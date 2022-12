Les manifestants anti-lockdown chinois méritent les éloges que les occidentaux n’ont jamais reçus

Les politiciens de l’establishment et les médias ont fait l’éloge des Chinois “épris de liberté”, après avoir diabolisé ceux qui se sont prononcés contre leurs propres blocages

“Il est vraiment important que les citoyens puissent se faire entendre, qu’ils protestent sur une question spécifique qui en touche à tant d’autres – le contrôle gouvernemental des États autoritaires – nous, bien sûr, soutenons ces manifestants”, Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré cette semaine en réponse aux protestations en cours en Chine contre la politique zéro-Covid du gouvernement. Où était le soutien de Trudeau lorsque ceux d’entre nous qui vivaient en France en mars 2020 ont reçu l’ordre de rentrer chez eux pendant plus de deux mois sous la menace de lourdes amendes, et n’ont été autorisés à sortir qu’avec un certificat de voyage personnel autorisant le porteur à quitter la maison pour l’une des quelques raisons choisies ? Soit vous exerciez une activité professionnelle qui ne pouvait pas être effectuée à distance, vous vous rendiez dans une épicerie (où les files d’attente à l’extérieur étaient obligatoires pour assurer la distanciation sociale à l’intérieur), vous alliez chez le médecin ou vous vous occupiez d’une affaire familiale urgente. Vous pouviez également sortir pour une heure d’exercice individuel, une fois par jour, mais cela devait être à moins d’un kilomètre de votre domicile.

Trudeau et ses collègues dirigeants occidentaux ont adopté leurs propres mesures zéro Covid à des degrés divers. Aucun d’entre eux n’a dénoncé les autres comme étant autoritaires pour avoir effectivement placé des personnes en résidence surveillée et les avoir privées de leur liberté de se déplacer, de se rassembler, de manifester, de travailler et de prendre des décisions concernant leur propre santé et leur bien-être sans impliquer l’État.

Trudeau lui-même est allé jusqu’à invoquer la loi sur les urgences contre les manifestants anti-mandat du « Freedom Convoy » et leurs partisans, qui ont exigé l’égalité de traitement et l’accès au travail et aux voyages pour les vaccinés et les non vaccinés, les traitant comme des terroristes et ordonnant le blocage des comptes bancaires. .

Lire la suite Des manifestations anti-lockdown éclatent en Chine (VIDÉOS)

Maintenant que les manifestants qui luttent contre la répression liée à Covid sont en Chine, l’establishment occidental sympathise avec eux d’une manière qu’ils ne pourraient jamais se résoudre à avoir avec leurs propres citoyens. “Au cœur des protestations de la Chine contre le zéro-Covid, les jeunes crient pour la liberté” a écrit CNN cette semaine. Mais en mars 2020, tout en signalant que la France entrait dans un verrouillage dans lequel “toutes les sorties non essentielles sont interdites et passibles d’une amende”, CNN vient de rapporter d’un ton neutre que “La France entre en confinement après que Macron a promis de protéger les entreprises.” Plus tôt cette année, CNN a rapporté que “La minorité européenne bruyante et non vaccinée qui enfreint les règles est en train de disparaître de la société.” Soudain, ces gens bruyants qui crient pour être libérés des politiques autoritaires de leur gouvernement sur Covid ne sont plus qu’une bande de hooligans.

Le Daily Mail du Royaume-Uni a récemment fait référence à la Chine « Révolution du covid » mais lorsqu’environ 10 000 manifestants sont descendus dans les rues de Londres en août 2020 pour manifester contre les blocages et les mandats, le journal les a rejetés comme “théoriciens du complot”.

Sky News a déclaré à propos du soulèvement en Chine que «après avoir vécu avec des restrictions extrêmes pendant des mois, de nombreux citoyens en ont assez.« Cependant, en septembre 2020, le même média a qualifié les manifestants britanniques de cinglés et de canulars anti-confinement.

La chaîne de télévision publique allemande Deutsche Welle a qualifié le soulèvement chinois de “moment extraordinaire en Chine” c’est “se propager davantage” mais en décembre dernier, le même média a décrit les manifestations à domicile contre les restrictions du gouvernement allemand comme “illégal” et dit qu’ils devenaient “plus militante.”

Lire la suite La Chine établit un record de cas quotidiens de Covid-19

À la télévision française plus tôt cette semaine, j’ai entendu un commentateur dire que le gouvernement chinois cherchait à rejeter la responsabilité du soulèvement sur l’ingérence étrangère occidentale, dont il était totalement dédaigneux. Mais où étaient ces mêmes experts pour dénoncer les responsables canadiens alors qu’ils délégitiment les préoccupations des manifestants en spéculant qu’ils pourraient simplement être les outils utiles pour ingérer les populistes américains ? Mais lorsque le gouvernement suggérant une ingérence étrangère est la Chine, cette idée est rejetée d’emblée.

Les articles de la presse occidentale se sont également concentrés sur les arrestations et les passages à tabac de manifestants chinois par les autorités. Où étaient leurs critiques sur la perte signalée d’au moins 24 yeux et cinq mains lors de la répression policière des manifestants français ces dernières années en réponse aux politiques gouvernementales excessives ?

Cette semaine, le président du Conseil européen, Charles Michel, s’est rendu à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping alors que l’Europe cherche à développer des relations commerciales dans une période économiquement fragile et précaire pour le bloc au milieu d’une crise énergétique et d’une inflation qui menacent sa désindustrialisation. Des responsables européens avaient déclaré vouloir qu’il confronte le dirigeant chinois sur ses mesures Covid, selon Politico. Où va-t-il exactement trouver l’autorité morale pour faire cela? L’an dernier, Michel appelait l’Europe à lutter contre la résistance citoyenne aux mandats directs.

Lorsque leurs propres concitoyens résistent à une oppression gouvernementale en croissance rapide, l’establishment occidental n’est que trop prompt à les dénoncer tout en défendant la perte des droits fondamentaux promulguée par des démocraties autoproclamées qui se sont comportées comme n’importe quoi d’autre. Mais lorsque le même phénomène se déroule en Chine – eh bien, vous ne pouvez pas arrêter la propagation de la liberté, n’est-ce pas ?