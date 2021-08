Les mandats de masques d’intérieur sont relancés pour 8 comtés de la région de la baie de San Francisco, y compris pour les personnes entièrement vaccinées – RT USA News

Les services de santé de la région de la baie de Californie ont réintroduit les mandats de masque d’intérieur, obligeant les résidents de huit régions à enfiler des couvre-visages – vaccinés ou non – alors que les responsables soulignent la propagation rapide de la variante Delta.

Les mandats ravivés ont été imposés lundi dans les comtés de San Francisco, Alameda, Contra Costa, Marin, San Mateo, Santa Clara et Sonoma, ainsi que dans la ville de Berkeley, chacun annonçant la décision dans des déclarations similaires. Prévues pour entrer en vigueur mardi, les mesures s’appliquent quel que soit le statut vaccinal des résidents.

« Le masquage à l’intérieur est une mesure temporaire qui nous aidera à faire face à la variante Delta, qui provoque une forte augmentation des cas, et nous savons qu’une augmentation des hospitalisations et des décès suivra », a-t-il ajouté. a déclaré Naveena Bobba, responsable de la santé par intérim de San Francisco. « Lorsque nous portons tous des couvre-visages à l’intérieur, nous protégeons nos concitoyens et aidons nos travailleurs de la santé. »

Huit des agents de santé de la région de la baie, dont le nôtre, exigent que tout le monde porte un couvre-visage à l’intérieur dans les lieux publics. Les ordonnances sanitaires entrent en vigueur ce soir, à 00h01 mardi. – Ville de Berkeley (@CityofBerkeley) 2 août 2021

Alors que les responsables des huit régions ont maintenu que la vaccination protège contre les maladies graves de Covid-19, ils ont également reconnu un nombre croissant de cas parmi les personnes immunisées, le service de santé de Berkeley avertissant que « la proportion d’infections post-vaccination augmente » grâce à la variante Delta plus contagieuse.

Les nouveaux mandats dans la région de la baie font suite à une décision similaire dans le comté de Los Angeles, qui est devenu le premier de l’État à réimposer une exigence de masque d’intérieur à la mi-juillet, quelques semaines seulement après que la Californie est sortie d’un long verrouillage. Les responsables de LA ont cité une augmentation des cas quotidiens à l’époque, tandis que le responsable de la santé du comté a suggéré que davantage de restrictions pourraient être nécessaires, affirmant « tout est sur la table. »





Les responsables de la région de la baie ont également cité une directive révisée sur le masquage publiée le mois dernier par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui recommandaient des couvre-visages intérieurs universels dans les régions avec « substantiel » ou alors « haute » transmission virale. Il a basé sa décision sur une étude récente suggérant que les vaccins contre les coronavirus actuellement approuvés pour une utilisation d’urgence pourraient ne pas protéger autant que prévu contre la variante Delta. Sur 469 cas étudiés, 74% des patients étaient complètement vaccinés, tandis que 79% d’entre eux ont développé des symptômes. Au total, cinq patients ont également été hospitalisés, dont quatre étaient complètement immunisés.

Les directives mises à jour du CDC ont déclenché une série de nouveaux mandats de masques dans les États, les comtés et les villes des États-Unis, ainsi qu’une nouvelle exigence dans le Capitole des États-Unis. L’administration de Joe Biden a également depuis mandaté les vaccins contre les coronavirus pour les employés fédéraux, citant la poussée de Delta, tandis que sa directrice du CDC, Rochelle Walensky, a fait tourner les têtes la semaine dernière après avoir dit à Bret Baier de Fox que le gouvernement était « recherche dans » un mandat fédéral complet sur les vaccins. Bien que le DOJ de Biden ait récemment conclu que de telles exigences seraient légales, Walensky plus tard clarifié dans un tweet qui « il n’y aura pas de mandat à l’échelle nationale. »





