Les manifestants amènent la méga-course cycliste UCI de 270 km au STANDSTILL

Les MANIFESTANTS ont plongé les Championnats du monde de cyclisme UCI dans le chaos en perturbant la course sur route élite masculine.

Le groupe a fait des ravages alors que les meilleurs cyclistes du monde pédalaient d’Édimbourg à Glasgow.

La course a été interrompue sur une route à voie unique Crédit : BBC Ecosse

Un message est apparu lors de la couverture de l’événement par la BBC Crédit : BBC Ecosse

La course a été interrompue sur une route à voie unique dans le secteur de la vallée de Carron.

Les manifestants ont semblé s’attacher au sol. On pense que les cyclistes pourraient se faire dépasser mais pas les véhicules d’assistance.

L’incident pourrait retarder l’événement pendant des heures.

Des images de la BBC montrent un fourgon de police se frayant lentement un chemin à travers le peloton alors qu’ils tentent d’atteindre la perturbation.

On ne sait pas encore combien de manifestants sont impliqués ni à quel groupe ils appartiennent.

Un porte-parole des Championnats du monde de cyclisme UCI a déclaré: « Suite à la confirmation par la police écossaise d’une manifestation dans la région de Carron Valley, qui a temporairement interrompu la course sur route masculine, nous travaillons en étroite collaboration avec toutes les autorités compétentes pour minimiser les perturbations de la course et aussi pour assurer la sécurité des coureurs comme notre préoccupation primordiale. »

Un porte-parole de Police Scotland a ajouté: « Nous sommes au courant d’une manifestation dans la région de Carron Valley.

« Des officiers sont actuellement présents et dialoguent avec les manifestants. »

Un message est apparu lors de la couverture de l’événement par BBC Scotland: « Course sur route masculine temporairement interrompue par des manifestants ».

Cela survient alors que nous avons révélé en exclusivité les craintes que le groupe éco-yob Just Stop Oil cible l’événement majeur.

