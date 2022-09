Les mandataires russes mettent en garde contre les attaques nucléaires si les territoires ukrainiens remportés lors d’élections “fictives” sont menacés

Les autorités mises en place par le Kremlin ont averti que les armes nucléaires pourraient être utilisées pour défendre les régions ukrainiennes remportées lors d’élections “fictives”.

Les autorités affirmaient mardi avoir remporté le scrutin dans certaines régions ukrainiennes sous contrôle russe.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a commencé en février.

Les autorités installées par le Kremlin revendiquaient déjà la victoire mardi lors des votes d’annexion dans les régions ukrainiennes sous contrôle russe, alors que Moscou avait averti qu’il pourrait utiliser des armes nucléaires pour défendre les territoires.

L’Ukraine et ses alliés ont dénoncé les soi-disant référendums comme une imposture et ont déclaré que l’Occident ne reconnaîtrait jamais les résultats des scrutins qui ont considérablement augmenté les enjeux de l’invasion russe de sept mois.

“Il est déjà clair que la grande majorité des gens ont soutenu la question de la sécession de l’Ukraine et de l’adhésion à la Russie”, a déclaré Vladimir Saldo, le chef nommé par Moscou de la région de Kherson sous contrôle russe, sur les réseaux sociaux.

Les responsables électoraux à Moscou ont déclaré que les électeurs qui votaient en Russie avaient massivement soutenu l’annexion, tandis que les autorités de Kherson et d’une autre région occupée par la Russie, Zaporizhzhia, ont montré un soutien initial de 87 et 92 % à cette décision.

“Sauver les gens dans les territoires où se déroule ce référendum (…) est au centre de l’attention de toute notre société et de tout le pays”, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d’une réunion télévisée avec des responsables.

Son porte-parole Dmitri Peskov a quant à lui déclaré que les votes auraient des implications juridiques “radicales” et que les soi-disant référendums “auront également des conséquences pour la sécurité”, faisant référence aux menaces de Moscou d’utiliser des armes nucléaires pour défendre son territoire.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a cependant doublé la promesse de Kyiv de chasser les forces russes de son pays, affirmant que les votes “n’auraient aucune influence” sur le champ de bataille.

Les forces russes en Ukraine ce mois-ci ont subi de sérieux revers, tant dans l’est que dans le sud du pays, ce qui, selon les observateurs, a poussé Poutine à se précipiter avec le vote pour cimenter l’autorité de Moscou là-bas.

Le “droit” nucléaire

Poutine a déclaré que la Russie utiliserait tous les moyens disponibles pour défendre son territoire, ce qui implique qu’après l’annexion des quatre régions, Moscou pourrait déployer des armes nucléaires stratégiques pour repousser les tentatives ukrainiennes de reprendre le territoire.

“Je veux vous rappeler – les sourds qui n’entendent qu’eux-mêmes : la Russie a le droit d’utiliser l’arme nucléaire si nécessaire”, a prévenu mardi l’ancien dirigeant Dmitri Medvedev sur les réseaux sociaux.

Les quatre régions d’Ukraine occupées par la Russie – Donetsk et Lougansk à l’est et Kherson et Zaporizhzhia au sud – ont annoncé qu’elles organiseraient les élections quelques jours seulement avant le début du vote vendredi dernier.

Ensemble, ils forment une connexion terrestre cruciale pour le Kremlin entre la Russie et la péninsule de Crimée, que Moscou a annexée en 2014 et n’est autrement reliée au continent que par un pont.

Le porte-parole de l’UE, Peter Stano, a annoncé que le bloc imposerait des sanctions aux organisateurs du vote “illégal”, à la suite d’une décision similaire prise par la Grande-Bretagne plus tôt dans la semaine.

“Les simulacres de référendum organisés par la Russie n’ont aucune légitimité et constituent une violation flagrante du droit international. Ces terres sont l’Ukraine”, a déclaré sur Twitter le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était quant à elle à Kyiv pour une visite surprise afin de rencontrer le président Volodymyr Zelensky et de souligner le soutien de son pays à la “souveraineté et à l’intégrité territoriale” de l’Ukraine.

Même l’allié le plus proche de Moscou depuis le début de l’invasion, Pékin, a déclaré après l’annonce des votes la semaine dernière que la Russie devait respecter l’intégrité territoriale pendant la guerre.

Contre-offensive

Les soi-disant référendums suivent un modèle que Moscou a utilisé en Crimée après que des manifestations de rue à l’échelle nationale ont vu le président ukrainien favorable au Kremlin évincé.

Comme alors, le résultat du scrutin est considéré par les observateurs comme une fatalité. Les responsables électoraux ont apporté des urnes de porte à porte dans de nombreux cas accompagnés par les forces armées russes.

Les législateurs devraient voter à la hâte pour annexer les territoires après l’annonce des résultats et les agences de presse russes ont déclaré que Poutine pourrait signer une législation officialisant l’accaparement des terres cette semaine.

Les forces ukrainiennes ont quant à elles poursuivi leur contre-offensive à l’est.

Le gouverneur de la région orientale de Kharkiv a annoncé mardi que ses forces avaient repris Kupiansk-Vuzlovyi, “l’un des plus grands carrefours logistiques et ferroviaires” de la région et non au courant du vote de cette semaine.

Des bureaux de vote ont été ouverts en Crimée pour les personnes qui ont fui les combats après l’invasion russe en février.

“Avec ma voix, je veux essayer d’apporter une petite contribution à l’arrêt de la guerre”, a déclaré à l’AFP Galina Korsakova, 63 ans, de Donetsk. “Je veux vraiment rentrer à la maison.”

Parallèlement aux menaces d’utiliser des armes nucléaires, Poutine a annoncé une mobilisation de centaines de milliers d’hommes russes pour renforcer l’armée de Moscou en Ukraine, déclenchant des manifestations et un exode d’hommes à l’étranger.

Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude mardi face à des informations crédibles faisant état de près de 2 400 arrestations en moins d’une semaine lors de manifestations nationales dans des dizaines de villes contre le projet de décret.

La Géorgie ex-soviétique, qui a été envahie par la Russie en 2008, a déclaré que le nombre de Russes traversant ses frontières était passé à environ 10 000 personnes par jour depuis l’annonce de Poutine.

Le Kazakhstan, pays d’Asie centrale situé à la frontière sud de la Russie, a quant à lui déclaré que près de 100 000 personnes étaient entrées dans le pays depuis le 21 septembre et son dirigeant Kassym-Jomart Tokayev a déclaré que les autorités “assureraient leur sécurité”.

Le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il ne demanderait pas l’extradition de ceux qui ont fui vers la Géorgie et le Kazakhstan pour échapper à la conscription.