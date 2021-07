Les mandats de vaccin COVID pour les travailleurs du secteur privé pourraient mettre fin à la pandémie

Dr Ezekiel J. Emanuel, Matthew Guido et Amaya Diana

Les États-Unis ont rendu les vaccins COVID-19 accessibles et gratuits. Allez dans presque n’importe quelle pharmacie locale ou sur un site pop-up, et vous pouvez facilement vous faire vacciner – et ne rien payer. Et pourtant, seulement environ 50 % des Américains sont complètement vaccinés contre ce virus mortel.

La conséquence malheureuse est que la variante delta hautement transmissible provoque des augmentations de cas, des hospitalisations et même des décès dans tout le pays, en particulier dans les endroits à faible taux de vaccination.

Le gouvernement et les experts ont essayé l’éducation et la persuasion. Le Surgeon General mène un effort total pour lutter contre la désinformation. Le président Joe Biden a eu recours à la plaidoirie. Que pouvons-nous faire de plus pour faire vacciner complètement les États-Unis et mettre définitivement le COVID-19 derrière nous ?

Le secteur privé doit intensifier ses efforts et imposer des vaccins COVID-19 à ses travailleurs. Les mandats relatifs aux vaccins sont légaux, éthiques et, surtout, efficaces.

Un vide que le secteur des entreprises doit combler

L’administration Biden ne peut pas et n’introduira pas un mandat national de vaccin COVID-19. L’autorité légale du gouvernement fédéral pour émettre un mandat de vaccination n’est pas claire. Plus concrètement, un mandat fédéral serait presque impossible à appliquer. Si quelqu’un refusait le vaccin, comment le gouvernement fédéral réagirait-il?

La politisation de tout ce qui touche au COVID-19, même les masques, nie également cette possibilité. À l’approche de la mi-mandat de 2022, les démocrates ont raison de ne pas risquer de réaction politique et les affirmations conservatrices d’une trop grande portée du gouvernement.

Alors que l’autorité légale des États pour imposer des vaccins est bien établie, des préoccupations politiques et des défis d’application similaires sont présents. Fin avril, plus de 40 États avaient déjà introduit une législation restreignant les mandats de vaccination, reflétant la forte polarisation que de telles mesures génèrent.

Le secteur privé doit combler le vide. Les employeurs privés sont mieux placés pour instituer des mandats et ont des précédents pour le faire. La plupart des établissements de santé, de nombreuses universités et certains employeurs exigent déjà des vaccins contre la grippe ; la rougeole, les oreillons et la rubéole; HPV et/ou méningococcie. Alors que les travailleurs retournent à des activités en personne cet été et cet automne, les employeurs ont la responsabilité de les protéger tous.

Les mandats sont légaux. La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a clairement indiqué que les lois fédérales n’empêchent pas un employeur d’exiger que tous les employés entrant physiquement sur le lieu de travail soient vaccinés contre le COVID-19. Les tribunaux ont soutenu les employeurs sur ce point.

Les mandats sont éthiques, offrant d’énormes avantages qui l’emportent sur les risques, et des taux de vaccination plus élevés maximisent les avantages du vaccin sur le lieu de travail et dans la communauté.

Et les mandats sont efficaces. Le mandat de vaccination de l’hôpital méthodiste de Houston a entraîné un taux de vaccination du personnel de plus de 99 %. IntegraCare, qui exploite 13 résidences pour personnes âgées dans plusieurs États, a annoncé le mois dernier qu’il avait atteint un taux de vaccination de 100 % parmi le personnel.

De nombreux employeurs ont déjà eu le courage de mener des mandats. Près de 600 universités ont demandé aux étudiants de se faire vacciner contre la COVID-19 pour l’automne. Et comme la nôtre, l’Université de Pennsylvanie, beaucoup ont également exigé que les professeurs et le personnel soient vaccinés. Les nouveaux employés des compagnies aériennes United et Delta doivent être vaccinés. Même le spectacle « Hamilton » exige des vaccins pour les acteurs et le personnel de scène.

Lundi matin, 57 organisations représentant tous les secteurs de l’industrie des soins de santé – des médecins et infirmières aux pharmaciens et assistants médicaux, des responsables de la santé publique aux travailleurs des soins de longue durée – ont appelé à des vaccinations obligatoires pour les travailleurs de la santé. Les PDG, les chefs d’entreprise et les employeurs d’autres secteurs de l’économie doivent emboîter le pas.

Le statut d’approbation de vaccin n’est pas une excuse

Les mandats de vaccination devraient commencer par les travailleurs de la santé et les milieux où les employés sont en contact étroit avec d’autres, tels que les épiceries, les installations de production alimentaire et les restaurants. Tout employeur qui rappelle les travailleurs au bureau, même trois jours par semaine et surtout si ces bureaux sont de conception ouverte, devrait également imposer des vaccins pour protéger les travailleurs de l’exposition et de la propagation du COVID-19.

Une fois que le secteur privé commence à générer un élan pour une approche de mandat, le secteur public peut suivre en exigeant que l’armée, la police et les autres premiers intervenants se fassent vacciner.

De nombreuses entreprises ont utilisé le statut d’approbation d’urgence des vaccins comme justification pour ne pas les mandater. C’est une mauvaise excuse. Ces vaccins sont parmi les vaccins les plus efficaces et les plus sûrs jamais produits. On s’attend largement à ce qu’au cours des deux prochains mois, la Food and Drug Administration accorde une approbation complète aux vaccins à ARNm de Pfizer et Moderna. Après ce changement de statut, il n’y a plus d’excuse réaliste.

Les entreprises peuvent prendre plusieurs mesures pour que les mandats fonctionnent pour leurs employés. Ils peuvent éliminer les tracas liés à la planification du travail pour se faire vacciner en mettant des vaccins à disposition sur les sites de travail pour les employés et leurs familles. Les employeurs devraient également accorder un congé payé le lendemain de la vaccination en cas de fièvre, de fatigue et d’autres effets secondaires transitoires potentiels afin que les employés ne s’inquiètent pas de la perte de salaire. Un sondage montre que 75 % des travailleurs dont les employeurs proposent des injections à la prise de force sont vaccinés, contre 51 % dans les entreprises qui ne le font pas.

Pour les employés qui hésitent à se faire vacciner, des campagnes d’éducation qui clarifient les idées fausses courantes peuvent réduire les problèmes de sécurité alimentés par la désinformation ou la désinformation. Les mandats sont le meilleur moyen d’atteindre les personnes apathiques vis-à-vis des vaccins, peut-être parce qu’elles ne considèrent pas le COVID-19 comme une menace réelle, et de les faire vacciner. Les mesures d’application des employeurs pourraient être la poussée dont ces personnes ont besoin pour considérer les vaccins comme « en vaut la peine ».

Le gouvernement fédéral peut faire sa part en émettant des directives et en exprimant son soutien aux mandats du secteur privé. L’administration Biden a déjà offert des crédits d’impôt aux petites et moyennes entreprises qui donnent aux employés des congés payés pour se faire vacciner. Il pourrait potentiellement étendre ces crédits aux employeurs qui introduisent des mandats.

Le message doit être clair : les mandats lancés et exécutés par le secteur privé sont notre outil le plus crucial pour contrecarrer les surtensions delta.

Dr Ezekiel J. Emanuel (@ZekeEmanuel) est co-directeur du Healthcare Transformation Institute de l’Université de Pennsylvanie et auteur de « Which Country has the World’s Best Health Care? » Matthew Guido et Amaya Diana (@amayahdiana) sont des coordonnateurs de recherche au Département d’éthique médicale et de politique de santé de Penn.