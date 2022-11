Les mandats de masque ne sont pas hors de question alors que l’Ontario fait face à une «triple menace» de grippe, de VRS et de COVID-19: Moore

La “triple menace” d’une mauvaise saison grippale, du COVID-19 et de la résurgence d’une maladie virale infantile met à rude épreuve le système de santé, a déclaré mercredi le meilleur médecin de l’Ontario, avec une décision sur les recommandations de masquage qui pourrait arriver dans quelques semaines .

Le Dr Kieran Moore a déclaré que si COVID-19 commençait à affecter la capacité de réduire l’arriéré chirurgical, il suggérerait au gouvernement de faire une recommandation sur le masquage dans certains environnements intérieurs, et s’il y avait d’autres effets, il recommanderait de rétablir les mandats de masque.

Certains experts en santé publique, comme l’ancien chef de la table consultative scientifique COVID-19, le Dr Fahad Razak, ont déclaré que l’Ontario était déjà sur le point d’avoir à nouveau besoin de mandats de masque.

De nombreux hôpitaux de la province, à la fois les plus petits dans les zones rurales et les grands dans les villes, ont été submergés de patients, signalant des volumes importants et de longues attentes.

Les services d’urgence ont fermé périodiquement – ​​une tendance qui a commencé au cours de l’été en grande partie en raison de la pénurie de personnel infirmier. Les hôpitaux pour enfants d’Ottawa, de Toronto et de Hamilton ont signalé des augmentations sans précédent de patients pédiatriques, dont beaucoup souffrent de maladies respiratoires.

Principale souche grippale de cette année particulièrement virulente : Moore

Moore a déclaré qu’il surveillait les indicateurs COVID-19, l’occupation des soins intensifs et même l’activité grippale pour peser sa décision sur les masques. La souche de grippe dominante de cette année est particulièrement virulente, a-t-il déclaré.

“Cela entraîne des taux d’hospitalisation et de morbidité élevés”, a déclaré Moore. “Lors d’une saison normale, nous voyons 12 000 Canadiens admis à l’hôpital… ce chiffre pourrait être plus élevé avec (cette souche).”

Les vaccins antigrippaux sont maintenant disponibles pour les personnes âgées de six mois et plus en Ontario, et Moore exhorte tout le monde à les obtenir dès que possible, car ils ne prennent effet que 10 à 14 jours après la vaccination, et c’est à peu près à ce moment-là que l’activité grippale va vraiment commencer à ramasser.

“Nous avons vraiment quelques semaines pour maximiser les avantages du vaccin contre la grippe”, a déclaré Moore.

« Il est inutile de se faire vacciner après la fin de l’épidémie. Vous voulez vraiment protéger le plus d’Ontariens possible avant l’augmentation du risque et vraiment, ces deux prochaines semaines sont essentielles pour protéger le plus d’Ontariens possible.

Moore a déclaré que le taux de positivité des tests de grippe devrait augmenter d’environ 5% cette semaine, et s’il y a deux semaines à ce niveau, le virus se propagera de manière plus spectaculaire, il fera donc savoir aux Ontariens à ce moment-là si plus de personnes devraient se masquer.

Personnes vulnérables recommandées de se masquer déjà

Il y a déjà 18 Ontariens aux soins intensifs à cause de la grippe, dont huit sous ventilateurs, a déclaré Moore. Il y a 1 796 personnes hospitalisées avec COVID-19, dont 138 en soins intensifs et 52 sous ventilateurs, a-t-il déclaré. De plus, le virus respiratoire syncytial, ou VRS, revient à des niveaux pré-pandémiques, la saison commençant même un peu tôt, a déclaré Moore.

Les personnes particulièrement vulnérables aux virus respiratoires devraient définitivement se masquer maintenant, a déclaré Moore.

“Nous recommandons fortement, alors que nous nous dirigeons vers cette triple menace, que toute personne sensible à ce virus avec la maladie sous-jacente ou les membres plus âgés de notre communauté, lorsque vous entrez à l’intérieur, s’il vous plaît, nous vous demandons de vous masquer”, a-t-il déclaré.

La vaccination est également essentielle, a déclaré Moore, et a exhorté tous les Ontariens à se faire vacciner contre la COVID-19 ainsi que contre la grippe. Il est sûr et efficace de recevoir les deux en même temps, a-t-il déclaré.

L’immunité contre les vaccins COVID-19 diminue après environ six mois, a-t-il déclaré. Et les sous-variantes d’Omicron BQ.1 et BQ.1.1 « deviennent une souche dominante » en Ontario.

Santé publique Ontario a déclaré que les sous-variantes BQ se développent deux fois plus rapidement que la souche BA.5 et présentent un potentiel de risque élevé de transmissibilité, de réinfection et de réduction de l’efficacité du vaccin.