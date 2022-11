Les manifestants anti-gouvernementaux de Moldavie reviennent au milieu de la crise énergétique

CHISINAU, Moldavie (AP) – Des milliers de manifestants anti-gouvernementaux sont retournés dans les rues de la capitale moldave dimanche pour exprimer leur consternation face aux prétendues défaillances du gouvernement au milieu d’une grave crise énergétique hivernale et d’une inflation en flèche.

Les manifestants ont convergé vers la capitale, Chisinau, et ont scandé des slogans en marchant vers la Cour constitutionnelle. Ils ont appelé à des élections anticipées et à la démission de la présidente moldave pro-occidentale Maia Sandu.

La Moldavie, une ancienne république soviétique prise en sandwich entre la Roumanie et l’Ukraine avec 2,6 millions d’habitants, a emprunté une voie nettement orientée vers l’Occident au cours de l’année dernière. Mais au cours des deux derniers mois, une série de manifestations initiées par le parti populiste Shor a secoué le pays.

Le chef du Parti Shor, Ilan Shor, est un oligarque moldave actuellement en exil en Israël. Il est impliqué dans un vol de banque d’un milliard de dollars et a récemment été nommé sur une liste de sanctions du Département d’État américain comme travaillant pour les intérêts russes.

Les États-Unis affirment que Shor travaille avec « des oligarques corrompus et des entités basées à Moscou pour créer des troubles politiques en Moldavie » et pour saper les efforts du pays pour rejoindre l’Union européenne. En juin, la Moldavie a obtenu le statut de candidat à l’UE avec l’Ukraine déchirée par la guerre.

Jeudi, le gouvernement moldave a déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle du pays pour déclarer le parti Shor illégal. Le bureau du procureur anti-corruption de Moldavie enquête également sur le financement des manifestations, qui, selon les procureurs, implique au moins de l’argent russe.

Les protestations ont frappé le gouvernement de Molodva alors qu’il est aux prises avec une grave crise énergétique hivernale et une inflation en hausse rapide. La Russie, dont la Moldavie dépend entièrement pour son gaz naturel, a récemment réduit de moitié son approvisionnement en Moldavie, le pays le plus pauvre d’Europe.

Le président Sandu a déclaré que la décision de Moscou de couper l’approvisionnement en gaz était un « chantage politique » et a accusé les forces politiques pro-russes en Moldavie « d’exploiter cyniquement les difficultés et le mécontentement des gens… (pour) générer le chaos et nous détourner de notre voie européenne ».

Jeudi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a effectué une visite officielle en Moldavie, où elle a promis 250 millions d’euros du bloc pour aider le pays à faire face à la crise énergétique et à soutenir ses personnes les plus vulnérables.

« La Moldavie fait partie de notre famille européenne », a-t-elle déclaré. “Et la famille doit rester soudée quand les temps deviennent durs.”

McGrath a rapporté de Sighisoara, Roumanie.

