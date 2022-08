Les managers nés à l’étranger cherchent de rares succès à la Coupe du monde 2022

Historiquement, les managers nés à l’étranger trouvent peu de succès de grande valeur à la Coupe du monde. Seuls deux pays avec des entraîneurs adoptés à l’étranger ont atteint la finale. En 1958, l’Anglais George Raynor a réussi à amener la Suède à la finale en tant qu’hôte en 1958. L’Autrichien Ernst Happel a mené les Pays-Bas à une deuxième place en Argentine en 1978.

Lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, dix des 32 entraîneurs en chef gèrent une nation différente de leur pays d’origine respectif.

L’entraîneur-chef Lieu de naissance Équipe nationale Année de nomination Gustave Alfaro Argentine Equateur 2020 Paulo Bento le Portugal Corée du Sud 2018 Vahid Halilhodžić Bosnie Herzégovine Maroc 2019 Jean Herdman Angleterre Canada 2018 Roberto Martínez Espagne Belgique 2016 Gérard Martino Argentine Mexique 2019 Czesław Michniewicz Biélorussie Pologne 2022 Herve Renard France Arabie Saoudite 2019 Félix Sánchez Espagne Qatar 2017 Dragan Skočić Croatie L’Iran 2020

En décomposant cela, huit de ces managers sont européens et deux originaires d’Amérique du Sud. Les équipes dirigées proviennent de quatre confédérations différentes. L’Asie ouvre la voie à quatre nations avec des managers nés à l’étranger à la Coupe du monde.

Conte de deux continents

Alors que le football est un jeu mondial, le jeu d’élite s’est développé à partir de philosophies maîtrisées par l’UEFA et la CONMEBOL. Par conséquent, les gestionnaires du tableau ci-dessus appellent tous les pays de ces deux régions leur pays d’origine. Les nations qui embauchent ces managers nés à l’étranger illustrent la conviction que les systèmes européens et sud-américains sont les moyens du succès. Après tout, les huit équipes qui ont remporté une Coupe du monde viennent toutes d’Europe ou d’Amérique du Sud.

Dans cette Coupe du monde, la plupart de ces équipes ont des aspirations un peu feutrées. Cela étant dit, certaines équipes ont les yeux rivés sur des courses profondes en Coupe du monde, voire sur un tout premier titre.

Les managers nés à l’étranger présents à la Coupe du monde 2022

Roberto Martinez est l’entraîneur qui a le plus de chances de devenir le troisième entraîneur étranger à atteindre la finale de la Coupe du monde. Malgré le fait que la fenêtre de la Belgique semble se fermer, Martinez mène une bande de fantassins toujours talentueux vers Qatar 2022 en pleine forme.

Pour l’Equateur de Gustavo Alfaro, les projecteurs ont été braqués sur l’éligibilité du défenseur Byron Castillo. La fédération chilienne de football a accusé l’Équateur d’avoir falsifié des détails sur la date de naissance de Castillo. Plus récemment, le Chili a fait appel de la décision de la FIFA d’annuler les accusations après avoir enquêté sur les allégations.

En conséquence, «les Tricolores» d’Amérique du Sud entrent en tant que quatrième équipe à passer de la CONMEBOL. L’Équateur a atteint la Coupe du monde avec le duo dynamique de LAFC – Diego Palacios et José Cifuentes. L’entraîneur-chef Gustavo Alfaro rejoindra le Qatar de Félix Sánchez alors que les deux nations affronteront les favoris du groupe A, les Pays-Bas et le Sénégal.

La Corée du Sud de Paulo Bento a été la 2e meilleure équipe à sortir de l’AFC. En conséquence, l’entraîneur portugais se lancera dans des rencontres difficiles du Groupe H. Son capitaine d’équipe, Son Heung-min, a marqué un nombre impressionnant de 93 buts en 232 apparitions au cours de son mandat à Tottenham.

Vahid Halilhodžić entraînera une équipe marocaine qui entame son 2e cycle à la Coupe du monde. Dirigé par l’ailier Hakim Ziyech de Chelsea, le Maroc siège dans le groupe F aux côtés du Canada de John Herdman. Cependant, l’Anglais est rassuré par le fait qu’Alphonso Davies – l’ailier vedette du Bayern Munich – a l’intention de mener «The Maple Leaf’s» dans la phase à élimination directe.

Nations pleines d’espoir

Il existe plusieurs anomalies entre l’Iran et le Mexique. Alors que la FIFA brandit son doigt de métronome sur les crimes de haine, il reste à voir si les deux nations peuvent résoudre leurs controverses respectives. L’instance dirigeante mondiale du football a été consternée lorsque la nouvelle a été révélée que la théocratie iranienne bafoue les droits de l’homme en dissuadant les fans féminines avec du gaz poivré. D’autre part, la fanbase religieuse au Mexique continue ses chants homophobes pendant les matchs. Dragan Skočić et Gerardo Martino pourraient être remplacés lorsque le FFI et le FMF éliront leurs présidents d’avant-garde d’ici la fin de l’été.

Néanmoins, les échanges de dernière minute avant une Coupe du monde imminente pourraient aggraver le problème avec des inconvénients pour l’une ou l’autre équipe. Sardar Azmoun du Bayer Leverkusen est à l’honneur en tant qu’attaquant pour

L’équipe Melli dans le groupe B, tandis que Hirving Lozano d’El Tri a l’intention de mettre le feu au groupe C, après avoir marqué 22 buts en 80 sélections pour Napoli.

Cependant, l’Arabie Saoudite d’Hervé Renard savoure l’opportunité de l’avantage du terrain au Qatar. Peut-être que le Français aura l’avantage contre le Mexique et la Pologne dans le groupe C. Czesław Michniewicz mène une équipe polonaise avec une cote de 100/1 pour entrer dans la Coupe du monde. “Les Rouge et Blanc” sont dirigés par le plus grand attaquant du monde, Robert Lewandowski, 33 ans. De plus, ‘The Eagles’ se démarque avec une grande variété de joueurs qui évoluent dans les cinq meilleures ligues européennes.

Cela laisse vingt-deux entraîneurs-chefs nés dans le pays entrant dans la Coupe du monde. Sur les vingt-deux, six sont les éternels favoris pour remporter le tournoi. Cela laisse seize outsiders avec 95,2% de chances d’atteindre le match final.

Glorieux outsider

Les jours de domination de la centrale électrique semblent être éphémères à chaque cycle de Coupe du monde. Bien que les favoris éternels aient toujours transmis le football à leurs générations successives, des tournois importants à travers l’histoire ont eu des outsiders qui ont imposé le respect. Principalement depuis que de nombreux entraîneurs en chef ont élevé leur plan de jeu tactique, diminuant la créativité en roue libre tout en la supplantant par des stratégies spécifiques qui conservent l’énergie tout en s’adaptant aux forces de leurs joueurs respectifs. Compte tenu du récent succès d’équipes comme la Belgique et la Croatie en 2018 – respectivement 3e et deuxième – cela ne devrait pas être un choc lorsque les outsiders se battent pour leur pays dans le “final four” en décembre.

PHOTO : Vincent Van Doornick/Isosport/MB Media/Getty Images