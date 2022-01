Les mamans et les papas ont peur d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs

Les mamans et les papas de tout le pays souhaitent que le chien mange vraiment les devoirs de leurs enfants, a révélé un nouveau sondage.

Les parents redoutent particulièrement d’aider en mathématiques, 47 % des personnes interrogées déclarant qu’elles trouvent le sujet le plus difficile à aborder.

Les parents redoutent d’aider leurs enfants à faire leurs devoirs de mathématiques, révèle un nouveau sondage Crédit : Getty

Seul un sur quatre peut répondre en toute confiance à des questions sur l’algèbre, tandis que les équations laissent 35% complètement perplexe.

Même les tables de multiplication de base font que 14% se grattent la tête avec perplexité.

Il est également apparu que le parent moyen passe en moyenne 37 minutes par semaine à aider son enfant à faire ses devoirs, les mathématiques et l’anglais étant les matières qu’il passe le plus de temps à aider son enfant à terminer.

Mais alors que les parents sont les plus anxieux à propos des mathématiques, la recherche a également révélé qu’ils éprouvent des appréhensions à propos des sciences, des langues et de l’anglais.

Martin Hassler Hallstedt, fondateur de Count on me! application de mathématiques qui aide les enfants à améliorer leurs compétences grâce au jeu et à l’aventure, a déclaré: «Les mathématiques sont une matière essentielle et aussi importante pour la vie et les opportunités de carrière que la lecture.

«Pourtant, lire à un enfant semble plus naturel que de faire des maths pour de nombreux parents, mais cela ne doit pas nécessairement être comme ça.

« Une exposition régulière aux mathématiques est essentielle pour surmonter l’anxiété de certains parents et enfants.

MISÈRE MATHS

« Si possible, associez les mathématiques à un contenu plus riche que de simples chiffres afin que votre enfant puisse voir et expérimenter le sens des mathématiques, comme faire du shopping, établir un budget, planifier un voyage ou même suivre une recette.

«Nous avons constaté que les enfants sont capables de s’engager pleinement dans des mathématiques sans anxiété pendant 15 minutes par jour – de courtes périodes d’exposition avec un temps d’écran minimal.

« Cela encourage un état de bien-être plus heureux et constitue un moyen d’apprentissage plus durable qui se traduit par une rétention des connaissances à long terme. Avec de la pratique, n’importe qui peut devenir mathématicien.

L’étude, réalisée via OnePoll pour le compte d’Akribian – les créateurs de la nouvelle application, a également révélé que quatre parents sur cinq pensent qu’il est tout aussi important de s’assurer que leurs enfants sont bons en lecture et en mathématiques.

Un peu plus d’un tiers (34%) des parents ont déclaré que leurs compétences en anglais à l’école étaient excellentes, mais de toutes les matières, 42% trouvent les mathématiques les plus difficiles.

Alors que 68% des parents craignent qu’aider leur enfant à faire ses devoirs ne les rende plus confus.

En fait, 50 % des parents ont admis avoir de l’« anxiété pour les maths » – une inquiétude quant à l’exécution de fonctions mathématiques, et 40 % ressentent la même chose à propos de la lecture.

Et parmi ceux qui souffrent d’anxiété liée aux mathématiques, 83 % craignent que leurs propres inquiétudes concernant les mathématiques n’affectent l’attitude de leur enfant vis-à-vis du sujet.

Une exposition régulière aux mathématiques est essentielle pour surmonter l’anxiété à laquelle les enfants et les parents sont confrontés

Le Dr Laura Outhwaite, de l’University College London, a déclaré : « Il existe de nombreux défis pour soutenir avec succès l’apprentissage et le développement mathématiques des enfants, et les inquiétudes des parents concernant leurs propres capacités en mathématiques en font partie.

« Cela peut amener les parents à se sentir inquiets ou nerveux lorsqu’ils aident les enfants à faire leurs devoirs.

« La recherche montre que cela peut entraver les progrès des enfants en mathématiques et peut également les rendre anxieux à propos des mathématiques.

« Il existe des moyens d’aider les parents à se sentir plus confiants, et la technologie peut jouer un rôle important.

« Par exemple, les applications mathématiques éducatives peuvent fournir aux parents une compréhension succincte du développement mathématique de leur enfant, ainsi que faciliter la conversation et le jeu mathématiques dans les expériences quotidiennes. »

Il est également apparu que 52% des parents pensent que les enfants doivent trop apprendre ces jours-ci.

Et 23 minutes étaient considérées comme la durée moyenne pendant laquelle les enfants faisaient leurs devoirs avant de perdre tout intérêt.

Les mathématiques, l’anglais et l’histoire faisaient partie des matières pour lesquelles les enfants ont une durée d’attention particulièrement faible.

L’étude a également révélé que 61 % des parents comptent sur Internet pour rechercher les réponses lorsqu’ils aident leur enfant à faire ses devoirs.

Compte sur moi! aide les enfants âgés de 6 à 9 ans avec des concepts mathématiques précoces tels que la reconnaissance de formes, l’addition, la soustraction, la multiplication, la division et les égalités.

Les sujets les plus susceptibles de rendre les parents anxieux 1. Mathématiques 2. Sciences 3. Langues 4. Anglais 5. Histoire 6. Musique 7. Géographie 8. Arts 9. RE 10. Drame