Les mammifères fluorescents sont beaucoup plus courants que ne le pensaient les scientifiques

On a découvert que les mammifères possèdent un super pouvoir secret : presque toutes les espèces brillent dans le noir.

Auparavant, on pensait que seuls les marsupiaux australiens tels que les ornithorynques, les wombats, les diables de Tasmanie et les échidnés, ou fourmiliers épineux, étaient fluorescents sous la lumière ultraviolette (UV). Cependant, de nouvelles recherches ont montré qu’un grand nombre d’autres mammifères brillent également.

Sur 125 espèces appartenant aux 27 ordres de mammifères, dont les primates, les rongeurs et les cétacés, 107 d’entre elles, soit 86 pour cent, présentaient une certaine forme de fluorescence, selon une nouvelle étude publiée dans le journal Science ouverte de la Royal Society.

Wombats au nez nu sous lumière ultraviolette. De nouvelles recherches ont montré que presque tous les mammifères brillent sous de tels rayons.

Musée d’Australie occidentale.



« La fluorescence était présente dans chaque groupe. Elle était répartie uniformément, ce qui suggère qu’il s’agit d’une caractéristique commune à tous les mammifères », a déclaré Kenny Travouillon, conservateur de la mammifèrerie au Western Australian Museum et co-auteur de l’article. Semaine d’actualités.

Certains des animaux étudiés avaient une fourrure fluorescente, tandis que d’autres avaient des dents ou des ongles fluorescents, nombre d’entre eux possédant une combinaison de ces caractéristiques, y compris les mammifères marins.

« Le dauphin nain à long bec n’avait que ses dents qui brillaient. Nous n’avons pu tester que quelques phoques, un dugong et un dauphin nain à long bec auxquels nous avions accès à l’époque. La peau très pigmentée du dauphin ne brillait pas, « Mais la peau moins pigmentée du dugong brillait. Je soupçonne que la plupart des mammifères marins sans poils auront leur peau pâle. La fourrure pâle des phoques brillait, tout comme leurs moustaches », a déclaré Travouillon.

La fluorescence est causée par des produits chimiques qui absorbent la lumière et l’émettent ensuite à des longueurs d’onde plus longues et à plus faible énergie.

« Un exemple est lorsque la surface d’un animal absorbe une lumière UV de haute énergie et de courte longueur d’onde et émet la fluorescence sous la forme d’une lueur de faible énergie, colorée, souvent rose, verte ou bleue », Edward Narayan, maître de conférences en sciences animales à l’Université du Queensland, en Australie, a déclaré Semaine d’actualités. « La fluorescence peut rendre visible la lumière UV auparavant invisible en la déplaçant dans la plage de la lumière blanche, de sorte qu’un animal n’a pas nécessairement besoin de voir dans le spectre UV pour détecter la fluorescence. »

La raison pour laquelle ces mammifères brillent dans le noir sous l’effet des UV n’est pas claire, bien que les auteurs disent qu’il pourrait s’agir d’une adaptation pour être vus de loin.

« Nous pensons que les parties des animaux fluorescentes apparaîtront plus brillantes que le reste de leur corps, ce qui leur donnera un avantage pour être vu de loin », a déclaré Travouillon. « Chez certaines espèces, cela serait un inconvénient car les prédateurs les verraient, mais la plupart des proies n’ont qu’une fluorescence sur le ventre, ce qui ne sera pas facilement visible par un prédateur. Les prédateurs sont ceux qui ont des points brillants et des rayures sur le dos. » Ils veulent évidemment être vus par leurs homologues, potentiellement pour trouver des partenaires pendant la saison des amours. «

D’autres experts affirment que la fluorescence a délibérément évolué pour d’autres raisons.

« Il est également possible que les animaux aient des motifs UV qui confondent les prédateurs et brisent leur silhouette habituelle (un peu comme les rayures des zèbres) », Matthew Wills, professeur de paléobiologie évolutive au Milner Center for Evolution de l’Université de Bath, le sud-ouest de l’Angleterre, a déclaré Semaine d’actualités. « Ou la lueur UV peut être un effet secondaire de l’excrétion de certains déchets dans la fourrure et les griffes. Le fait que les monotrèmes, les marsupiaux et les placentaires présentent tous ce trait peut suggérer qu’il est enraciné très profondément dans l’arbre généalogique des mammifères. »

Bandicoots sous lumière UV. Les mammifères peuvent présenter des motifs ultraviolets pour diverses raisons.

Musée d’Australie occidentale



Alternativement, il aurait pu évoluer pour offrir un avantage que nous n’avons pas encore déterminé.

« Certaines observations suggèrent qu’il est adaptatif au moins chez certaines espèces », a déclaré Michael Lee, professeur de biologie évolutive à l’Université Flinders et au South Australian Museum. Semaine d’actualités. « Premièrement, elle semble être plus développée chez les animaux nocturnes, et chez certaines espèces, la lueur est limitée au ventre (ce qui permet de l’exposer uniquement lorsque l’on le souhaite). Ces tendances ne seraient pas attendues si la fluorescence UV n’était pas adaptative ; il devrait apparaître de manière aléatoire entre les espèces et entre les individus. »

Cependant, il est également possible que la fluorescence chez les mammifères soit un effet secondaire de l’évolution, survenant par accident et persistant d’une manière ou d’une autre. Ces types de traits sont connus sous le nom d’écoinçons, évoluant comme un sous-produit de l’évolution d’une caractéristique différente.

« Il semble vraiment que pour la plupart, sinon tous les mammifères, la fluorescence soit un effet secondaire des produits chimiques présents dans les cheveux et la peau, et qu’elle ne soit pas adaptative », Alistair Evans, professeur agrégé de biologie évolutive du développement à L’Université Monash, en Australie, a déclaré Semaine d’actualités.

« Certains produits chimiques présents dans les cheveux et la peau, en particulier la kératine, semblent naturellement fluorescents. Comme ils ont trouvé une fluorescence chez les mammifères nocturnes et vivant sous terre, il est très peu probable qu’il y ait une raison fonctionnelle », a déclaré Evans. « Si la fluorescence est due à des produits chimiques présents chez tous les mammifères, y compris leurs ancêtres, et qu’elle ne présente aucun inconvénient, il n’est pas surprenant de la retrouver chez autant de mammifères. Mais c’est une façon nouvelle et fascinante d’observer tous ces phénomènes. des mammifères que nous n’avons jamais vus auparavant.

Chauve-souris à nez de feuille orange sous la lumière UV. Une telle fluorescence pourrait être un effet secondaire des produits chimiques présents dans les cheveux et la peau.

Musée d’Australie occidentale



La fluorescence pourrait même ne pas être le sous-produit d’un trait sélectionné, mais simplement le résultat d’une propriété du tissu.

« Nos dents sont fluorescentes sous les UV. Personne ne prétend que cela a été acquis pour une fonction spécifique », a déclaré Eli Amson, paléontologue au Musée national d’histoire naturelle de Stuttgart, en Allemagne. Semaine d’actualités. « Les conditions naturelles sont très différentes de ce qui se produit lorsque vous projetez une lumière UV sur un objet dans une pièce sombre. Ainsi, de mon point de vue, la fluorescence de la kératine et des dents est insignifiante. »

Ce type de phénomène a été observé chez de nombreuses autres espèces.

« Par analogie, la rougeur du sang n’est pas une adaptation ; elle est plutôt due à l’hémoglobine, qui contient un composé de couleur rouge vital pour transporter l’oxygène », a déclaré Lee. « Les scorpions brillent également dans le noir, et c’est au moins en partie un effet secondaire d’un composé qui protège contre les parasites. »

Des recherches supplémentaires devront être menées pour étudier la fluorescence des mammifères, en examinant comment elle profite aux animaux, le cas échéant, et si les mammifères eux-mêmes peuvent même observer ce trait.

« La question clé n’est pas de savoir si *nous* pouvons remarquer une fluorescence chez les mammifères, mais si ces espèces de mammifères peuvent remarquer une très faible fluorescence parmi leurs propres espèces », a déclaré Lee. « Les espèces nocturnes auront généralement des yeux plus sensibles que les humains, adaptés à différentes longueurs d’onde telles que les UV. Ces résultats devraient catalyser des recherches comportementales intéressantes sur les mammifères nocturnes. »

Ainsi, s’il est possible que la fluorescence ait évolué pour apporter certains avantages aux mammifères, cela peut aussi être un accident de sélection naturelle, ou simplement le résultat des propriétés naturelles de la kératine.

« Nous n’écarterions pas complètement la possibilité que la fluorescence UV soit un trait adaptatif chez les mammifères, car le monde vivant est une source inépuisable de surprises, mais cela ne me semble pas probable étant donné les preuves disponibles », a déclaré Timothée Bonnet, chercheur en évolution. biologie à l’Université nationale australienne, a déclaré Semaine d’actualités.

« L’idée selon laquelle les mammifères actifs la nuit ou au crépuscule montreraient des signaux plus visibles grâce à la fluorescence UV pourrait avoir une certaine valeur, mais l’idée nécessite des recherches plus approfondies. De plus, cela n’explique pas pourquoi la fluorescence UV est courante chez les espèces de mammifères avec d’autres habitudes, voire des espèces vivant toute leur vie sous terre. Il peut être utile de noter que certains minéraux sont également fluorescents sous la lumière UV mais, bien sûr, personne ne suggérerait que cela soit utile à une roche.

« Ainsi, pour nous, l’explication la plus probable de la fluorescence UV généralisée chez les mammifères est une propriété fortuite des molécules et de la structure moléculaire présentes chez l’ancêtre commun de tous les mammifères vivants et qui a persisté jusqu’à ce jour », a déclaré Bonnet. « Ces molécules et structures qui composent la peau, la fourrure, les ongles et les dents ont probablement été sélectionnées pour d’autres de leurs propriétés comme être flexibles, résistantes à l’abrasion ou visibles dans des longueurs d’onde autres que les UV, et il est probable que ces propriétés soient toujours adaptatives dans de nombreuses espèces, ce qui contribuerait à leur maintien. »

