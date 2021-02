Les fans de TEEN Mom 2 ont critiqué les stars Kailyn Lowry et Leah Messer comme « égoïstes » pour avoir planifié un voyage en Floride avec leurs enfants pendant la pandémie de coronavirus.

Leah a partagé ses projets de voyage en Floride dans un nouveau post Instagram mercredi.

Aux côtés d’un selfie de la star de télé-réalité, Horrible a écrit dans la légende: « J’espère que tous ceux qui sont confrontés à ces tempêtes hivernales resteront en sécurité et au chaud. 🙏🏻💗 Je suis prêt pour le soleil et le temps plus chaud. Je suis FREEEEEEZING, mais je porte aussi des sweats à capuche en été. à propos de vous? Êtes-vous prêt pour l’été? 🌞 «

Kailyn, 29 ans, a informé les fans qu’elle participait au voyage en commentant: « Tu me manques! Il fait froid! Je ne peux pas attendre le temps chaud et réunir les enfants. »

Une Adolescent maman 2 fan a écrit: « D’accord, mais sommes-nous vraiment surpris? Ces deux femmes sont égoïstes. Au moins, Kail est ouverte à ce sujet et prête à faire étalage à toute occasion. Leah est un serpent et fait semblant de merde et est une personne décente, alors qu’en réalité elle est aussi mauvaise que Kail.

Alors que de nombreuses personnes ont laissé des commentaires positifs sur le message de Leah, d’autres ont Reddit pour claquer le jeune homme de 28 ans pour avoir voyagé pendant la pandémie.

«« Nous sommes tellement excités »de Kail signifie que ses enfants vont bien? Cela signifie-t-il que les enfants de Leah le sont aussi? Si elle amène son enfant immunodéprimé à Floride pendant une pandémie où personne ne suit aucune règle … wow. «

Une autre personne a ajouté à propos de Leah: « Elle ressemble à un sacré imbécile. Elle est tellement obsédée par elle-même. »

Un troisième a sonné: « C’est une montagnarde ignorante avec un peu d’argent à jeter donc en Floride bien sûr. De plus, elle M’embarrasse avec cette photo. Elle n’est évidemment pas une maman ordinaire mais une maman cool. »

Les fans du MTV Le spectacle a continué à critiquer les étoiles pour avoir voyagé pendant la pandémie, comme quelqu’un d’autre l’a écrit: « C’est tellement stupide. Qu’est-ce que Leah va faire quand son imprudence fait que quelque chose arrive à Ali? Pauvre enfant.

« Kail est tout aussi mauvais sinon pire. »

D’autres ont souligné que la fille de Leah, Ali, a des problèmes de santé et qu’elle présente un risque élevé de contracter le virus, comme l’a écrit une autre personne: « Leah stans, veuillez prendre note de cela. Nous avons regardé toute une histoire f ** king sur la détérioration de la santé d’Ali et ses besoins. pour un traitement spécial et un équipement pour renforcer ses poumons.

«C’est la deuxième fois qu’ils se rendent en Floride pendant la pandémie.

« Leah est brutalement stupide et une mère terrible. Je ne veux plus rien entendre sur » à quel point elle va mieux !! » Et ‘quelle maman incroyable elle est !!! « ‘

La jeune femme de 28 ans partage ses filles jumelles de 11 ans Aliannah et Aleeah ​​avec l’ex Corey Simms, tandis qu’elle est également la mère d’Adalyn, huit ans, avec l’ex Jeremy Calvert.

Pendant ce temps, Kailyn est la mère d’un fils de 11 ans, Isaac, avec son ex Jo Rivera et son fils de sept ans, Lincoln, avec son ex-mari Javi Marroquin et son fils de trois ans Lux et son fils de six mois Creed avec son ex Chris Lopez.

Plus tôt cette semaine, Kailyn s’est défendue contre les trolls qui l’ont critiquée pour avoir enlevé ses quatre fils pendant le pandémie.

La personnalité de la télévision a déclaré dans une vidéo Instagram: «Je fais donc cette histoire parce que je continue de voir des trolls sur Instagram me traîner à travers le sol pour avoir fait quoi que ce soit pendant Covid dans toute cette pandémie.

«Je veux juste réitérer le fait que je suis testé et que mes enfants le font aussi trois fois par semaine, et que tout cela étant dit, toute personne avec qui je filme dans la série Teen Mom la saison prochaine, elle est également testée trois fois. avant de venir filmer avec moi en personne. «