Les mandats de masque reviennent à New Delhi alors que les cas de COVID-19 augmentent

NEW DELHI (AP) – La capitale indienne a réintroduit jeudi les mandats de masque public alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter à travers le pays.

Le gouvernement de New Delhi a rétabli une amende de 500 roupies (6 $) pour toute personne surprise à ne pas porter de masque ou de couvre-visage en public.

Le ministère indien de la Santé a déclaré que 16 299 nouveaux cas avaient été enregistrés au cours des dernières 24 heures dans tout le pays, avec un taux de positivité de 4,58 %. Près de 2 150 infections ont été signalées à New Delhi.

Mercredi, New Delhi a fait état de huit décès dus au coronavirus, le plus élevé en près de six mois. Dans la plupart des régions du pays, les gens ont commencé à jeter les masques faciaux alors que les infections diminuaient à la suite de deux vagues antérieures dévastatrices de COVID-19.

Le plus haut responsable élu de New Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré que les cas de COVID-19 étaient en augmentation mais qu’il n’y avait pas lieu de paniquer car la plupart des nouveaux cas étaient bénins.

L’Inde a commencé à vacciner les gens en janvier 2021 et a administré plus de 2,04 milliards de doses, y compris des première, deuxième et rappels. Plus de 94 % de la population éligible (12 ans et plus) a reçu au moins une injection et 86 % sont entièrement vaccinés.

La plupart des experts estiment que le nombre officiel de morts en Inde de plus de 414 000 est un vaste sous-dénombrement, mais le gouvernement a rejeté ces préoccupations comme étant exagérées et trompeuses.

The Associated Press