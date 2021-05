Les mamans des bébés nés pendant le COVID s’inquiètent de la socialisation et de l’isolement

Mindy Crawford a donné naissance à sa fille à seulement 33 semaines en août dernier. Lorsque Crawford a tenu son bébé de 5 livres dans ses bras, entouré d’infirmières masquées, elle s’est dit qu’elle protégerait sa fille de «l’extérieur».

La fille de Crawford, Miya, n’a d’ailleurs pas quitté leur domicile en Caroline du Nord pour des visites chez le médecin depuis son arrivée à la maison après un séjour de 5 jours dans l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital.

«Ma fille était si petite et faible quand elle est née, et j’étais tellement terrifiée et je le suis toujours que ce virus pourrait la blesser», a déclaré Crawford.

Sa fille n’a rencontré aucun autre bébé – ni personne en dehors de Crawford et de son mari. Leur famille n’est pas seule, certains parents qui ont accueilli des bébés pendant la pandémie ont exprimé la peur d’exposer leurs nouveau-nés au COVID-19. Cette peur a occupé le devant de la scène et ils ont du mal à savoir quand et comment socialiser leurs bébés.

Le mari de Crawford travaille à domicile et fait les courses pour la famille si nécessaire. Bien que Crawford soit maintenant complètement vaccinée, elle a hâte de faire sortir sa fille en public.

La peur est partagée par Megan Biondi, qui a donné naissance à sa fille en septembre 2020.

«Au début de la pandémie, nous étions enthousiasmés par l’isolement parce que cela signifiait du temps en famille. Mais cela a vieilli très vite. La pensée du virus affectant ma fille était tellement angoissante », a déclaré Biondi, un habitant du New Jersey.

La semaine dernière, après la vaccination de la famille, Biondi a autorisé les membres de la famille à tenir sa fille sans masque.

Les limites de Biondi en ce qui concerne sa fille ont déclenché un conflit avec la famille de son mari. Lorsque sa fille avait 6 semaines, Biondi a choisi de sauter le mariage d’un membre de la famille, ce qui a provoqué une dispute.

En profondeur:Un père, son bébé et une famille divisée par la pandémie

«Nous avons essayé de mettre sa sécurité en premier, même si cela signifiait ne pas sortir ou voir sa famille», a déclaré Biondi.

Les parents mettent en balance la sécurité et la socialisation

Les nourrissons de Biondi et Crawford n’ont pas encore rencontré un autre bébé en personne. Ils ne sont pas seuls. Le manque de socialisation pour les nourrissons pandémiques est suffisamment répandu pour qu’une tendance TikTok ait émergé des parents filmant les réactions de leurs bébés alors qu’ils leur montrent d’autres bébés à la télévision.

Biondi, dont la famille vit en Irlande, a déclaré que sa fille était « hypnotisée » quand ils étaient des parents de FaceTime, et qu’elle roucoulait en regardant d’autres bébés à la télévision.

Le Dr Lindsay Thompson, directeur du centre de recherche pédiatrique de l’Université de Floride, a déclaré que les parents pandémiques devraient veiller à éviter un temps d’écran excessif avec leurs nourrissons. Thompson a noté que l’American Academy of Pediatrics déclare que les enfants de moins de 2 ans ne devraient pas utiliser de médias et, dans l’affirmative, moins de 2 heures par jour. Thompson recommande aux parents d’opter pour du temps à l’extérieur et dans les parcs plutôt que de passer du temps devant un écran.

« Nous ne savons pas dans quelle mesure les niveaux d’isolement affecteront les enfants, mais nous savons dans l’ensemble que moins d’interactions signifient moins d’apprentissage », a déclaré Thompson.

Crawford utilise des émissions de télévision et des vidéos pour divertir son bébé, mais craint que cela ne nuise à son développement futur.

Et après des mois d’isolement, Biondi a commencé à s’inquiéter que sa fille aura du mal à socialiser avec d’autres enfants le moment venu. Bien qu’elle n’ait pas encore organisé de rendez-vous avec d’autres familles, elle envisage d’amener le bébé à des cours de groupe.

« Je commence lentement, très lentement à me sentir plus à l’aise face à la possibilité de l’emmener en public et avec les autres s’ils sont en sécurité », a déclaré Biondi.

Crawford a des préoccupations similaires qui sont exacerbées depuis que sa fille est née prématurément. Bien qu’elle comprenne que sa fille devra éventuellement socialiser avec d’autres bébés, elle a déclaré qu’elle s’inquiétait d’une exposition potentielle aux germes et au COVID-19.

«Il est difficile de voir votre enfant dans un état aussi fragile et de voir ensuite le monde dans un état encore plus fragile avec le virus. Je ne sais plus ce qui est sans danger pour elle », a déclaré Crawford.

Que disent les experts?

Thompson suggère aux parents de construire une «capsule» avec les familles où les enfants peuvent interagir en toute sécurité. Dans les gousses, les familles respectent généralement les précautions respectives contre le COVID-19, telles que se faire vacciner, ne pas voyager, etc.

En plus des gousses, Thompson recommande aux enfants d’interagir à l’extérieur avec des adultes entièrement vaccinés. Elle recommande aux jeunes enfants de rester à la maison pendant que les parents font les courses, mais suggère aux parents de planifier des sorties en toute sécurité pour eux, comme des voyages au parc.

Elle a dit qu’il est important que les parents commencent à socialiser lentement afin de ne pas submerger les enfants et les nourrissons qui se sont habitués à rester à la maison.

La socialisation est plus essentielle pour les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire, a déclaré le Dr Jennifer Katzenstein, codirectrice du Center for Behavioral Health de l’hôpital Johns Hopkins All Children’s. Katzenstein a déclaré avoir vu des tout-petits et de jeunes enfants, âgés de 2 à 5 ans, qui ont du mal à apprendre à partager des jouets et à lire les indices sociaux de leurs pairs.

« [Socialization] est important quel que soit l’âge et nous ne connaissons pas l’impact sur nos plus jeunes, en particulier les bébés de l’USIN qui peuvent ne voir des personnes masquées que de la naissance à plusieurs mois », a déclaré Katzenstein.

« Les enfants d’âge préscolaire et les enfants sont remis à l’école après des mois à la maison et ils ont du mal à interagir à nouveau avec les autres », a déclaré Katzenstein. « Les parents peuvent aider en montrant à leurs enfants la manière appropriée de réagir avec leurs propres actions. »

Si les enfants voient leurs parents interagir et partager de manière positive avec les autres, ils imiteront le comportement. Cependant, Katzenstein a ajouté que l’on ne pouvait pas s’attendre à ce que les enfants apprennent immédiatement ces signaux sociaux après des mois d’isolement en raison de la pandémie.

Quand il s’agit de décider quand avoir des rendez-vous ou rencontrer d’autres enfants, Katzenstein a déclaré que les parents devaient faire des compromis. Si l’un des parents n’est pas à l’aise de voir une autre famille, l’autre doit respecter cette peur.

Cependant, le Dr Victoria Regan, pédiatre au Memorial Hermann à Houston, au Texas, a déclaré que les parents de nourrissons ne devraient pas s’inquiéter du manque de socialisation ou du «hors du temps».

«Les parents peuvent être rassurés que les restrictions de la pandémie n’affecteront pas le comportement et le développement de leur jeune enfant et de son enfant en bas âge», a-t-elle déclaré.

Le plus important est que les parents interagissent et jouent avec leur enfant, a déclaré Regan, recommandant aux parents de parler à leurs nourrissons de manière apaisante et de lire des livres pour favoriser des interactions sociales saines.

Les experts disent que les nouveaux parents doivent également être sûrs de prendre soin de leur propre santé mentale.

«Le stress extrême auquel ils ont été soumis aura des effets secondaires et additifs sur leurs enfants s’ils ne demandent pas de soins si et quand ils en ont besoin», a déclaré Thompson. «Les prestataires de soins de santé mentale sont des experts pour aider les familles à faire face aux pertes d’expérience et à l’anxiété que la réintroduction provoque déjà.»

Regan a ajouté si un parent devient déprimé, cela pourrait les empêcher d’interagir avec leur enfant, ce qui peut entraver le développement de l’enfant.

«La bonne nouvelle est qu’une fois que le parent cherche de l’aide pour lui-même et que l’enfant sent que les choses sont plus stables et plus nourrissantes, son développement se remettra en place», a déclaré Regan.

