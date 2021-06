Les mandataires de l’Iran en Irak menacent les États-Unis avec des armes plus sophistiquées

BAGDAD – Les États-Unis sont aux prises avec une menace en évolution rapide provenant de mandataires iraniens en Irak après que des milices spécialisées dans l’utilisation d’armes plus sophistiquées, y compris des drones armés, aient touché certaines des cibles américaines les plus sensibles lors d’attaques qui ont échappé aux défenses américaines. Au moins trois fois au cours des deux derniers mois, ces milices ont utilisé de petits drones chargés d’explosifs qui ont piqué des bombes et s’écrasent sur leurs cibles lors d’attaques nocturnes contre des bases irakiennes, y compris celles utilisées par la CIA et les unités d’opérations spéciales américaines, selon fonctionnaires américains. Le général Kenneth F. McKenzie Jr., le plus haut commandant américain au Moyen-Orient, a déclaré le mois dernier que les drones constituaient une menace sérieuse et que l’armée se précipitait pour trouver des moyens de les combattre. L’Iran – affaibli par des années de sanctions économiques sévères – utilise ses milices par procuration en Irak pour intensifier la pression sur les États-Unis et d’autres puissances mondiales pour négocier un assouplissement de ces sanctions dans le cadre d’une relance de l’accord nucléaire de 2015. Des responsables irakiens et américains affirment que l’Iran a conçu les attaques de drones pour minimiser les pertes qui pourraient provoquer des représailles américaines.

Michael P. Mulroy, ancien officier de la CIA et haut responsable politique du Moyen-Orient au Pentagone, a déclaré qu’avec la technologie fournie par la force iranienne Quds – la branche étrangère de l’appareil de sécurité iranien – les drones deviennent rapidement plus sophistiqués à un niveau relativement bas. Coût. « Les drones sont un gros problème, l’une des menaces les plus importantes auxquelles nos troupes sont confrontées là-bas », a-t-il déclaré. Un haut responsable de la sécurité nationale irakienne a déclaré que les drones constituaient un défi, mais étaient des outils et non le cœur du problème. « C’est un moyen de pression », a déclaré le responsable, qui a demandé à ne pas être identifié afin de pouvoir parler librement de l’Iran. « L’Iran étouffe économiquement. Plus il souffre, plus ces attaques se multiplient », a-t-il ajouté. « Le problème, c’est le conflit entre les États-Unis et l’Iran. » L’Iran a utilisé des milices par procuration en Irak depuis 2003 pour influencer la politique irakienne et menacer les États-Unis en dehors de ses frontières. Depuis fin 2019, les milices chiites irakiennes soutenues par l’Iran ont mené plus de 300 attaques contre des intérêts américains, tuant quatre Américains et environ 25 autres, principalement des Irakiens, selon une évaluation de la Defense Intelligence Agency publiée en avril. Au cours de la dernière année, une prolifération de groupes armés jusque-là inconnus est apparue, certains revendiquant la responsabilité d’attaques à la roquette contre des cibles américaines.

La précision accrue des frappes de drones cette année marque une escalade par rapport aux attaques à la roquette Katyusha plus courantes que les responsables américains ont davantage considérées comme du harcèlement. Ces attaques, lancées à partir de lanceurs mobiles, visaient l’ambassade des États-Unis dans la zone verte de Bagdad et des bases militaires où quelque 2 500 soldats américains et des milliers d’entrepreneurs militaires américains fonctionner.

En revanche, certains analystes américains affirment que les militants ciblent désormais des sites, voire des hangars d’avions spécifiques, où des Faucheuse MQ-9 des drones et des avions de surveillance à turbopropulseurs exploités par des sous-traitants sont stationnés dans le but de perturber ou de paralyser la capacité de reconnaissance américaine essentielle à la surveillance des menaces en Irak. Les États-Unis ont utilisé les Reapers pour leurs frappes les plus sensibles, notamment le meurtre du plus haut commandant iranien de la sécurité et du renseignement, le général de division Qassim Suleimani, et Abu Mahdi al-Muhandis, un haut responsable du gouvernement irakien et un chef des milices irakiennes, à Bagdad en janvier 2020. Alors que les États-Unis ont installé des défenses pour contrer les systèmes de roquettes, d’artillerie et de mortier dans des installations en Irak, les drones armés volent trop bas pour être détectés par ces défenses, ont déclaré des responsables. Peu avant minuit le 14 avril, une frappe de drones a visé un hangar de la CIA à l’intérieur du complexe aéroportuaire d’Erbil, dans le nord de l’Irak, selon trois responsables américains proches du dossier. Personne n’a été blessé dans l’attaque, mais cela a alarmé les responsables du Pentagone et de la Maison Blanche en raison de la nature secrète de l’installation et de la sophistication de la frappe, dont les détails ont été précédemment rapportés par le Washington Post.

Une attaque de drone similaire aux premières heures du matin du 8 mai sur la base aérienne tentaculaire d’Ayn al-Asad dans l’ouest de la province d’Anbar – où les États-Unis exploitent également des drones Reaper – a également suscité des inquiétudes parmi les commandants américains au sujet des tactiques changeantes des milices. L’attaque n’a fait aucun blessé mais a endommagé un hangar d’avions, selon le colonel Wayne Marotto, porte-parole de la coalition dirigée par les États-Unis en Irak. Trois jours plus tard, un autre drone a frappé juste après minuit sur un aérodrome à Harir, au nord d’Erbil, qui est utilisé par le très secret Joint Special Operations Command de l’armée. Le drone chargé d’explosifs s’est écrasé, sans faire de blessés ni de dégâts, ont déclaré des responsables de la coalition, mais a alimenté les inquiétudes croissantes. Alors que de nombreuses attaques contre des cibles américaines génèrent presque immédiatement des revendications de responsabilité de la part des milices, les frappes de drones plus complexes et à plus longue portée ne l’ont pas été, une indication supplémentaire que l’Iran est derrière elles, selon les responsables américains et les analystes indépendants. « Il y a de plus en plus de preuves que l’Iran essaie d’avoir ou a créé des groupes spéciaux, de nouveaux qui sont capables de mener des attaques très sophistiquées contre les intérêts américains », a déclaré Hamdi Malik, membre associé du Washington Institute for Near East Policy qui se concentre sur les milices chiites. Les forces américaines en Irak opèrent selon des directives irakiennes strictes axées sur la lutte contre l’État islamique ou ISIS. L’Irak exige que la coalition dirigée par les États-Unis obtienne l’autorisation d’exploiter des drones de surveillance, qui se concentrent sur des parties de l’Irak où il y a encore des poches de l’Etat islamique et met généralement tout le sud du pays, un bastion de la milice, hors de portée.