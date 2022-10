Les manchots empereurs sont désormais une espèce menacée en raison du changement climatique, selon les États-Unis

Le manchot empereur de l’Antarctique est menacé d’extinction en raison de la hausse des températures mondiales et de la perte de glace de mer, a déclaré mardi le gouvernement américain alors qu’il finalisait les protections de l’animal en vertu de la loi américaine sur les espèces en voie de disparition.

Le US Fish and Wildlife Service a déclaré que les manchots empereurs devraient être protégés en tant qu’espèce menacée par la loi, car les oiseaux construisent des colonies et élèvent leurs petits sur la glace antarctique menacée par le changement climatique.

Le statut «menacé» favorisera la coopération internationale pour les stratégies de conservation, augmentera le financement des programmes de conservation et obligera les agences fédérales aux États-Unis à agir pour réduire les menaces.

L’inscription des oiseaux s’accompagnerait d’une interdiction de les importer, de les exporter ou de les vendre aux États-Unis, à l’exception des zoos, des musées et de certaines autres institutions publiques.

La loi de 1973 sur les espèces en voie de disparition est créditée d’avoir ramené plusieurs animaux du bord de l’extinction, notamment les grizzlis, les pygargues à tête blanche, les baleines grises et autres. La loi a frustré certaines industries de forage et d’exploitation minière, entre autres, qui peuvent être empêchées de développer des zones jugées nécessaires à la survie des espèces.

Le gouvernement américain affirme que le changement climatique a provoqué des échecs de reproduction dans les colonies. Ici, un manchot empereur solitaire en quête de nourriture “toboggans” sur son ventre à travers la mer de Ross gelée au large de l’île de Ross, en Antarctique, le 9 décembre 2006. (Deborah Zabarenko/Reuters)

L’examen de l’agence de la faune fait suite à une pétition de 2011 du groupe environnemental américain Center for Biological Diversity visant à inscrire l’oiseau en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition.

Le Fish and Wildlife Service a déclaré qu’un examen approfondi des preuves, y compris des données satellitaires de 40 ans, a montré que les manchots ne sont pas actuellement en danger d’extinction, mais que la hausse des températures indique que c’est probable.

Noyade de poussins nouveau-nés

Le changement climatique a provoqué des échecs de reproduction dans les colonies, selon le gouvernement. La colonie de Halley Bay dans la mer de Weddell, la deuxième plus grande colonie de manchots empereurs au monde, a connu plusieurs années de mauvaises conditions de glace de mer, entraînant la noyade de tous les poussins nouveau-nés à partir de 2016, a déclaré le gouvernement.

La désignation de mardi a été décrite comme un avertissement selon lequel les manchots empereurs ont besoin d’une “action climatique urgente” pour survivre par Shaye Wolf, directeur des sciences du climat au Center for Biological Diversity.

Les estimations évaluent la population de manchots empereurs à environ 650 000 individus, mais ce nombre pourrait être réduit de près de moitié dans les pires estimations scientifiques, selon le US Fish and Wildlife Service. Ici, des manchots empereurs sont vus à Dumont d’Urville le 10 avril 2012. (Martin Passingham/Reuters)

“L’existence même du pingouin dépend de la décision de notre gouvernement de prendre des mesures énergiques maintenant pour réduire les combustibles fossiles qui réchauffent le climat et prévenir des dommages irréversibles à la vie sur Terre”, a déclaré Wolf.