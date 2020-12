Les chercheurs ont découvert une relation entre les animaux à dents de sabre qui vivaient il y a 250 millions d’années et le Tyrannosaurus rex.

Comme signalé dans le Daily Mail, les animaux à dents de sabre, les Gorgonopsiens avaient des dents en forme de scie en émail et en dentine. Ces types de dents ont été trouvés chez des dinosaures comme T rex.

Les dinosaures existaient il y a 66 millions d’années à l’époque mésozoïque, cependant, les premiers animaux à dents de sabre existaient bien avant les dinosaures. Les canines de ces animaux mesuraient au moins 5 pouces de long, ressemblant à des couteaux à steak en apparence.

La recherche a été menée par des scientifiques du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada, du King’s College, de l’Université de Washington et de l’Université de Toronto, respectivement. La recherche a été publiée dans une revue à comité de lecture Biology Letters.

Commentant leurs recherches, le paléobiologiste Aaron LeBlanc a déclaré que cela indique que la dent coupante unique a d’abord évolué dans la lignée, menant aux mammifères et plus tard développée chez les dinosaures.

Le Dr Megan Whitney de l’Université de Washington a découvert que le tissu des dents des gorgonopsiens se pliait et formait des dentelures en forme de lame. Les mammifères auraient pu déchirer leurs proies à l’aide de ces dents.

Cela a été découvert accidentellement lorsque son équipe coupait la structure tissulaire de canines fossilisées de gorgonopsiens de Zambie. Ils ont coupé l’une des dentelures sans le vouloir, mais à cause de l’accident, cette nouvelle découverte a été faite.

Les gorgonopsiens sont plus connectés aux humains qu’aux dinosaures. On peut en déduire que ces dents en forme de scie se sont développées indépendamment chez les dinosaures et les mammifères à partir de la période permienne. Le Dr Megan a déclaré: «Ce que nous voyons est cet exemple vraiment cool d’évolution convergente.»

Elle poursuit en expliquant qu’il faut généralement plus de temps pour que des traits complexes comme les dents dentelées évoluent. Ainsi, cette nouvelle découverte devient importante en raison du moment de l’apparition des dents dentelées. L’équipe a découvert que très tôt dans l’évolution de l’amniote, ces animaux étaient capables de «faire évoluer une structure très complexe et spécialisée».

Lors de l’examen de la dent des gorgonopsiens, il a été constaté que la structure était plus similaire au théropode, qui comprend T rex. Les mammifères comme les smilodons ou les tigres à dents de sabre sont plus étroitement associés aux gorgonopsiens car ils appartiennent tous deux à la classe des mammifères. Cependant, la structure en dents de sabre des gorgonopsiens s’est avérée plus proche des théropodes.

Les smilodons utilisaient leurs dents pour tuer leurs proies, contrairement aux gorgonopsiens qui utilisaient les dents pour déchirer la chair de leur proie.

Ashley Reynolds de Toronto, qui est l’auteur de l’article, a déclaré que tous les animaux ci-dessus ont des dentelures mais qu’ils diffèrent microscopiquement.