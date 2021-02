Les manifestants se sont affrontés avec les forces de sécurité devant le tribunal militaire libanais à Beyrouth, alors que les manifestants exigeaient une enquête et un procès équitables pour les personnes détenues lors des manifestations à Tripoli il y a deux semaines.

La situation a éclaté vendredi dans la capitale libanaise alors que les gens se rassemblaient après que 15 manifestants aient été inculpés et condamnés à comparaître devant le tribunal militaire pour leur implication présumée dans les troubles à Tripoli.

#Liban – des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre autour du tribunal militaire. Ils demandent une enquête / un procès clair et équitable pour les autres manifestants qui restent arrêtés en relation avec les émeutes de Tripoli et l’incendie de la municipalité (il y a 2 semaines). pic.twitter.com/kSb1BMISUG – Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) 12 février 2021

المتظاهرون يطالبون باطلاق سراح ناشطين موقوفين تعسفيا .. الرد بخراطيم المياه .. قبل الان امام المحكمة العسكرية pic.twitter.com/78o41qRjz7 – Salman Andary (@salmanonline) 12 février 2021

La police a utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre des personnes rassemblées devant le tribunal vendredi pour tenter de disperser la foule. En réponse, les manifestants ont lancé des pierres et d’autres projectiles sur les forces de sécurité.

مواجهات امام المحكمة العسكرية الان. pic.twitter.com/lgYfyHXL57 – Salman Andary (@salmanonline) 12 février 2021

مواجهات بين القوى الامنية ومتظاهرين امام المحكمة العسكرية. منذ ايام والمحكمة العسكرية تحتجز العشرات وسط اتهامات بتوقيف تعسفي وبعدم صلاحية المحكمة العسكرية. ومعلومات عن توقيف عدد من المحتجين الان pic.twitter.com/CSTTfcpsX1 – Salman Andary (@salmanonline) 12 février 2021

Il y a deux semaines, à la suite de la prolongation du troisième verrouillage national du Liban, le pays a été secoué par des manifestations anti-lockdown et antigouvernementales à Tripoli, qui se sont soldées par des émeutes qui ont vu des bâtiments gouvernementaux auraient été vandalisés et incendiés, ainsi que de violents affrontements avec la sécurité. officiers. Au total, 30 personnes ont été arrêtées la semaine dernière à cause des troubles.

Le Premier ministre libanais par intérim, Hassan Diab, a soutenu une enquête sur les manifestations de Tripoli, accusant les personnes impliquées d’être manipulées par des provocateurs politiques. Les avocats travaillant pour les détenus ont affirmé que leurs clients avaient été soumis à des conditions illégales, telles que des interrogatoires, des coups et se sont vu refuser tout contact avec leurs représentants légaux et leur famille.

Le pays du Moyen-Orient est entré dans un verrouillage strict en janvier, son service de santé devant être submergé par un nombre croissant de cas et les lits de soins intensifs approchant de leur capacité. Depuis que le virus a frappé, le Liban a enregistré 331 152 cas et 3 866 décès dus au Covid-19.

