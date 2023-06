Les manèges d’Alton Towers se sont soudainement arrêtés en raison de craintes pour la sécurité alors que l’orage trempe les amateurs de sensations fortes dans les parcs à thème

Les RIDES à Alton Towers ont été brutalement interrompues aujourd’hui en raison de craintes pour la sécurité alors qu’un orage a trempé les amateurs de sensations fortes dans le parc à thème.

Des visiteurs portant des ponchos ont pu être vus aidés à sortir d’une calèche sur The Smiler, l’un des manèges qui a dû fermer temporairement, alors que la pluie tombait.

Alton Towers a pris la décision de fermer certains des manèges en raison des «conditions météorologiques défavorables» Crédit : MEN Media

Le Smiler était l’un des manèges temporairement fermés par le parc à thème Crédit : MEN Media

Cela survient alors que le Met Office a actuellement mis en place des avertissements d’orage pour ce soir et ce soir qui couvrent toutes les régions du Royaume-Uni à l’exception du centre et du nord de l’Écosse.

Alton Towers a déclaré que la décision d’arrêter et de fermer certains des manèges était due aux « conditions météorologiques défavorables » et était une « mesure de précaution » pour « protéger la santé et le bien-être des employés et des invités ».

Des manèges populaires tels que The Smiler et Oblivion ont été parmi ceux qui ont été contraints de fermer temporairement dimanche, selon l’application officielle du parc à thème.

Il est entendu cependant que les récents épisodes de mauvais temps n’ont causé que des « perturbations mineures » dans le parc populaire.

Un porte-parole d’Alton Towers a déclaré: «En raison des conditions météorologiques défavorables d’aujourd’hui, certains de nos manèges et attractions ont temporairement fermé.

« Il s’agit d’une mesure de précaution pour protéger la santé et le bien-être de nos employés et invités. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. »

Dans le cadre de son avertissement météo jaune pour les orages, le Met Office a déclaré qu’il pourrait y avoir des conditions dangereuses sur les routes avec des perturbations pour les bus et les trains.

À Woodhouse Mil, près de Sheffield, entre 18 heures et 19 heures, 35,6 mm de pluie sont tombés, selon le Met Office.

En juin, l’ensemble du Royaume-Uni enregistre en moyenne 12 jours de pluie, totalisant 77 mm.

Six avertissements d’inondation étaient en place dans certaines parties du nord de l’Angleterre à 20 heures, après que de fortes pluies se soient abattues plus tôt dans la journée.

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: « Un demi-mois de pluie est tombé en une heure à un endroit, à plusieurs endroits, nous voyons 15 à 20 mm, voire 30 mm en une heure.

« Il y a eu pas mal de tempêtes intégrées dans cette région du nord de l’Angleterre, de l’Irlande du Nord et une ou deux dans certaines parties du Pays de Galles.

« C’est assez torrentiel, 25 à 35 mm en une heure vont certainement causer des problèmes d’inondation, et il y a encore potentiellement de mauvaises conditions à venir. »

Les chances de l’Angleterre d’obtenir une victoire lors du premier test des Ashes à Edgbaston ont été ébranlées car le jeu a été interrompu en raison du temps humide.

Un avertissement d’orage jaune couvre presque entièrement l’Angleterre et le Pays de Galles entre midi et minuit, et il y en a aussi un jusqu’à 21 heures en Irlande du Nord.

Il avertit des averses abondantes, du risque d’éclairs fréquents, de vents violents et de grêle – qui pourraient provoquer des inondations, des problèmes de déplacement et des coupures de courant.

Dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse, un avertissement jaune de fortes pluies est en place de 19 heures dimanche à midi lundi.

Une femme âgée a dû être sauvée de son domicile à Manchester après qu’un énorme orage a provoqué l’inondation de Water Street.

Les routes du centre-ville, Trafford et Crumpsall ont également été inondées de voitures qui ont du mal à passer.

Les maisons et les bureaux de la ville de Crediton dans le Devon ont été inondés en raison d’un orage avec certaines routes sous six pouces d’eau.

Karen Greenslade avait son porche et une partie de sa maison sous plusieurs centimètres d’eau.

Wrexham, dans le nord du Pays de Galles, a également souffert d’inondations soudaines.

La police du nord du Pays de Galles a déclaré avoir reçu de nombreux appels, certaines routes restant « impraticables ».

Wrexham AFC a également confirmé que le restaurant 1864 Suite à l’intérieur de son hippodrome devait être évacué, car les tempêtes avaient causé des dommages structurels à l’un de ses stands.

Kettering, dans le Northamptonshire, a subi un « déluge absolu » cet après-midi.

Plusieurs routes ont été inondées après que les drains n’aient pas réussi à faire face aux fortes pluies vers 16h30.

Le service d’incendie et de sauvetage du Shropshire a été appelé dans plusieurs maisons du comté après que des crues soudaines aient affecté l’électricité des propriétés.

Actuellement, l’Agence anglaise pour l’environnement a mis en place sept avertissements d’inondation et 35 alertes d’inondation.

L’Agence écossaise de protection de l’environnement a émis 14 alertes aux inondations.