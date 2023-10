Les mandataires terroristes financés par l’Iran lancent une guerre contre Israël au milieu d’une invasion surprise contre l’État juif

Jérusalem, Israël « La République islamique d’Iran, partenaire militaire et stratégique clé du mouvement terroriste palestinien Hamas dans la bande de Gaza, est la force motrice de la guerre lancée samedi contre l’État juif, ont déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères et des experts du Moyen-Orient.

Cette semaine encore, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, à propos d’Israël : « Le régime usurpateur touche à sa fin. Aujourd’hui, la jeunesse palestinienne et le mouvement anti-oppression et anti-occupation en La Palestine est plus énergique, plus vivante et plus préparée que jamais au cours des 70 ou 80 dernières années. Si Dieu le veut, le mouvement atteindra ses objectifs.

Le « régime usurpateur » est Israël pour Khamenei, dont la politique étrangère chauvine consiste en la destruction de l’État juif et la financement de groupes terroristes palestiniens aux frontières d’Israël.

Lior Haiat, porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, a déclaré samedi à Fox News Digital : « Ces organisations terroristes [Hamas and Palestinian Islamic Jihad] travaillent comme mandataires du régime des Ayatollahs » en République islamique.

Haiat a ajouté : « L’Iran essaie depuis des années, en particulier ces derniers mois, d’avoir une organisation terroriste, à la fois le Jihad islamique qui est entièrement soutenu et financé par l’Iran, et l’organisation terroriste Hamas qui est également financée mais pas entièrement par l’Iran. Ils les appellent à attaquer Israël et les Israéliens. »

Il a souligné que l’Iran est « sans aucun doute… dans les coulisses » de cette guerre contre Israël.

Le Tehran Times, contrôlé par le régime iranien, a rapporté samedi que la République islamique soutient la guerre du Hamas palestinien et du JIP contre Israël. Selon le Article du Téhéran Times le général de division iranien Yahya Rahim Safavi a déclaré que la guerre contre Israël était « glorieuse » et qu’elle a tué au moins 100 Israéliens.

« Nous déclarons notre soutien à cette opération et nous sommes convaincus que le Front de Résistance soutient également cette démarche », a déclaré Safavi aux participants à la 6e Conférence internationale de solidarité avec la jeunesse palestinienne. Il a ajouté que l’Iran se tiendra aux côtés de la résistance palestinienne « jusqu’à la libération de la Palestine et d’Al-Qods ».

La référence iranienne à la Palestine signifie l’État juif, et al-Quds est le nom arabe de Jérusalem, la capitale d’Israël.

Le soutien de l’Iran Invasion d’Israël par le Hamas fait suite à la décision du président Biden le mois dernier de débloquer 6 milliards de dollars à l’Iran dans le cadre d’un échange de prisonniers.

Alors que l’administration Biden a déclaré que les fonds seraient supervisés par le Qatar et ne seraient pas utilisés à des fins terroristes, le président iranien Ebrahim Raisi, sanctionné par les États-Unis, s’est vanté que l’argent serait utilisé. « partout où nous en avons besoin. »

Yigal Carmon, fondateur et président de l’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI), a prédit le déclenchement d’une guerre soutenue par l’Iran dans un article intitulé » « Signes d’une guerre possible en septembre-octobre. »

Carmon, ancien conseiller antiterroriste de deux premiers ministres israéliens, a écrit : « Il y a également eu une intensification des efforts de la part de l’Iran et du Hezbollah pour faire entrer clandestinement des armes en Cisjordanie, de la même manière que la contrebande d’armes vers Gaza. »

Le Hezbollah est un mouvement terroriste libanais désigné par les États-Unis et responsable du meurtre de masse de centaines d’Américains .

Carmon a écrit : « Il y a eu récemment de plus en plus de rapports sur l’utilisation potentielle de nouvelles armes par le Hezbollah, le Hamas et le JIP qui pourraient causer un grand nombre de morts israéliennes, telles que des charges explosives extra-puissantes et des roquettes tirées sur des localités israéliennes, comme mentionné. » Dans cette situation, Israël sera probablement contraint d’entreprendre une réponse à grande échelle, au-delà de ses mesures antiterroristes habituelles, même au prix d’une guerre totale. »

Carmon a ajouté que le JIP était contrôlé par le régime iranien. Le secrétaire général du JIP, Ziad Al-Nakhaleh, a déclaré que lors de sa rencontre en juin 2023 avec le dirigeant iranien Ali Khamenei, ce dernier avait « réitéré » [the need to] développer l’armement de la Cisjordanie et la résistance là-bas. »

Nakhaleh a ajouté : « Nous, en tant que Palestiniens et en tant que forces et mouvements de résistance, comprenons l’importance d’armer la Cisjordanie, mais cela nécessite des efforts de la part des Palestiniens eux-mêmes, ainsi que l’aide de nos frères de la République islamique d’Iran. »

Tout cela contribue à expliquer la volonté de l’Iran de créer de multiples fronts de guerre contre le petit État juif.

L’ancien responsable israélien de la lutte contre le terrorisme, Carmon, a déclaré à Fox News Digital que la guerre du Hamas vise « à empêcher la normalisation » entre Israël et l’Arabie Saoudite » en matière de relations diplomatiques.

Le général de brigade (Res) Amir Avivi, ancien commandant adjoint de la division Gaza des forces de défense israéliennes, a déclaré à Fox News Digital que « l’Iran finance le Hamas à hauteur de dizaines de millions de dollars par mois. Le Hamas est un mandataire iranien qui domine la bande de Gaza et agit conformément à ses instructions, en particulier depuis que le numéro deux du Hamas, Saleh Aruri, est devenu une figure beaucoup plus dominante au sein de l’organisation.

Avivi a ajouté : « L’Iran voit l’Arabie saoudite et d’autres pays sunnites pragmatiques commencer à normaliser leurs relations avec Israël et cherche à renforcer l’axe Iran-Hamas-Hezbollah autour du Moyen-Orient. Le Hezbollah a fait une déclaration appelant les pays arabes à arrêter leurs efforts de normalisation. nous devons nous unir derrière le bloc sunnite pragmatique israélo-américain et vaincre le terrorisme partout où il agit. L’Iran fournit au Hamas des munitions, une formation et des équipements, y compris la contrebande via les tunnels de Rafah et la formation à l’intérieur de l’Iran.

Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, a blâmé Téhéran pour la guerre contre Israël, écrivant sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) : « Les terroristes du Hamas contrôlés par l’Iran ont lancé une guerre littérale contre Israël ce soir. Nos alliés israéliens feront désormais ce qu’ils doivent pour se défendre et Je suis à leurs côtés alors qu’ils font face à cette violence et à ces atrocités. » Il a ajouté : « Les États-Unis doivent continuer à soutenir le droit absolu d’Israël à l’autodéfense et garantir qu’il dispose des ressources militaires et du soutien diplomatique dont il a besoin pour faire face au génocide contrôlé par l’Iran. des terroristes qui cherchent à détruire Israël. »

Le Département d’État américain, sous les administrations républicaine et démocrate, a désigné le régime iranien comme le pire État qui parraine le terrorisme au niveau international.

Les 6 milliards de dollars d’argent sanctionné non gelé qui ont été envoyés à l’Iran via le système financier du Qatar sont de l’argent fongible et peuvent être utilisés pour financer le Hamas, le JIP et le Hezbollah, selon les experts financiers de la lutte contre le terrorisme.