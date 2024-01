Les mammographies à haute densité mammaire nécessitent des examens de suivi

M.Des millions d’Américaines de plus de 40 ans subissent régulièrement des mammographies pour dépister le cancer du sein. À propos moitié d’entre elles s’avèrent avoir un tissu mammaire dense, ce qui rend le dépistage beaucoup plus compliqué.

“C’est en quelque sorte un double coup dur, car un tissu mammaire dense rend non seulement les cancers plus difficiles à détecter, mais les personnes ayant des tissus plus denses sont plus susceptibles de développer un cancer du sein”, a déclaré Laurie Margolies, radiologue et vice-présidente de l’imagerie du sein au Mount Sinai à New York. York. (Bien que les personnes ayant un tissu mammaire dense courent un risque plus élevé de cancer du sein, leur risque de mortalité n’est pas plus élevé que les personnes ayant des seins non denses, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.)

Un tissu mammaire dense signifie que les personnes ont plus de tissu fibreux et glandulaire, qui apparaît en blanc sur une mammographie, que de tissu adipeux. Le cancer ressemble également à une masse blanche sur une mammographie, de sorte que des seins denses peuvent le rendre plus difficile à détecter. Une mammographie ne détectera pas le cancer dans les seins denses près de la moitié de ces cas.

Mais s’il est bien connu qu’un tissu mammaire dense peut rendre les mammographies moins efficaces, il n’existe pas encore de protocole clair sur la manière de gérer ce problème courant. Jusqu’à présent, 38 États ont des lois exigeant que les personnes identifiées comme ayant un tissu mammaire dense reçoivent une lettre les informant et leur recommandant de contacter leurs prestataires, qui peuvent discuter des suivis potentiels et de l’évaluation des risques. Nouveau Directives de la Food and Drug Administration en a fait une politique fédérale en 2023, et les établissements ont jusqu’en septembre 2024 pour la mettre en œuvre.

Même lorsque les personnes sont informées qu’elles ont un tissu mammaire dense, il incombe généralement à la patiente de demander conseil à son médecin traitant, qui n’est peut-être pas particulièrement expérimenté dans les options de dépistage.

« Les gens du monde de l’imagerie mammaire et du monde de la chirurgie mammaire, nous le savons tous. Mais les prestataires de soins primaires, les gynécologues et les internistes, certains connaissent très bien le sujet et d’autres ne sont peut-être pas aussi à l’aise pour avoir une discussion nuancée sur les avantages d’un dépistage supplémentaire », a déclaré Margolies.

C’est un problème car de nombreux experts pensent que les personnes ayant un tissu mammaire dense ont besoin de tests supplémentaires, a écrit JoAnn Pushkin, directrice exécutive de l’organisation éducative à but non lucratif DenseBreast-info, dans un e-mail adressé à STAT.

« Une mammographie seule chez une femme aux seins denses constitue un dépistage incomplet », a-t-elle déclaré. Mais il n’existe pas de consensus sur le meilleur outil de dépistage supplémentaire, et les options actuellement disponibles offrent différents avantages et inconvénients.

Des échographies mammaires aux IRMab

Un tissu mammaire dense est normal. Les gens peuvent en souffrir pour un certain nombre de raisons, notamment la génétique, l’âge (le tissu mammaire a tendance à devenir moins dense avec le temps, et surtout après la ménopause) et la taille des seins (les seins plus petits sont souvent plus denses). La seule façon de l’identifier est par une mammographie.

Après ce point, les cabinets doivent évaluer et recommander de manière indépendante un dépistage ou l’autre. “Nous avons quelques options, mais aucune d’entre elles n’est claire car il n’existe aucune directive d’une grande société sur la prochaine étape”, a déclaré Kelly Myers, professeur adjoint au département de radiologie de l’Université Johns Hopkins.

Le Collège américain de radiologie (ACR), par exemple, a des lignes directrices spécifiques pour les cas où le risque de cancer du sein au cours de la vie est de 20 % ou plus, par rapport à une ligne de base de 12 % pour n’importe quelle femme. Mais le fait d’avoir un tissu mammaire dense ne suffit pas à atteindre ce critère en l’absence d’autres facteurs de risque aggravants, tels que des mutations du gène BRCA ou des antécédents familiaux directs de cancer du sein.

“L’ACR met périodiquement à jour ses lignes directrices et ses critères de pertinence selon les preuves”, a écrit Shawn Farley, porte-parole de l’ACR, dans un courrier électronique adressé à STAT. Farley a déclaré que l’organisation pourrait mettre à jour ses directives de dépistage supplémentaires dans les mois à venir.

Le suivi le plus courant après qu’une mammographie détecte un tissu mammaire dense est une échographie mammaire, a déclaré Myers, notant que des dizaines d’études ont montré que les échographies mammaires identifient jusqu’à 50 % de cancers en plus chez les patientes présentant un tissu mammaire dense par rapport à une mammographie ordinaire. Il s’agit d’un examen à faible risque, facilement disponible et souvent couvert par une assurance.

L’inconvénient : les échographies mammaires ont un taux de faux positifs supérieur à 90 %, recommander aux patients des biopsies qui finissent par détecter des cellules bénignes. Cela entraîne des coûts financiers et psychologiques. « À cause de toutes ces fausses alertes, même si on trouve 50 % plus de cancers que les seules mammographies [do] chez les femmes aux seins denses… cela reste simplement un test facultatif qui, je pense, est très individuel pour chaque patiente », a déclaré Myers.

Une autre option est une IRM à protocole complet – un examen qui peut identifier jusqu’à 200 % plus de cancers chez les femmes ayant un tissu mammaire dense par rapport aux mammographies. Il s’agit de la norme de soins pour celles qui ont un risque de cancer du sein de 20 % ou plus au cours de leur vie, et « c’est absolument le meilleur outil, le plus sensible et le plus efficace, dont nous disposons pour détecter le cancer du sein », a déclaré Myers.

Cependant, les IRM sont des examens longs et coûteux qui peuvent même ne pas être accessibles à distance de conduite pour certaines personnes. Et récemment, des études ont montré qu’avec des doses répétées (qui seraient nécessaires pour effectuer des IRM de dépistage répétées sur les femmes aux seins denses), le gadolinium – l’agent de contraste utilisé – peut se déposer dans certains tissus corporels, y compris dans le cerveau. Il n’a pas été démontré que cela entraîne des problèmes spécifiques, mais il s’agit toujours d’un problème potentiel susceptible de limiter la fréquence à laquelle il est prescrit.

Dans l’espoir de réduire les coûts des IRM, les médecins ont étudié ces dernières années une version plus courte et plus simple connue sous le nom d’IRM mammaire abrégée, ou abMRI. Alors qu’une IRM à protocole complet prend une demi-heure, une abMRI ne prend que moins de dix minutes et se limite à prendre uniquement l’ensemble d’images les plus prioritaires.

Des études ont montré que les abMRI sont très efficaces pour identifier des cancers autrement négligés et ont un impact plus faible taux de faux positifs (70-80%) que les échographies (90 %). Mais ils ont leurs propres problèmes logistiques et financiers, a expliqué Myers. Premièrement, la plupart des centres planifient les IRM par incréments de 30 minutes et perdraient un temps précieux sur la machine s’ils ne disposaient que de 10 minutes allouées à un certain créneau. Autre problème : « Il n’y a pratiquement aucun moyen de facturer une IRM abrégée, donc il n’y a aucun moyen pour l’assurance de la rembourser », a déclaré Myers. Dans les quelques centres qui proposent des IRMab, il s’agit généralement d’un service en espèces, allant de 300 $ à 500 $.

Une dernière option, a déclaré Myers, est une mammographie avec contraste amélioré, réalisée avec un liquide de contraste différent de celui utilisé en IRM. Cela a montré de très bons taux de détection du cancer, mais seulement dans de très petites études portant sur 900 personnes maximum.

«Je pense qu’il n’y a tout simplement pas suffisamment de consensus actuellement pour dire quelle est la meilleure méthodologie de dépistage. Nous savons simplement que tous ceux-ci détectent des cancers supplémentaires chez ces femmes qui bénéficient légèrement moins de la mammographie que la femme typique aux seins non denses », a déclaré Laura Heacock, professeure agrégée de radiologie et spécialiste de l’imagerie mammaire au NYU Langone Perlmutter Cancer Center.

Le coût des dépistages de suivi

Tout le monde ne croit pas que les données actuellement disponibles suggèrent que les femmes ayant un tissu mammaire dense ont besoin d’un suivi accru.

«À ce stade, pour les femmes présentant un risque moyen, je ne recommande généralement pas l’échographie du sein entier ou l’IRM du sein aux femmes aux seins denses. Au lieu de cela, je recommande une mammographie annuelle avec tomosynthèse ou une mammographie 3D », a déclaré Nancy Lynn Keating, professeur de politique de santé et de médecine à la Harvard Medical School. Il a été démontré que les mammographies 3D sont mieux à identifier le cancer malgré un tissu mammaire dense que la technologie 2D.

Keating reconnaît que les mammographies ont des limites et que de meilleures stratégies sont nécessaires. Mais sur la base des preuves actuelles, Keating estime que des dépistages supplémentaires – qui n’ont pas jusqu’à présent été associés à une mortalité significativement plus faible chez les femmes qui ne présentent pas un risque élevé – pourraient faire plus de mal que de bien.

Pour cette raison, a-t-elle expliqué, la couverture par une assurance des examens de suivi pour toutes les femmes ayant des seins denses n’est pas justifiée.

« Nous n’avons tout simplement pas suffisamment de preuves pour justifier que nos fonds de santé devraient être dépensés de cette façon, parce que nous les dépensons pour des tests non prouvés qui sont susceptibles d’avoir plus de mal que de bénéfices », a-t-elle déclaré.

Même si la majorité des autres experts interrogés par STAT étaient favorables à des contrôles supplémentaires, ils ont noté que la couverture d’assurance constituerait un obstacle important.

« Le défi est toujours d’obtenir un remboursement. Vous savez, juste à cause de la loi sur la notification, de nombreuses femmes recevront cette lettre indiquant qu’elles ont des seins denses et qu’elles ont besoin d’un dépistage supplémentaire, mais leur assurance peut ne pas couvrir ce dépistage supplémentaire », a déclaré Heacock. “La loi sur la notification ne garantit donc pas la couverture d’assurance – c’est sur une base état par état et sur une base plan par plan.”

Afin de rendre les projections supplémentaires plus accessibles, DenseBreast-info a travaillé avec les représentants Rosa DeLauro (Démocrate du Connecticut) et Brian Fitzpatrick (Républicain de Pennsylvanie) sur le projet et l’introduction du projet de loi fédérale. Trouvez-le tôt, agissez, a déclaré Pouchkine. “Le projet de loi garantirait que tous les régimes d’assurance maladie couvrent le dépistage et l’imagerie diagnostique du sein sans frais pour les femmes ayant des seins denses ou présentant un risque plus élevé de cancer du sein et comblerait les lacunes inhérentes aux lois de chaque État”, a déclaré Pouchkine.

Nous espérons qu’élargir la couverture pour inclure des tests de dépistage de suivi augmenterait le nombre de personnes atteintes d’un cancer du sein qui reçoivent un diagnostic. Les experts ont également noté que des études pourraient bientôt offrir plus d’informations sur les tests qu’il serait plus efficace pour les assureurs de couvrir.

“Il s’agit d’un sujet de recherche très actif”, a déclaré Myers, “et je pense donc que nous allons en apprendre beaucoup plus au cours des prochaines années.”