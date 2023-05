Les mamans monstres ont refusé de visiter la tombe tragique de leur fille après avoir assisté à des funérailles à quelques mètres

DEUX mamans monstres emprisonnées pour avoir affamé leur fille à mort ont snobé une chance de visiter la tombe négligée de leur tout-petit – après avoir assisté à des funérailles à quelques mètres de là.

Margaret Wade, 42 ans, et Marie Sweeney, 41 ans, ont assisté à un service familial près de l’endroit où la tragique Lauren Wade, âgée de deux ans, a été enterrée dans un terrain envahi par la végétation.

Margaret Wade (à gauche) et Marie Sweeney (à droite) ont admis avoir négligé trois enfants à leur charge 1 crédit

Lauren Wade est décédée tragiquement à l’hôpital

Ils ont assisté à un service familial près de l’endroit où Lauren a été enterrée Crédit : Alan MacGregor Ewing

Sweeney a même été libéré pour des raisons de compassion par les patrons de la prison pour être au crématorium de Glasgow pour les funérailles de la mère de Wade, Jeanie, décédée à l’âge de 61 ans le mois dernier.

Mais les brutes n’ont pas réussi à conduire les deux minutes jusqu’au lieu de repos de leur propre fille au cimetière de Lambhill par la suite.

Lauren a été retrouvée dans un appartement infernal à Sighthill, Glasgow, le 20 mars 2015, accrochée à la vie et couverte de poux et de puces, mais est décédée peu de temps après son admission à l’hôpital.

Le couple avait été accusé de l’avoir tuée mais a admis l’accusation réduite de négligence en 2019 et a été condamné à six ans et quatre mois derrière les barreaux.

Wade a été libéré sur parole l’année dernière, mais Sweeney est actuellement hébergé au Bella Center, un petit nick ouvert à Dundee.

Une source a déclaré: « Ce sont des rebuts de la terre – c’est la raison pour laquelle Lauren est couchée dans ce cimetière.

« Depuis qu’elle a eu ses funérailles, la tombe est devenue envahie et décrépite.

«Ils ont même bu le fonds qui était censé payer une pierre tombale.

« Ils ne se souciaient pas d’elle dans la vie et, comme le montre cette démonstration pathétique, ils ne se soucient pas non plus d’elle maintenant qu’elle est morte. »

Marie est arrivée tôt au crématorium mercredi, qui se trouve dans le cimetière de Lambhill, et s’est assise à l’arrière d’une voiture de service pénitentiaire banalisée en train de souffler sur une vape.

Alors que plusieurs autres voitures arrivaient, elle est sortie pour parler aux sympathisants mais n’a pas été menottée.

Un corbillard transportant Jeanie est arrivé vers 9 h 40 avec sa famille, dont sa fille Margaret, dans le cortège derrière.

Sweeney a ensuite marché avec ses gardes sur la colline et dans le crématorium.

Après le service de 30 minutes, le corbillard est parti avec Wade et d’autres membres de la famille – tandis que la voiture blanche transportant Sweeney suivait.

Un vase vide, une poupée fatiguée et des bibelots bon marché sont tout ce qui marque son lieu de repos.

Wade reste sans remords malgré sa libération anticipée de sa peine de prison.

Lorsque nous l’avons retrouvée plus tôt cette année dans un gratte-ciel sinistre à Blairdardie, Glasgow, elle a dit à notre homme de « f *** off » quand nous lui avons demandé si elle regrettait la mort choquante de sa fille.

En 2019, la Haute Cour de Glasgow a appris que « maigre et sale » Lauren était restée sans nourriture ni soins appropriés dans la maison sale pendant des mois.

Suite à un appel au 999 lorsqu’elle a été trouvée « insensible », les ambulanciers l’ont emmenée à l’hôpital, mais elle est décédée en quelques minutes en raison de complications liées à la malnutrition.

Le couple a également plaidé coupable à la négligence délibérée de deux autres enfants à la maison.

Les mettant en cage, Lady Stacey a dit au couple: «On vous avait offert des conseils, ils n’ont pas été pris. Vous avez manqué à vos devoirs envers cet enfant.

Wade a snobé une enquête sur un accident mortel sur la mort de Lauren qui a conclu qu’elle aurait pu être sauvée si elle avait été vue par un médecin généraliste alors que la mère était à son propre rendez-vous six semaines avant le décès.

La tombe de Lauren Wade il y a trois ans

Un vase vide, une poupée fatiguée et des bibelots bon marché sont tout ce qui marque son lieu de repos maintenant Crédit : Alan MacGregor Ewing

