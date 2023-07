Les manifestants acceptent de mettre fin au blocus de la décharge de Brady Road après l’ordre de la ville

Les manifestants bloquant l’entrée de la décharge de Brady Road ont accepté de mettre fin à leur blocus après que la ville leur a ordonné de quitter les lieux d’ici lundi.

Le directeur administratif de la ville de Winnipeg, Michael Jack, a envoyé un courriel au maire Scott Gillingham et aux conseillers municipaux vendredi disant qu’il avait émis un ordre d’évacuation à ceux qui bloquent la chaussée.

On leur a dit qu’ils devaient partir à midi lundi.

« Le blocus est une violation des règlements municipaux et des dispositions de la législation provinciale, et expose la ville au risque de violer les exigences des licences environnementales », indique le courriel.

« Nous avons déterminé que ces actions constituent une urgence pour la santé et la sécurité des citoyens de Winnipeg et des utilisateurs de l’installation. »

Les manifestants ont bloqué l’entrée de la décharge de Brady Road jeudi après-midi après que le gouvernement du Manitoba a annoncé qu’il ne soutiendrait pas une recherche à la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg pour les restes de deux femmes autochtones.

La ville a annoncé que la décharge de Brady Road était fermée vendredi matin en raison du blocus.

Joseph Munro, qui a participé à la manifestation sur une route de service près de la décharge, a déclaré à CBC dans un communiqué que le blocus serait levé avant la date limite de la ville.

« Il a été convenu de fermer Ethan Boyer Way pendant quelques jours pour envoyer au premier ministre un message indiquant que sa réponse était inacceptable », a déclaré Munro.

« Nous ne voulions pas fermer la décharge de Brady. Il y a une entrée arrière que les gens peuvent utiliser. Ils ont décidé de fermer la décharge », a-t-il ajouté.

Un blocus a également fermé la décharge de Brady Road du 11 décembre au 6 janvier, ce qui a coûté à la ville un peu plus de 1,5 million de dollars.

Il a ajouté que lui et son groupe, surnommé Camp Morgan, qui sont sur place à la décharge depuis décembre pour sensibiliser au problème des femmes autochtones assassinées et disparues, ne croient pas que le premier ministre ait même lu l’étude de faisabilité pour le Prairie Green décharge en cours d’achèvement.

Dans une déclaration jeudi, un porte-parole du gouvernement a écrit que le premier ministre Stefanson avait été informé, avait parcouru et « était au courant » de l’intégralité du rapport, en réponse à une question de la CBC pour savoir si elle l’avait lu.

Camp Morgan est sur place à la décharge Brady depuis plus de sept mois pour protester contre la façon dont le service de police de Winnipeg a enquêté sur des cas impliquant des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées après que la police a trouvé des restes partiels de Rebecca Contois à la décharge gérée par la ville en juin. .

Jeremy Skibicki fait face à des accusations de meurtre au premier degré dans la mort de Contois et de trois autres femmes, dont Morgan Harries et Marcedes Myran, dont les restes, selon la police, se sont retrouvés à la décharge de Prairie Green. L’emplacement de la quatrième victime, connue sous le nom de Mashkode Bizhiki’ikwe ou Buffalo Woman, n’est pas connu.