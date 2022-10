Les mamans qui mangent des aliments ultra-transformés augmentent le risque d’obésité chez les enfants

L’équipe de l’étude a évalué 14 553 mères et leurs 19 958 enfants à l’aide de données recueillies dans deux grandes études. Les garçons représentaient 45 % des enfants de la cohorte. Les enfants étaient âgés de 7 à 17 ans.

L’obésité ou le surpoids infantile a été lié à la consommation maternelle de repas hautement transformés pendant l’éducation des enfants.

«Nous savons que le mode de vie pendant la grossesse est important non seulement pour la santé du bébé, mais aussi pour la santé de la mère. Donc, cela représente une opportunité pour les gens de réfléchir de manière critique à ce qu’ils peuvent faire pour vraiment optimiser leur santé, et cela devient une période où les gens réfléchissent peut-être un peu plus à leur santé et sont plus ouverts à de nouveaux conseils diététiques. et aussi plus motivés pour apporter des changements », dit Chan.

Il est important pour les femmes de tenir compte de leur régime alimentaire, dit Chan. Les femmes doivent tenir compte « des types d’aliments qu’elles mangent et, si possible, essayer d’éviter les aliments ultra-transformés qui contiennent des ingrédients très raffinés et beaucoup d’additifs et de conservateurs, car ils ont tendance à avoir une teneur plus élevée en ces aliments. facteurs alimentaires qui, selon nous, conduisent au surpoids et à l’obésité », dit-il.