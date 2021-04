TEEN Mom Briana DeJesus et Mackenzie McKee semblent complètement méconnaissables sur une photo de retour du casting annulé de Teen Mom 3.

La série de téléréalité n’a duré qu’une saison avant d’obtenir la hache car elle n’était pas aussi populaire que ses prédécesseurs.

Les mamans adolescentes Briana DeJesus et Mackenzie McKee sont assez différentes dans une photo de retour de leur maman adolescente 3 jours[/caption]

Briana a passé une saison sur Teen Mom 3 avant que le spectacle ne reçoive le démarrage[/caption]

Mackenzie n’était que l’un des coéquipiers de Briana dans le programme maintenant supprimé[/caption]

Briana, 26 ans, a profité de ses histoires Instagram aujourd’hui pour inviter tout le monde à se promener dans le passé alors qu’elle partageait une vieille photo avec ses coéquipiers Teen Mom 3.

Sur la photo, une jeune Briana jette sa main en l’air et sourit alors qu’elle porte un débardeur blanc et un chapeau de soleil.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la photo de groupe se tient Mackenzie, alors qu’elle sourit largement tout en tenant son sac dans ses bras.

Pendant que MTV les téléspectateurs connaissent peut-être Briana et Mackenzie, le cliché montre également leurs deux coéquipières, Alexandria Sekella et Katie Yeager.

L’ancienne co-vedette de Briana et Mackenzie, Katie Yeager, a accepté l’annulation dans la foulée[/caption]

Briana a écrit sur la photo: Miss ces filles.

La série de téléréalité a fait ses débuts en 2013, mais elle a été annulée quelques mois plus tard en raison de faibles notes.

À l’époque, Katie était d’accord avec le lancement de l’émission, car elle a tweeté: «Je suis reconnaissante pour cette expérience. Molli [her daughter] et je suis prêt à passer à autre chose et à vivre une vie normale. Merci pour tout l’amour et le soutien. »

On ne peut pas en dire autant d’Alexandria qui a écrit: «Oui, plus de Teen Mom 3. Je suppose que nous n’étions pas assez d’épaves de train pour que ce soit intéressant. L’Amérique veut bien regarder les fous. «

Après Teen Mom 3, Briana a rejoint Kailyn Lowry sur Teen Mom 2[/caption]

Quant à Mackenzie, elle a remplacé Bristol Palin sur Teen Mom OG, où les fans ont pu voir sa relation de haut en bas avec son mari, Josh.[/caption]

Le couple partage trois enfants[/caption]

Adolescent maman 2 La star Kailyn Lowry n’était pas vraiment satisfaite du commentaire, répondant: «Je ne peux pas m’empêcher d’être un peu offensé par certaines des choses que les filles de TM3 disent. Annulé ou non, nous nous rapportons tous d’une manière ou d’une autre. «

L’annulation n’était pas la fin pour deux des quatre filles, car Briana rejoindrait Kailyn, 29 ans, sur Teen Mom 2, alors que Mackenzie remplacerait Bristol Palin au Adolescent maman og.

La carrière de Briana à MTV a connu de nombreux hauts et bas, notamment drame avec sa costar Kailyn.





La mère de deux enfants n’a pas non plus été d’accord avec ses deux bébés papas, Devoin Austin et Luis Hernandez, principalement en raison d’un manque apparent de pension alimentaire pour enfants.

Quant à Mackenzie, elle a également eu ses obstacles, accusant auparavant son mari Josh de la tromper avec sa cousine avant de l’admettre fait une erreur.

Le couple partage trois enfants: Gannon, neuf ans, Jaxie, sept ans et Broncs, quatre ans.