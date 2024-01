Les mandats de masques réapparaissent au milieu de la dernière vague de COVID – Best Life

Si vous avez jeté tous vos masques il y a longtemps, il est peut-être temps de vous réapprovisionner. Alors que les mandats de masques autrefois omniprésents semblaient appartenir au passé depuis la fin officielle de la pandémie, il y a eu une lente résurgence alors que les chiffres du COVID ont de nouveau grimpé en flèche. La dernière vague de COVID est suffisamment grave pour inciter les hôpitaux et même un parc national à rétablir le port du masque obligatoire, du moins pour le moment.

La montée du variant JN.1 a conduit à un bouleversement majeur nouvelle vague du virus, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). L’agence a déclaré que l’activité COVID à travers le pays est “actuellement élevée” dans une mise à jour du 5 janvier.

“Les infections, les hospitalisations et les décès dus au COVID-19 ont augmenté ces dernières semaines”, a déclaré le CDC. “JN.1 pourrait intensifier la propagation du COVID-19 cet hiver.”

Malgré la protection existante contre les vaccins et les infections antérieures, certaines personnes restent très malades, ce qui a entraîné une augmentation des hospitalisations. Selon le CDC, les hospitalisations liées au COVID ont augmenté de 20,4 % au cours de la semaine du 30 décembre. En conséquence, certains hôpitaux aux États-Unis rétablissent l’obligation de porter des masques.

Actualités ABC rapporté le 1er janvier que des directives de masquage avaient été mises en place dans certains hôpitaux d’au moins six États : Californie, Illinois, Massachusetts, Caroline du Nord, Washington et Wisconsin.

John BrownsteinPhD, épidémiologiste et directeur de l’innovation au Boston Children’s Hospital, a déclaré au média que les exigences en matière de masques ont été réintroduites dans les hôpitaux au milieu de cette dernière vague, car ils regorgent de patients à risque de maladie grave.

“En fin de compte, les systèmes de santé, les hôpitaux et les lieux qui dispensent des soins vont accueillir certaines des personnes les plus vulnérables et les plus à risque, dont beaucoup souffrent de pathologies sous-jacentes”, a-t-il expliqué. “Ce sont particulièrement les endroits où nous voulons protéger les individus et donc, face à cette augmentation rapide des maladies respiratoires, ce seront les premiers endroits à essayer d’utiliser des mesures pour réduire les risques de transmission, à la fois pour protéger les patients, ceux qui reçoivent soins, ainsi que la main-d’œuvre.

Mais ce ne sont plus seulement les hôpitaux qui ramènent cette précaution face à la pandémie. Un mandat de masque a également vient d’être réintégré au parc national de Sandy Hook dans le New Jersey, Semaine d’actualités » a rapporté le 15 janvier. En vertu du nouveau mandat, les visiteurs sont désormais tenus de porter un masque à l’intérieur des bâtiments du parc national du New Jersey.

Cette exigence a été mise en place suite à une augmentation des hospitalisations liées au COVID dans la région, selon Semaine d’actualités. Selon les données du CDC pour la semaine du 6 janvier, il y a eu 250 nouvelles admissions à l’hôpital pour des cas confirmés de COVID dans le comté de Monmouth (où se trouve le parc) et dans le comté d’Ocean (qui est le comté voisin).

“Nous suivre les hospitalisations et ils sont allés en haut vendredi matin selon le CDC,” Daphné Yun, porte-parole de la zone récréative National Park Service Gateway, a déclaré à nj.com. “À ce point, [visitors] sont tenus de porter des masques dans le centre des visiteurs, et nous les avons prêts si les gens n’en ont pas.”

Yun a ajouté que les participants à la visite en salle devront également porter des masques.

