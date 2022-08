Les mandats de rappel COVID aideront-ils les campus ? Les experts pèsent

Alors que l’Université Western impose un mandat de rappel à tous les nouveaux membres du personnel et aux étudiants – un effort, dit-elle, consiste à réduire le risque de transmission du COVID-19 sur le campus cet automne – tous les experts en maladies infectieuses ne sont pas d’accord sur les avantages de de tels mandats.

La Dre Martha Fulford, experte en maladies infectieuses à l’Université McMaster, dit qu’elle voit la valeur médicale globale des vaccins, mais n’est pas d’accord pour que les rappels soient obligatoires pour la santé publique.

Au lieu de cela, a-t-elle déclaré à CTV News Channel, les injections de rappel devraient être envisagées au niveau individuel.

“Il est devenu clair que les vaccins COVID n’arrêtent pas la transmission”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la propagation de variantes telles qu’Omicron et ses sous-variantes.

Lorsqu’il s’agit de déterminer le besoin de rappels, il serait facile pour chaque personne d’avoir une évaluation individuelle des risques avec son médecin de famille, a déclaré Fulford. “Mais nous n’allons pas voir un avantage pour la santé publique en termes de diminution de la transmission”, a-t-elle déclaré.

« Si vous allez imposer quelque chose, que vous soyez d’accord ou non avec la décision individuelle de cette personne, il doit y avoir une justification médicale ou de santé publique très convaincante pour cela. Ce n’est tout simplement plus là pour les vaccins COVID et certainement pas pour les rappels.

Bien que les avantages des injections de rappel puissent être plus apparents pour une personne plus âgée et immunodéprimée, a-t-elle déclaré, les avantages d’un autre vaccin pour une personne plus jeune, en particulier si cette personne a déjà reçu deux doses ou s’est réellement remise du COVID, sont beaucoup moins importants. dégager.

Karina Top, professeure agrégée de pédiatrie et de santé communautaire et d’épidémiologie à l’Université Dalhousie, dit qu’elle soutient les efforts du mandat, estimant que les injections de rappel pourraient maximiser la protection des étudiants entrants.

« Les rappels sont efficaces pour prévenir les COVID graves », a déclaré Top, dont les recherches se concentrent sur la sécurité des vaccins. Elle soutient que les vaccins COVID actuellement disponibles sont «efficaces contre ces résultats graves chez les personnes qui ne sont pas [protected] contre Omicron.

Ce que les vaccins ne font pas aussi bien, a-t-elle dit, c’est prévenir l’infection ou les maladies bénignes causées par les variantes de l’omicron COVID.

“Ce que nous savons, c’est que l’exposition combinée au vaccin et au COVID-19 semble offrir une protection un peu meilleure contre le COVID sévère et une protection plus large contre les variantes que la simple infection par le COVID seul”, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la protection des injections de rappel, Top a souligné que, quelques mois après le rappel, “la protection contre ces maladies bénignes diminue, mais l’efficacité contre les maladies graves est maintenue pendant plusieurs mois au moins”.

Top a déclaré qu’elle recommande fortement aux élèves qui retournent à l’école de recevoir un troisième vaccin s’ils ne l’ont pas déjà fait, et d’envisager de se faire vacciner lorsqu’il sera disponible plus tard à l’automne.

Florentine Strzelczyk, vice-présidente et vice-présidente de Western, a écrit dans un courriel à CTVNews.ca que leur décision d’imposer un mandat de rappel pour les étudiants entrants cette année était «informée par la consultation de nos experts médicaux et de la communauté occidentale, et reflète plusieurs de North Les plus grandes universités américaines, dont Brown, Columbia, Harvard et Yale, conformément aux recommandations du CDC.

« Nous savons que notre approche ne rendra pas tout le monde heureux, mais nous avons également entendu de nombreuses personnes, y compris des étudiants, dire qu’elles sont ravies de nous voir utiliser tous les outils à notre disposition pour assurer leur sécurité et avoir une approche cohérente. expérience en personne cette année.