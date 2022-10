Les mamans devraient recevoir 8 000 £ supplémentaires si elles veulent rester à la maison et s’occuper de leurs enfants

Les mamans devraient recevoir 8 000 £ supplémentaires pour rester à la maison et s’occuper de leurs enfants, selon un nouveau rapport.

Les recherches du groupe de réflexion Civitas devraient exhorter les ministres à mettre à disposition une allocation de garde d’enfants de 8 000 £ afin d’aider les mères au foyer.

Le groupe de réflexion Civitas devrait présenter la proposition aux ministres Crédit : Getty

Les responsables du ministère de l’Éducation auraient été enfermés dans des “conversations intenses” sur la manière d’améliorer la garde d’enfants en Angleterre et de la rendre plus abordable.

L’idée de Civitas consiste à regrouper les allocations familiales existantes et les allocations de garde d’enfants en une seule “allocation de soutien familial”.

Au milieu de la crise du coût de la vie, la garde d’enfants devient encore moins abordable.

Ce nouveau soutien donnerait aux parents d’enfants de moins de quatre ans jusqu’à 8 000 £ par an.

L’argent peut être dépensé pour la garde d’enfants à l’extérieur, en payant un parent pour s’occuper des enfants ou pour aider les parents qui restent à la maison à le faire.

La réflexion estime qu’il y a plus de deux millions de “mamans misérables” qui sont coincées au travail alors qu’elles préféreraient s’occuper de leurs enfants à la maison.

Pendant ce temps, une enquête gouvernementale en 2019 a révélé que les deux tiers des mères ayant des enfants de moins de quatre ans préféreraient travailler moins d’heures afin de rester à la maison avec leurs tout-petits.

Frank Young, responsable des enfants et des familles à Civitas, a déclaré au Daily Telegraph : “Depuis plus de 30 ans, les gouvernements ont poussé les parents à travailler et subventionné la garde des enfants.

“Ce n’est pas écouter les mères.

“La politique de garde d’enfants est dans le mauvais sens.”

La proposition fait plusieurs recommandations pour les paiements, qui totalisent ensemble environ 8 000 £.

Premièrement, il suggère de permettre aux parents de réclamer l’intégralité de leurs allocations familiales, qui seraient généralement versées jusqu’à ce que leur enfant ait 18 ans, alors que les jeunes ont moins de cinq ans.

Cela augmenterait le paiement annuel de 1 114 £ à 5 101 £.

Le rapport suggère également d’augmenter les allocations familiales aux niveaux d’avant 2010, portant le chiffre à 6 273 £.

Ce montant serait alors porté au-dessus de 8 000 £ par près de 2 000 £ payés pour remplacer les subventions existantes pour la garde d’enfants.

Par exemple la subvention pour 15 à 30 heures de garde d’enfants pour les parents d’enfants de trois ou quatre ans, qui est actuellement versée directement aux crèches.

Anne Fennell, présidente de la campagne Mother at Home Matter, a déclaré: “Les conversations autour de la garde d’enfants doivent inclure et reconnaître de manière positive les mères qui … préféreraient avoir le choix d’effectuer elles-mêmes ce précieux travail.

“Nous pouvons enfin reconnaître que les mères doivent travailler de très longues heures loin de leurs enfants pour très peu de récompense.”