement à la pandémie ont convergé mardi vers le Parlement néo-zélandais – mais il n’y a pas eu de répétition de l’occupation d’il y a six mois au cours de laquelle les manifestants ont campé sur le terrain du Parlement pendant plus de trois semaines.

De nombreux manifestants ont déclaré qu’ils n’avaient aucune intention d’essayer de rester. Et la police s’est assurée qu’une répétition était peu probable en fermant les rues, en érigeant des barricades et en interdisant aux manifestants d’amener des structures sur le terrain du Parlement.

La manifestation précédente a provoqué d’importantes perturbations dans la capitale et s’est terminée dans le chaos alors que les manifestants en retraite ont incendié des tentes et lancé des pierres sur la police.

Cette fois, il y a eu aussi une contre-manifestation, plusieurs centaines de personnes se rassemblant devant le Parlement alors que la marche principale entrait sur le terrain. Les deux parties ont crié des insultes mais une ligne de policiers les a séparés physiquement.

La manifestation précédente avait été plus fortement axée sur l’opposition aux mandats de vaccination contre le COVID-19.

Le gouvernement néo-zélandais a initialement exigé que les agents de santé, les enseignants, la police, les pompiers et les soldats soient vaccinés. Mais il a depuis supprimé la plupart de ces mandats, à l’exception des agents de santé et de quelques autres. Il a également supprimé les exigences selon lesquelles les gens doivent être vaccinés pour visiter les magasins et les bars.

La manifestation de mardi portait autant sur le mécontentement persistant face à la gestion de la crise par le gouvernement que sur les règles actuelles, y compris l’obligation pour les gens de porter des masques dans les magasins.

La manifestante Carmen Page a déclaré que les personnes qui n’avaient pas été vaccinées étaient confrontées à une discrimination permanente et que des personnes avaient perdu leur emploi et leur maison à la suite des mandats, ce qui, selon elle, équivalait à un excès de pouvoir du gouvernement.

“Nous ne sommes pas ici pour être contrôlés”, a déclaré Page. “Nous voulons juste vivre nos vies librement. Nous voulons travailler là où nous voulons travailler, sans discrimination.”

Lors de la contre-manifestation, Lynne Maugham a déclaré qu’elle et son mari avaient prolongé un séjour dans la capitale pour y assister.

“Je n’ai que du respect pour les mandats, pour les vaccinations, pour la façon dont les prestataires de santé ont géré tout cela”, a-t-elle déclaré.

Maugham a déclaré que le gouvernement n’avait pas tout fait parfaitement mais avait fait du bon travail dans l’ensemble. “Il n’y a pas de plan pour gérer une pandémie”, a-t-elle déclaré.

Comme de nombreux manifestants opposés aux mandats et aux autres actions du gouvernement, Mania Hungahunga faisait partie d’un groupe appelé The Freedom & Rights Coalition et était membre de l’église chrétienne fondamentaliste Destiny.

Hungahunga a déclaré que chaque Néo-Zélandais avait été affecté négativement par les mandats. Il a dit qu’il avait voyagé d’Auckland pour protester mais qu’il ne prévoyait pas d’occupation.

“Nous sommes juste ici pour la journée, une journée paisible, juste pour faire passer notre message au public et aux habitants de Wellington”, a-t-il déclaré.

De nombreux manifestants ont déclaré qu’ils espéraient que la Première ministre Jacinda Ardern serait éliminée lors des élections de l’année prochaine. Le chef de la manifestation, Brian Tamaki, a déclaré à la foule qu’il créait un nouveau parti politique pour contester les élections.

Tamaki et sa femme, Hannah Tamaki, ont fondé la Destiny Church, qui, selon eux, est le plus grand mouvement d’églises M─üori et des îles du Pacifique en Nouvelle-Zélande.

Ardern a été élue première ministre en 2017 et sa réponse initiale à la pandémie s’est avérée extrêmement populaire. Son Parti travailliste libéral a été réélu en 2020 dans un glissement de terrain aux proportions historiques.

Mais alors que la pandémie s’éternisait et que le pays était confronté à de nouveaux problèmes, notamment l’inflation, la popularité d’Ardern a décliné. De récents sondages d’opinion ont placé le parti conservateur de l’opposition nationale devant le parti travailliste.

Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait aucun rapport initial de violence ou d’autres problèmes lors des manifestations.