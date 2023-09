Les manifestants affrontent les forces de sécurité alors que l’Iran célèbre l’anniversaire de la répression | Nouvelles des manifestations

Des affrontements ont éclaté vendredi dans le sud-est de l’Iran pour marquer le premier anniversaire de la répression exercée par les forces de sécurité contre les manifestants, connue sous le nom de « Vendredi sanglant », selon des groupes de défense des droits humains et des vidéos sur les réseaux sociaux.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux par le groupe Iran Human Rights (IHR) montraient des manifestants affrontant les forces de sécurité à Zahedan, capitale de la province du Sistan-Baloutchestan, dans le sud-est du pays, alors qu’apparemment des bruits de tirs se faisaient entendre.

IHR et le groupe de défense des droits baloutches Hal Vash ont déclaré qu’au moins 23 personnes avaient été blessées.

Ces affrontements font suite à un incident survenu dans un établissement du sud-ouest de l’Iran au cours duquel des prisonniers ont allumé un incendie pour protester contre la condamnation à mort prononcée contre un codétenu, et des coups de feu ont été entendus, a rapporté une agence de presse iranienne.

« A la suite de l’annonce de la condamnation à mort d’un prisonnier de la prison de Ramhormoz, plusieurs prisonniers ont déclenché une émeute en allumant un incendie », a rapporté vendredi l’agence de presse semi-officielle Mehr. « Des coups de feu pouvaient être entendus à l’extérieur de la prison. »

Mehr a rapporté plus tard que le « calme » avait été rétabli.

De retour à Zahedan, les manifestations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit, avec plusieurs vidéos publiées en ligne prétendant montrer des manifestants incendiant des pneus pour bloquer les rues.

Le procureur de Zahedan avait précédemment déclaré que la ville était calme et que les vidéos montrant les blessés étaient anciennes, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA. L’agence de presse semi-officielle Tasnim a indiqué que la police avait utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser « quelques personnes qui s’étaient rassemblées et jetaient des pierres sur les forces de sécurité ».

L’observateur Internet Netblocks a signalé vendredi une « perturbation importante » de l’Internet à Zahedan, affirmant que les autorités avaient « systématiquement fermé les télécommunications pour réprimer les manifestations hebdomadaires anti-gouvernementales ».

Le 30 septembre 2022, les forces de sécurité ont tué au moins 66 personnes lors d’une répression, selon Amnesty International. Les autorités ont accusé les manifestants, irrités par le viol présumé d’une jeune fille de la minorité baloutche par un commandant de la police, d’avoir provoqué les affrontements.

Molavi Abdolhamid, le plus éminent dirigeant sunnite d’Iran et critique de longue date des dirigeants chiites de Téhéran, a demandé justice pour les victimes de la répression du 30 septembre.

« Au cours de l’année écoulée, la population a exigé que ceux qui ont commis ce crime soient traduits devant la justice islamique… mais les juges n’ont pas d’indépendance en Iran », a déclaré Abdolhamid dans un sermon mis en ligne.

Le Sistan-Baloutchestan, frontalier du Pakistan et de l’Afghanistan, est l’une des provinces les plus pauvres d’Iran et une importante route de trafic de drogue.

Les groupes de défense des droits humains ont déclaré que la minorité baloutche, qui compte près de deux millions de personnes, est confrontée à la discrimination et à la répression depuis des décennies. L’Iran a déclaré que le développement de la région et la résolution de ses problèmes constituaient une « question sérieuse » pour le gouvernement.

Zahedan est également le théâtre de manifestations hebdomadaires depuis une vague de troubles à l’échelle nationale déclenchée l’année dernière par la mort de Mahsa Amini, une jeune femme kurde, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs qui a secoué l’Iran.