Les manifestants à la décharge de Winnipeg hissent le drapeau ciblant «Heartless Heather» et restent fermes

Un nouveau drapeau avec un message pour la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a été hissé lundi matin par des manifestants qui continuent de bloquer l’accès au site d’enfouissement de Winnipeg malgré une injonction du tribunal.

Sur le drapeau provincial, les manifestants ont peint l’expression « Heartless Heather » en lettres noires. Il était attaché au sommet d’un mât de fortune fabriqué à partir d’un arbre dépouillé.

« La raison en serait de priver ces familles de justice, de dignité, de la capacité de faire leur deuil », a déclaré la manifestante Melanie Berestin, qui se tenait avec d’autres manifestants bloquant la route principale menant à la décharge de Brady Road de la ville.

Stefanson a déclaré que son gouvernement ne paierait pas pour une fouille de la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, où la police pense que les restes de deux femmes des Premières Nations – Morgan Harris et Marcedes Myran – ont été emportés l’année dernière.

Le 6 juillet, des manifestants ont établi un blocus sur la route principale de Brady en réponse à sa décision. Plus d’une douzaine y sont restés lundi, malgré une injonction provisoire du tribunal qui est entrée en vigueur à 18 heures CT vendredi.

Une foule de manifestants est restée lundi au blocus de la décharge de Brady Road. (Anne-Louise Michel/Radio-Canada)

Le juge de la Cour du Banc du Roi du Manitoba, Sheldon Lanchbery, a déclaré que la manifestation était valide – et pouvait continuer – mais que la chaussée ne pouvait plus être bloquée. La ville doit être autorisée à exploiter la décharge.

En réponse, les manifestants ont brûlé une copie de l’injonction sur le site du blocus.

Melissa Robinson, la cousine de Harris, indique qu’un deuxième campement sera installé au Musée canadien pour les droits de la personne dès lundi soir.

« Ils sont plus que ravis de nous avoir là-bas. Ils savent qu’il s’agit d’une question de droits de l’homme. Ils sont avec nous, ils nous soutiennent et ils veulent nous voir là-bas. Nous sommes donc ravis de commencer un deuxième campement pour amener sensibilisation », a déclaré Robinson lors d’une conférence de presse de l’Assemblée des chefs du Manitoba lundi.

Robinson a ajouté que le deuxième camp s’appellera Camp Marcedes, en l’honneur de Marcedes Myran.

La manifestante Diane Bousquet dit qu’un certain nombre de choses sont prévues car le groupe n’a pas l’intention d’aller nulle part. Un pow-wow doit avoir lieu lundi pendant que les anciens dirigent des cérémonies et Bousquet organise des cours de perlage, afin que les gens puissent apprendre à perler des robes rouges.

« Nous voulons que les membres de notre communauté sortent et se recentrent simplement sur notre culture, les cérémonies de guérison qui doivent avoir lieu sur cette terre », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup de choses ont eu lieu ici et vous pouvez sentir le changement d’énergie depuis vendredi. »

Bousquet a également entendu parler d’autres camps éventuellement mis en place dans le pays pour soutenir le blocage, et elle les soutient pleinement.

« [Let’s] continuez à apporter l’énergie et la concentration nécessaires jusqu’à ce que cette terre soit fouillée et que nos filles obtiennent les enterrements qu’elles méritent. »

Intention de résolution pacifique : WPS

Le Service de police de Winnipeg est autorisé à arrêter les personnes qui enfreignent l’injonction.

La police n’entrera pas dans les détails de la manière dont elle appliquera l’ordonnance du tribunal, mais un porte-parole a déclaré lundi dans un e-mail que l’intention était de parvenir à une résolution pacifique.

Les manifestants sont priés de respecter l’injonction et de quitter la chaussée.

Mélanie Berestin, à gauche, et Diane Bousquet disent qu’elles protesteront « jusqu’à ce que cette terre soit fouillée et que nos filles obtiennent les enterrements qu’elles méritent ». (Radio Canada)

Robinson n’a pas dit si le blocus serait levé, mais a déclaré que le campement resterait debout.

« Camp Morgan à Brady n’ira nulle part tant que nos décharges n’auront pas été fouillées », a-t-elle déclaré.

Harris et Myran sont deux des quatre victimes d’un tueur en série présumé, selon la police. Les autres sont Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés à Brady en juin 2022, et une quatrième femme dont l’identité n’est pas connue et qui a été nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

La police l’a liée au même tueur présumé, bien que sa dépouille n’ait pas été retrouvée.

Un campement de protestation, surnommé Camp Morgan, a été installé près de la décharge depuis décembre pour sensibiliser le public au problème des femmes autochtones assassinées et disparues.

Stefanson a déclaré que sa décision de ne pas fouiller Prairie Green était fondée sur des problèmes de sécurité associés au criblage de matériaux toxiques, comme indiqué dans un rapport de faisabilité de recherche.

Un drapeau provincial du Manitoba avec la phrase Heartless Heather flotte au-dessus du blocus lundi. (Radio Canada)

Le gouvernement fédéral a financé l’étude de faisabilité plus tôt cette année, afin d’examiner la logistique de la recherche de la décharge privée de Prairie Green.

Le rapport de l’étude a été achevé en mai et était toujours en cours d’examen par le gouvernement lorsqu’une copie a été divulguée fin juin.

Le rapport avertit qu’il existe des risques dus à l’exposition à des produits chimiques toxiques et à l’amiante et qu’une recherche pourrait prendre jusqu’à trois ans et coûter 184 millions de dollars sans garantie de succès.

Cependant, il a également déclaré que renoncer à une recherche pourrait être plus préjudiciable pour les familles des femmes.

Interrogé lundi sur la manifestation en cours et la demande de recherche d’une décharge, un porte-parole du gouvernement a déclaré « nos pensées vont aux familles, qui font face à un chagrin inimaginable, mais le leadership nécessite des décisions difficiles.

« Il n’y a aucune garantie de retrouver des restes, et les risques immédiats et à long terme pour la santé et la sécurité sont réels et ne peuvent être ignorés. Nous devons préserver l’intégrité de la procédure judiciaire », a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Notre gouvernement continue d’offrir un soutien aux familles et a proposé de travailler avec tous les paliers de gouvernement à la construction d’un mémorial en l’honneur des victimes. »