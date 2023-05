Les manifestants à Marineland organisent un «mémorial» pour Kiska l’épaulard lors du week-end d’ouverture du parc du Niagara

Il y avait une foule à l’extérieur de Marineland samedi, mais ceux qui tenaient des pancartes et se sont rassemblés devant n’étaient pas là pour visiter le parc à thème de Niagara Falls, en Ontario.

La centaine de manifestants qui se tenaient au bord de la route, alors que le parc s’ouvrait aux visiteurs pour la première fois cette saison, étaient là pour condamner Marineland pour des années de maltraitance animale présumée et se souvenir de Kiska, la dernière orque en captivité au Canada, qui y est morte. ce mois de mars dernier.

« #RIPKISKA » a lu l’un des panneaux.

Dans les années qui ont précédé la mort de Kiska, des militants des droits des animaux ont plaidé pour la libération de la baleine dans la nature.

Les groupes de défense des droits des animaux qui ont organisé la manifestation, Last Chance for Animals et UrgentSea, ont diffusé des images de Kiska se cognant la tête contre la vitre de son char sur une camionnette pendant la manifestation.

Les groupes de défense des animaux Last Chance for Animals et UrgentSea ont organisé la manifestation. (La Presse Canadienne)

Jennifer Jamieson, une défenseure des droits des animaux de Stoney Creek, en Ontario, a déclaré que la manifestation de samedi avait suscité chez elle un mélange d’émotions.

« Nous sommes heureux que [Kiska’s] ne souffrons plus, mais nous avons encore du travail à faire », a-t-elle déclaré.

De visiteur à manifestant

Jamieson a déclaré qu’avant de commencer à défendre les animaux en captivité à Marineland, elle était une visiteuse.

« J’avais l’habitude d’y emmener mes enfants », a-t-elle déclaré.

Jamieson a déclaré qu’elle dirigeait une garderie à domicile et qu’elle emmenait les enfants en voyage à Marineland pour en apprendre davantage sur les animaux marins. Il n’a fallu que quelques voyages au parc, a-t-elle dit, pour se rendre compte « qu’il n’y avait rien d’éducatif » dans le parc.

« C’est pourquoi j’ai commencé à défendre les animaux, car j’y suis allé en tant que visiteur et j’étais dégoûté de l’environnement et des habitats dans lesquels vivaient ces animaux sauvages. »

En 2014, Jamieson a demandé avec succès à l’école de son enfant d’annuler un voyage scolaire prévu à Marineland. L’école a plutôt changé de destination pour les jardins botaniques royaux de Burlington.

Des bélugas sont visibles sur cette image aérienne de Marineland, prise le 19 mai. (Patrick Morell/CBC)

Marineland n’a pas répondu à la récente demande d’interview de CBC Hamilton.

Son site Web indique que les voyages dans le parc aident les enseignants à « donner vie au programme de sciences pour vos élèves d’une manière mémorable et passionnante ».

Quand Marineland publié sur Facebook la semaine dernière à propos de la journée d’ouverture du parc, des dizaines de personnes ont déclaré qu’elles prévoyaient d’y assister cette année ou qu’elles avaient apprécié un aspect du parc, qui comprend également des manèges et au moins une montagne russe.

Jamieson a déclaré qu’elle ne croyait pas à la honte des personnes qui visitent encore Marineland.

« Je suis tout au sujet de l’éducation et de la sensibilisation », a-t-elle déclaré, ajoutant que certains visiteurs « ne sont probablement pas au courant » de la prétendue maltraitance des animaux dans le parc.

« Je ne suis pas à l’aise d’utiliser le mot honte, ou de faire honte aux gens d’y être allés avant, ou d’y avoir été le jour [of the protest]. »

« Nous n’irons nulle part »: ancien entraîneur

Pour certains manifestants, le but est de voir les animaux retirés du parc et relogés dans des sanctuaires fauniques.

Phil Demers, ancien entraîneur de Marineland et co-fondateur d’UrgentSea, a déclaré qu’il pense qu’ils se rapprochent de cet objectif.

« La manifestation a été une expression très puissante de notre détermination à ne pas aller nulle part tant que Marineland ne se sera pas résolu à se séparer de toute utilisation d’animaux à des fins de divertissement ou de captivité et, finalement, à les retirer pour une vie meilleure », a-t-il déclaré.

Le maire de Niagara Falls, Jim Diodati, a déclaré à CBC Hamilton la semaine dernière qu’il soutenait également un mouvement « loin des animaux ».

Marineland a ouvert pour la saison le 20 mai. Le parc est montré ici le 19 mai, un jour avant son ouverture. (Patrick Morell/CBC)

Demers a déclaré que la manifestation de samedi était en grande partie protégée des visiteurs entrant dans le parc par les clôtures couvertes de bâches, mais il a dit qu’il avait regardé dans le parking plusieurs fois au cours de la journée.

« Vous pouviez compter 15 à 20 [vehicles] tout au plus à tout moment et c’était à peu près tout », a-t-il déclaré.

CBC Hamilton a demandé à Marineland les chiffres de vente des billets pour son week-end d’ouverture, mais n’a pas encore reçu de réponse.