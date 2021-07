Les maniaques des bombes incendiaires frappent 40 fois en six mois alors qu’une vague de terreur se propage à travers l’Écosse

Les maniaques de FIREBOMB ont frappé près de 40 fois en six mois – déclenchant une vague de terreur à travers l’Écosse, nous pouvons le révéler.

Les flics enquêtent sur des dizaines d’incidents au milieu d’une augmentation alarmante des sinistres incendies contre les maisons et les moteurs.

La maison de Peter Lawwell était celle qui a été ciblée

Parmi les personnes ciblées figurent des hommes d’affaires, un homme politique, l’ancien directeur général des Celtic Peter Lawwell et des familles innocentes – ainsi que des victimes d’une erreur d’identité.

Les agresseurs frappent souvent au petit matin pendant que leurs cibles dorment, risquant des vies et attisant la peur avec leurs tactiques d’intimidation.

Des voyous de la bombe incendiaire de Glasgow incendient deux moteurs près de l’école West End

Les détectives examinent si l’un des incidents est lié, tandis que les experts pensent que certains pourraient être des stratagèmes de « remboursement » avec d’autres potentiellement le travail de copieurs.

La plupart des incendies – y compris l’incendie dévastateur du manoir de M. Lawwell dans le quartier chic de Thorntonhall, Lanarkshire – restent non résolus, les suspects étant toujours en fuite.

L’ancien flic Graeme Pearson a fustigé les coupables « lâches ».

Il a déclaré: «C’est une augmentation très importante des incendies.

Une attaque est survenue au domicile de James Mortimer

Le bar du jardin d’Alan Macrae a été incendié Crédit : Le Soleil

« On pourrait espérer que la police et les autorités prennent le dessus et que les contrevenants comparaîtront devant le tribunal sous peu.

« Il peut être difficile d’établir qui est derrière ces incidents.

« Un petit groupe d’entre eux peut être connecté. Mais parmi ces 40 incidents, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes impliquées. Il y a un élément de copie quand vous voyez ces choses se produire.

M. Pearson, ancien chef de la Scottish Crime and Drug Enforcement Agency, a déclaré que la vague d’incendies lui rappelait les guerres de la crème glacée dans les années 1980 à Glasgow – où des gangsters rivaux ont utilisé le feu comme arme mortelle dans leur bataille pour la suprématie à Easterhouse et Ruchazie.

L’ancien flic Graeme Pearson a fustigé les voyous

Le MSP a déclaré que les récentes attaques pourraient inclure une « occasion étrange d’utiliser un incendie comme moyen de vengeance ».

Il a ajouté: «C’est une façon très lâche pour eux de vaquer à leurs occupations et reflète probablement des personnes qui se livrent à ce genre de comportement. Les incidents maximisent les dommages causés aux biens d’autrui et, dans certains cas, l’assurance ne les couvrira pas. Il maximise la peur, parce que les gens craignent le feu.

« Et l’idée d’être pris dans un incendie pendant la nuit pendant que vous dormez est terrifiante pour la plupart des gens. Ce que les voyous ne semblent pas comprendre, c’est que ce n’est pas toujours le feu qui tue. C’est souvent la fumée générée par l’incendie.

Les bombes incendiaires enregistrées ces derniers mois incluent des voitures incendiées à l’extérieur des maisons et les flammes se propageant aux propriétés voisines.

Liz Aston dit que les incendies sont « particulièrement difficiles à enquêter »

Des locaux commerciaux, des véhicules de travail et même une sous-station électrique ont été incendiés.

Plus récemment, cinq incendies distincts ont secoué Garthamlock et Craigend à Glasgow le mois dernier – et les flics pensent qu’ils pourraient être liés.

La porte d’entrée d’une maison a été incendiée ainsi qu’une fourgonnette bleue Nissan Note, Fiat et Vauxhall.

Deux jours plus tard, une Vauxhall Vectra rouge a également pris feu.

Le même jour, deux voitures et un camping-car ont été incinérés lors d’une attaque présumée de gangs dans la ville de Milton, causant également des dommages à une maison.

Le 19 juin, un incendie a éclaté au domicile du conseiller conservateur du South Lanarkshire, Graeme Campbell, à Strathaven, affectant deux voitures et sa propriété – la troisième attaque contre sa famille.

Le 19 mai, le directeur général à la retraite de Hoops, M. Lawwell, 62 ans, a été ébranlé après que sa maison a été prise pour cible dans une horreur de bombe incendiaire.

Une enquête est également en cours sur une attaque ce mois-ci au domicile du propriétaire de la discothèque James Mortimer à Bothwell, Lanarkshire.

Des voyous ont détruit une Mercedes argentée et un Range Rover blanc garés dans son allée.

Nous avons raconté comment des maniaques ont incendié un bar de jardin de 55 000 £ chez l’homme d’affaires Alan Macrae, 54 ans, dans la ville ce mois-là.

Le 23 mars, trois hommes ont conduit une voiture dans le salon de crème glacée Sugar Rush à Pollokshields, Glasgow, puis ont incendié le magasin et se sont enfuis.

La semaine précédente, plusieurs moteurs avaient été incendiés à Airdrie, dont une Volvo et une Audi TT. Une Audi Q3 a également été incendiée à une autre adresse.

Et en septembre, des voitures dans l’allée du gardien de but des Rangers Allan McGregor, près de Glasgow, ont été incendiées.

Le Dr Liz Aston, directrice de l’Institut écossais de recherche sur la police, a déclaré: «La nature ciblée de certaines de ces attaques suggère qu’elles sont destinées à intimider et à causer de la détresse aux victimes.

« Les incendies présentent des risques importants pour le public et des défis pour la police et les services d’incendie.

« Compte tenu de la nature de ces incidents, il sera particulièrement difficile d’enquêter car de nombreuses preuves seront détruites. »

La police écossaise a déclaré: « Rien ne suggère que les incidents sont liés et il serait inapproprié de commenter. »

Le Scottish Fire and Rescue Service a déclaré: « Nous ne sommes pas en mesure de commenter les enquêtes en cours. »

oliver.norton@the-sun.co.uk

Le bar de luxe d’un homme d’affaires fou de Moment Rangers est incendié à Bothwell

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Écrivez-nous à scottishsundigital@news.co.uk ou appelez le 0141 420 5300