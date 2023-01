Les managers et les dirigeants de la MLB interviennent sur les changements de règles: “Nous devons évoluer”

Alors que certains joueurs de baseball adoptent une approche attentiste pour les changements de règles de la saison prochaine, le manager des Diamondbacks, Torey Lovullo, est proactif.

Les principaux changements à venir en 2023 – une minuterie de lancement, des restrictions de changement défensif, des bases plus grandes et une limite sur les tentatives de retrait – sont mis en œuvre dans le but d’accélérer le rythme de jeu, d’augmenter l’action et de promouvoir l’athlétisme.

C’est avec ces nouvelles règles à l’esprit que Lovullo a commencé à préparer ses joueurs de champ intérieur cet hiver.

La saison prochaine, deux joueurs de champ intérieur doivent être positionnés de chaque côté du deuxième but lorsque le terrain est libéré, et les quatre joueurs de champ intérieur doivent avoir les deux pieds dans le champ intérieur lorsque le lanceur est sur le caoutchouc. Les joueurs de champ intérieur ne peuvent plus changer de côté du terrain à moins qu’un remplacement ne soit effectué.

Ce n’est pas une élimination complète du changement, mais cela fournit des règles plus strictes sur le positionnement défensif. Vous ne verrez plus un joueur de troisième but dans le court champ droit.

Offensivement, ce sera un spectacle bienvenu pour les frappeurs gauchers habitués à perdre des coups de base sur des joueurs au sol durement touchés par le côté droit du champ intérieur. Défensivement, cela demandera plus de travail aux seconds buts habitués à recevoir une aide supplémentaire.

À partir de la saison 2023, la MLB exige que deux joueurs de champ intérieur soient positionnés de chaque côté de la deuxième base et que tous les joueurs de champ intérieur aient les deux pieds dans le champ intérieur lorsque le lanceur est sur le caoutchouc. (Photo de Rob Carr/Getty Images)

La plupart des gestionnaires et des cadres lors des réunions d’hiver ont parlé positivement des changements, bien qu’ils aient varié dans l’ampleur de l’impact qu’ils s’attendent à ce que les nouvelles règles aient. Plus précisément en ce qui concerne les restrictions de quart de travail, Lovullo fait partie des managers qui anticipent une augmentation de la production offensive et un accent sur l’athlétisme sur le terrain.

“J’ai déjà demandé à nos gars d’entrer et de se préparer de la taille aux pieds si vous êtes un joueur de champ intérieur, car vous allez devoir sortir et faire le travail à une échelle beaucoup plus grande”, a déclaré Lovullo.

Lovullo a transmis ce message à Ketel Marte lorsqu’il a rendu visite à son joueur de deuxième but en République dominicaine en novembre lors d’un voyage pour voir l’académie de baseball des Diamondbacks. Il voulait que Marte se concentre sur son agilité et ses mouvements latéraux pour se préparer à l’entraînement du printemps.

“‘Vous devez devenir fort à partir de la taille’ était mon message défensif”, a déclaré Lovullo. “Je pense que pour que nous gagnions des pouces et que nous fassions ce que j’attends de nous défensivement, nous devons faire en sorte que chaque joueur de champ intérieur, y compris Ketel, soit aussi dynamique que possible avec ses mouvements à gauche et à droite pour couvrir ce terrain.”

Le manager des Reds, David Bell, faisait également partie des skippers qui s’attendent à ce que les changements de règles aient des conséquences notables. Il considère ces changements de manière positive et a aimé essayer de comprendre comment transformer les nouvelles règles en un avantage, même si les ramifications peuvent prendre du temps à être pleinement comprises.

“Notre équipe évoluera avec le temps, mais comme en ce moment, c’est:” Comment pouvons-nous préparer notre équipe du mieux que nous pouvons? “”, A déclaré Bell. “No. 1, c’est vraiment comprendre les règles. C’est parler aux gens du développement des joueurs qui les ont expérimentés, créer des stratégies d’entraînement autour de ça.”

Le manager des Twins, Rocco Baldelli, a déclaré qu’il devra gérer d’une manière à laquelle il n’avait pas pensé auparavant, mais il a également fait écho à Bell en pensant que les changements amélioreront le jeu.

Les équipes auront la chance de voir les nouvelles règles en action lors de l’entraînement printanier, un moment qui, selon le manager des Rockies, Bud Black, sera crucial.

“Nous aurons un mois entier de matchs et de discussions quotidiennes à ce sujet”, a déclaré Black, “et nous essaierons de simuler certaines choses avant même les matchs, tant du côté des lanceurs que du côté des joueurs de position jusqu’à l’horloge de lancement.”

Alors que les puristes du baseball pourraient ergoter sur les changements, la plupart des managers des ligues majeures semblent ouverts d’esprit. Cela aide qu’ils aient vu les changements – et les résultats – au niveau des ligues mineures.

“Vous ne pouvez pas simplement continuer à jouer au même jeu qu’ils jouaient dans les années 1940 et 1950”, a déclaré le gérant des Mariners, Scott Servais. “Cela évolue. Nous devons évoluer avec cela. Les joueurs s’adapteront.”

Au-delà des règles de décalage défensif, ce sont les trois autres principaux changements à venir au baseball la saison prochaine.

Minuterie de lancement

La différence la plus notable l’année prochaine sera le pitch timer, et les managers se préparent tous de leurs joueurs pour le changement.

“Je pense que nous nous concentrons un peu trop sur les lanceurs avec ce sujet”, a déclaré le gérant des Brewers, Craig Counsell. “Je pense que les frappeurs sont tout aussi, peut-être plus, mis à l’épreuve.”

Selon Baseball-Reference, le temps moyen de jeu dans les ligues majeures a culminé en 2021 à trois heures et 11 minutes. Il a diminué l’année dernière, mais il n’est pas descendu en dessous de trois heures depuis 2015. Comparez cela avec le début des années 2000, lorsque la durée moyenne du jeu était de 2 heures et demie.

MLB a vu un problème qui devait être résolu.

Le temporisateur de pitch a été mis en place dans les mineurs pour expérimenter le rythme de jeu. Cela a aidé à réduire les matchs de neuf manches des ligues mineures de 26 minutes en moyenne.

“L’horloge du pitch, je suis ravi”, a déclaré le manager Kevin Cash, dont les Rays de Tampa Bay ont disputé sept matchs de saison régulière d’au moins quatre heures et 23 matchs d’au moins 3 heures et demie la saison dernière. “Accélérez le jeu.”

À partir de la saison prochaine, les lanceurs auront 15 secondes entre les lancers lorsque les buts sont vides et 20 secondes avec un coureur sur but. Les frappeurs doivent être dans la boîte avec au moins huit secondes restantes sur l’horloge, et ils obtiennent un temps mort par apparition au marbre.

Comme Counsell, Black a déclaré qu’il pensait que les frappeurs – qui ont l’habitude de réparer leurs gants, de donner des coups de pied dans leurs crampons et de regarder l’entraîneur du troisième but – pourraient avoir plus de mal à s’adapter à la règle que les lanceurs.

Parmi les nouvelles règles pour la prochaine saison de la MLB, les frappeurs n’auront droit qu’à un seul temps mort par apparition au marbre. (Photo de David J. Griffin/Icon Sportswire via Getty Images)

Le chronomètre offrira un peu plus de marge de manœuvre que la version 2022 des ligues mineures, qui était de 14 secondes avec les bases vides et de 18 secondes avec un coureur sur la base (19 secondes en Triple-A). Les violations entraînent une balle automatique pour un lanceur ou une frappe automatique pour un frappeur.

“Je suppose qu’en avril, vous allez probablement voir des incidents”, a déclaré le manager des Guardians, Terry Francona. “C’est inévitable. Les frappeurs vont sortir ou quelqu’un va récupérer un ballon. Il y aura probablement quelques, quelques choses qui se produiront.”

Le manager des Braves, Brian Snitker, prévoit que ces ajustements seront importants pour les lanceurs vétérans, en particulier tard dans les matchs dans des situations à fort effet de levier.

“Les gars que nous avons amenés des ligues mineures, quand ils ont lancé, on pouvait dire qu’ils en étaient le produit”, a déclaré Snitker. “Et la seule chose qu’ils ont tous dit, c’est que lorsque vous voulez en quelque sorte revenir en arrière et vous regrouper, vous n’avez pas cette capacité avec cette horloge de hauteur. Et cela pourrait être quelque chose, je ne sais pas, qui va être le gros ajustement pour les gars.”

Bases plus grandes

Ce n’est plus assez 90 pieds entre les bases.

Les tailles des première, deuxième et troisième bases passeront de 15 pouces carrés à 18 pouces carrés, réduisant la distance entre la première et la deuxième base et entre la deuxième et la troisième base de 4,5 pouces.

L’objectif est d’encourager plus d’agressivité sur les chemins de base et d’améliorer la sécurité des joueurs, en offrant plus d’espace pour toucher les sacs lors de jeux rapprochés.

“Je vais être honnête, je ne sais pas quelle différence cela va faire”, a déclaré le manager des Rangers Bruce Bochy. “Cela peut les inciter à être plus agressifs. Mais je pense que vous verrez des lanceurs aller plus vite au marbre, des choses comme ça.”

En 2021, il y avait 2 213 bases volées. Comparez cela à 10 ans auparavant, quand il y avait 3 279 bases volées.

“Je ne sais pas à quoi m’attendre des bases”, a déclaré le manager des Royals, Matt Quatraro. “Mais je pense que le choix des choix va être quelque chose avec lequel je sais que je dois être à l’aise et comment nous décidons d’évaluer ces choix et comment nous pouvons en profiter.”

Limite de prélèvement

La règle de sélection à laquelle Quatraro fait référence va de pair avec l’horloge de lancement et les bases plus grandes, qui ont toutes été modifiées dans le but d’accélérer le jeu et de promouvoir l’action.

À partir de l’année prochaine, un lanceur ne peut se désengager du caoutchouc (en descendant ou en jetant par-dessus) que deux fois par apparition au marbre sans pénalité.

“Cela va vraiment changer le jeu”, a déclaré Bell.

Si un lanceur saute une troisième fois et n’enregistre pas de retrait, c’est un refus. Le décompte de désengagement sera réinitialisé si un coureur avance.

“Votre livraison étant assez rapide à la maison compte dans ce nouveau monde pour conserver vos tentatives de prélèvement”, a déclaré Counsell. “Je pense donc que cela pourrait être l’endroit où certains lanceurs se sentent le plus mal à l’aise.”

La question est maintenant de savoir comment les équipes vont essayer de gagner un avantage.

Les lanceurs seront autorisés à descendre du caoutchouc et / ou à tenter un coup d’envoi seulement deux fois par apparition au marbre à l’avenir. (Photo de Rob Carr/Getty Images)

Le président des opérations de baseball des Padres, AJ Preller, a reconnu qu’il y a des joueurs sous-évalués sur le marché qui pourraient bénéficier des nouvelles règles, mais ni Preller ni le président des opérations de baseball des Dodgers, Andrew Friedman, n’ont semblé que les changements de règles auront un impact sur la façon dont ils construisent leurs listes dans une manière significative.

Friedman, cependant, prévoit que l’horloge de hauteur nécessitera quelques ajustements.

L’année dernière, il y avait 110 lanceurs qualifiés dans les ligues majeures qui a mis en moyenne au moins 20 secondes entre les lancements . Gardez à l’esprit que ce temps varie légèrement (environ six secondes de plus) par rapport au chronomètre de lancer, qui commencera lorsque le lanceur recevra le lancer du receveur et se terminera une fois qu’il commencera sa livraison.

Pourtant, des lanceurs tels que Jonathan Loáisiga, Giovanny Gallegos, Kenley Jansen et Kyle Finnegan, qui ont tous mis en moyenne plus de 25 secondes entre les lancements de lancers la saison dernière, pourraient trouver les nouvelles règles plus ennuyeuses que la plupart.

“Je pense qu’il y a une grande inconnue sur qui va pouvoir et qui ne le sera pas”, a déclaré Friedman. “Pour certains gars, ça va être facile. Pour d’autres, ça ne l’est pas.”

Le manager des Pirates Derek Shelton et le manager des Nationals Dave Martinez s’attendent à ce que les équipes plus jeunes bénéficient des nouvelles règles, à la fois parce que les ligues mineures ont déjà joué avec elles et parce qu’elles privilégient l’athlétisme, la vitesse et la rapidité.

Reste à savoir à quel point les impacts seront importants.

“Nous devons essayer de comprendre comment nous pouvons en profiter”, a déclaré Shelton.

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @ Rowan Kavner .

