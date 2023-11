Les mammographies s’avèrent prometteuses en tant qu’outil de prévision des maladies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux chez les femmes

Temps de lecture estimé : 4 à 5 minutes

NEW YORK — Des mammographies de routine sont utilisées pour vérifier le cancer du sein chez les femmes. Mais de nouvelles recherches suggèrent qu’ils pourraient faire plus que cela : les images peuvent aider à prédire le risque de problèmes cardiovasculaires majeurs, tels que les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, lorsqu’elles montrent la présence d’une accumulation de calcium dans les artères du sein d’une femme.

Les résultats suggèrent que la présence d’une calcification de l’artère mammaire pourrait même être un meilleur prédicteur de problèmes cardiovasculaires chez certaines femmes que l’outil de risque actuellement utilisé, offrant ainsi une opportunité de prévention indispensable. Le étude sera présenté le 13 novembre lors de la conférence Scientific Sessions de l’American Heart Association à Philadelphie.

“Nous savons que nous devons trouver de meilleurs moyens de prédire les maladies cardiaques chez les femmes avant qu’elles ne surviennent”, a déclaré le chercheur principal, le Dr Thara Ali, chercheur en cardiologie à la Geisel School of Medicine du Dartmouth College de Hanovre, dans le New Hampshire. “Nous disons que ces patientes peuvent être stratifiées en fonction du risque grâce à des mammographies de routine qu’elles subissent de toute façon tous les un à deux ans. C’est un moyen assez simple pour le cardiologue moyen de savoir si une femme est à risque.”

Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès aux États-Unis, les accidents vasculaires cérébraux occupant la cinquième place. Mais si les taux de mortalité cardiovasculaire ont diminué, la réduction a été plus prononcée chez les hommes et est restée stagnante chez les femmes de moins de 55 ans.

“C’est un domaine majeur dans lequel nous échouons en tant que cardiologues”, a déclaré Ali. “Nous essayons vraiment de combler cette lacune avec cette recherche.”

Son étude s’appuie sur un nombre croissant de preuves suggérant que les mammographies de dépistage pourraient s’avérer un outil utile pour prédire le risque cardiovasculaire, car elles révèlent la présence de calcifications des artères mammaires. Des recherches antérieures ont établi que la calcification des artères mammaires est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire.

Au cours d’une décennie de suivi, les chercheurs ont étudié l’association entre la calcification des artères mammaires et les événements cardiovasculaires majeurs, notamment les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la pose de stents pour maintenir les artères ouvertes et la mort, quelle qu’en soit la cause. L’étude a porté sur 1 216 femmes âgées de 40 à 75 ans qui ont subi des mammographies de dépistage au centre médical Dartmouth Hitchcock. Ils n’avaient aucune maladie coronarienne au début de l’étude.

Les chercheurs ont découvert que la calcification des artères mammaires était détectée par des mammographies de dépistage chez 1 femme sur 5, et que deux fois plus de femmes présentant une calcification avaient subi un événement cardiovasculaire majeur dans les 10 ans que celles dont les mammographies ne montraient aucune calcification artérielle. Parmi les femmes présentant une calcification de l’artère mammaire, 21 % ont ensuite présenté des événements cardiovasculaires, contre 11 % des femmes sans calcification de l’artère. Les femmes présentant une calcification étaient plus âgées, plus susceptibles de souffrir d’hypertension artérielle et de diabète, et plus susceptibles de prendre des statines hypocholestérolémiantes et des médicaments contre l’hypertension.

Ali et ses collègues ont également examiné comment les résultats se comparaient aux prévisions de risque cardiovasculaire faites à l’aide de l’équation de cohorte groupée, qui est la norme actuelle pour prédire le risque cardiovasculaire chez les hommes et les femmes. Ils ont constaté que l’équation du risque sous-estimait les futurs événements cardiovasculaires chez les femmes et que la présence de calcifications de l’artère mammaire était un meilleur prédicteur. Cela était particulièrement vrai chez les femmes dont le score de l’équation de risque les plaçait à faible risque : 18 % des femmes présentant une calcification ont eu un événement cardiovasculaire, contre 7 % sans calcification des artères mammaires.

“Ils ratent une occasion de parler avec les femmes”

Les résultats sont considérés comme préliminaires jusqu’à ce que les résultats complets soient publiés dans une revue à comité de lecture.

“Nous essayons toujours de rechercher des moyens optimaux de prédire les risques et d’optimiser les stratégies préventives tout au long de la vie d’une femme”, a déclaré le Dr Stacey Rosen, vice-présidente principale du Katz Institute for Women’s Health de Northwell Health à New Hyde Park, New York.

“Nos outils habituels ne fonctionnent pas particulièrement bien pour les femmes”, a-t-elle déclaré. “Cette étude s’ajoute au corpus de la littérature suggérant que la calcification des artères mammaires pourrait être un prédicteur de risque important et facilement disponible pour les femmes.”

Rosen a déclaré que les chercheurs doivent encore déterminer si la calcification de l’artère mammaire peut prédire le risque cardiovasculaire dans différentes races et ethnies, étant donné que l’étude actuelle inclut principalement des femmes blanches non hispaniques, et étudier comment les capacités prédictives de la calcification sont affectées par la présence d’autres maladies cardiovasculaires. facteurs de risque.

Les résultats doivent être confirmés dans des essais à grande échelle qui suivent les femmes au fil du temps afin que des lignes directrices puissent être établies pour signaler la calcification des artères mammaires aux femmes et à leurs professionnels de la santé lorsqu’elles apparaissent sur une mammographie, a déclaré Ali.

“Les radiologues voient la calcification mais ne la signalent pas parce que les directives ne leur demandent pas de la signaler”, a-t-elle déclaré. “Ils ratent une occasion de discuter avec les femmes de la réduction d’autres facteurs de risque cardiovasculaire modifiables”, comme l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle, le manque d’activité physique, le tabagisme ou l’obésité.

“Nous ne pouvons pas modifier la calcification de leurs artères, mais nous pouvons nous attaquer de manière agressive à d’autres facteurs de risque”, a déclaré Ali.

