De nombreux manifestants appelant à un cessez-le-feu à Gaza ont interrompu à plusieurs reprises le témoignage du secrétaire d’État Antony Blinken mardi lors d’une audience de la commission sénatoriale des crédits, alors que la police les traînait un par un hors de la pièce.

Chaque fois qu’un manifestant était escorté hors de l’audience par la police, Blinken reprenait son témoignage, pour être interrompu par un autre manifestant.

Les réseaux d’information par câble ont diffusé en direct plusieurs interruptions, mettant en évidence la profonde division à gauche sur le soutien de l’administration Biden à l’offensive israélienne sur Gaza, qui est contrôlée par le Hamas.

Le Hamas a lancé une attaque contre Israël le 7 octobre qui a tué 1 400 personnes. En réponse, Israël a lancé des attaques aériennes sur Gaza, suivies d’une offensive terrestre qui a vu des troupes entrer dans Gaza ce week-end. Le ministère de la Santé à Gaza, contrôlé par le Hamas, a déclaré que 8 000 personnes avaient été tuées dans les contre-attaques.

D’autres manifestants ont levé les mains tachées de rouge, arguant que l’administration avait du sang sur les mains pour son soutien à Israël.

Citant le protocole de la Convention de Genève interdisant le bombardement de zones densément peuplées de civils, le premier manifestant présent à l’audience sur la demande supplémentaire de sécurité nationale du président Biden a appelé les États-Unis à « cesser de soutenir le génocide et le nettoyage ethnique de la population de Gaza ».

« Cessez-le-feu maintenant ! Sauvez les enfants de Gaza ! Sauvez les enfants de Gaza ! Cessez-le-feu maintenant ! Où est ta fierté, Américain ? a-t-il crié avant d’être forcé de quitter la pièce.

La présidente du comité, la sénatrice Patty Murray (D-Wash.) s’est ensuite adressée à la salle, appelant à l’ordre.

«Je reconnais que les gens sont très passionnés, mais je demande que nous gardions de l’ordre dans leur salle d’audience et que nous respections nos intervenants», a-t-elle déclaré. “Nous allons poursuivre l’audience et permettre aux gens ici et au peuple américain d’entendre leurs témoins.”

Peu de temps après, un autre manifestant s’est levé avec une pancarte appelant également à un cessez-le-feu.

« Le monde appelle à un cessez-le-feu ! » » a crié le manifestant. « Le peuple américain ne veut pas soutenir cette guerre brutale. Arrêter la guerre. Cessez-le-feu maintenant. Arrêtez de financer ce massacre brutal qu’Israël commet contre la population de Gaza. Cessez-le-feu maintenant ! Cessez-le-feu maintenant ! Cessez-le-feu maintenant !

Trois autres individus se sont ensuite levés les uns après les autres, interrompant à chaque fois les témoignages avant qu’un groupe collectif de manifestants ne se lève et scande un cessez-le-feu.

De nombreuses personnes ont également levé les mains en l’air tout en restant assises, une solution apparente à l’interdiction de se lever et de protester contre l’audience.

Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin témoignent tous deux lors de l’audience sur la demande de budget, qui comprend de l’argent pour Israël et l’Ukraine.

Blinken s’est ensuite adressé aux manifestants, affirmant qu’il pouvait « entendre très bien les passions exprimées dans cette pièce et à l’extérieur de cette pièce ».

« Nous sommes tous déterminés à protéger la vie civile. Nous connaissons tous la souffrance qui sévit au moment où nous parlons. Nous sommes tous déterminés à en voir la fin », a-t-il déclaré. « Mais nous connaissons tous la nécessité de se tenir aux côtés de nos alliés et partenaires lorsque leur sécurité, lorsque leurs démocraties sont menacées. C’est ce qui se passe maintenant. Nous sommes résolument à leurs côtés, tout en défendant résolument la protection des civils innocents.