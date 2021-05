Dans une vidéo élégamment éditée, avec une musique percutante, l’activiste suédois a fait valoir que la souffrance écologique de la Terre pourrait être grandement atténuée si les humains arrêtaient d’élever du bétail. Selon Thunberg, notre «relation» avec la nature a désespérément besoin de changer pour mettre fin à la prétendue crise climatique – qui, selon elle, est en partie alimentée par la consommation de viande.

«Parce que soyons réalistes, si nous ne changeons pas, nous sommes f *** ed,» elle a déclaré.

Thunberg a fait valoir que la consommation de viande n’est plus durable en raison des vastes ressources naturelles dont elle a besoin, et que si l’élevage industriel est autorisé à se poursuivre, «Nous manquerons de terre et de nourriture.»

«Notre relation avec la nature est rompue. Mais les relations peuvent changer. Lorsque nous protégeons la nature, nous la protégeons elle-même. »Merci @MercyForAnimals pour avoir sponsorisé ce film par @tommustill et moi.#ForNature#BiodiversityDaypic.twitter.com/2tXPFaeqWq – Greta Thunberg (@GretaThunberg) 22 mai 2021

La solution est de s’orienter vers un «Régime à base de plantes» dans le cadre d’un global «Changement de système», elle a proposé.

L’éco-célébrité de 18 ans a également lié l’élevage industriel au Covid-19 et à d’autres maladies, notant que de nombreux agents pathogènes ont été retracés chez les animaux. «Nous créons les conditions idéales pour que la maladie se propage d’un animal à un autre et à nous», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’à moins que des changements ne soient apportés, la «prochaine pandémie pourrait être bien pire».

Sans surprise, le message a résonné auprès de ses partisans sur les réseaux sociaux.

Film brillant et sincère. Veuillez regarder et essayer de passer à la télévision. – Katherine Eilbeck (@keweatherwatch) 24 mai 2021

Un de ses fans mentionné la vidéo était « Les 5 meilleures minutes de ma vie » et qu’il a fourni «Inspiration et encouragement à ÊTRE le changement.»

Un autre intervenant a supplié Thunberg de «conquérir le monde» afin de pouvoir mettre en œuvre sa vision végétale.

Greta pouvez-vous s’il vous plaît prendre le monde entier, je vous en supplie littéralement à ce stade 🥺🌱 – Camille Brunel (@CamilleBrunel) 23 mai 2021

D’autres étaient beaucoup moins enthousiastes, partageant des mèmes qui faisaient référence à sa célèbre « comment oses-tu » discours devant les Nations Unies en septembre 2019.

Je pensais que tu aimerais ça; pic.twitter.com/QRTEZA79fA – IAMMEMEIB (@iammemeib) 23 mai 2021

Plusieurs réponses également exprimé consternation d’être sermonné par un adolescent – une plainte courante parmi les critiques de Thunberg.

Les mangeurs de viande ont également exprimé leur mécontentement face à la dernière proclamation de Thunberg, jurant de ne jamais changer leur régime alimentaire malgré les demandes de l’adolescent suédois.

J’ai 58 ans. J’ai mangé de la viande toute ma vie et je ne m’arrête pas maintenant parce qu’une jeune fille de 18 ans décide qu’elle n’aime pas ça. Allez trouver quelqu’un d’autre pour faire la leçon à Greta. – Gary Hargreaves (@ GaryHar36798709) 25 mai 2021

L’activisme qui fait la une des journaux de Thunberg suscite régulièrement un débat houleux. La semaine dernière, elle a fait tourner les têtes après avoir accusé le China Daily de lui avoir fait honte dans un article critiquant sa condamnation des émissions de carbone de la Chine.

