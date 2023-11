Les malheurs offensifs des Jets de New York avec Zach Wilson auraient également échoué à Aaron Rodgers

Blâmer le quart-arrière Zach Wilson pour tout ce qui ne va pas avec l’offensive des Jets de New York, c’est comme blâmer un jeune pilote qui ne peut pas piloter un avion délabré. Un aviateur meilleur et plus expérimenté aurait du mal à réussir l’atterrissage avec la même machine déficiente. Un meilleur cockpit est nécessaire si les Jets veulent un jour être une équipe importante.

L’excitation créée par l’acquisition d’Aaron Rodgers a duré quatre matchs avant qu’il ne subisse une rupture du tendon d’Achille. Le quart-arrière de bientôt 40 ans espère toujours revenir cette saison. Le directeur général des Jets, Joe Douglas, est allé jusqu’à dire aux journalistes la semaine dernière, il “attend” le retour éventuel de Rodgers. Rodgers même dit La sécurité des Chargers de Los Angeles, Derwin James, lundi, lui donnera « quelques semaines » et il sera prêt.

Cependant, tout rêve d’une guérison miraculeuse a peut-être disparu avec Rodgers regardant comment le reste de l’offensive continue de jouer, alors que les Jets sont tombés à 4-4 au total après une défaite de 27-6 contre les Chargers.

Les problèmes sont bien plus profonds que ce que beaucoup considéreraient comme une première crise orchestrant le système.

“Je ne vais pas dire que c’était même proche de [Wilson’s] pire match”, a déclaré l’entraîneur-chef des Jets. Robert Saleh dit après le match.

Elsa/Getty Images

Le coach a tout à fait raison. Les 263 verges par la passe et la moyenne de 5,4 verges par tentative de Wilson ne sont pas vraiment inspirantes. Mais l’ensemble de l’offensive des Jets a été surpassé et complètement submergé à cause d’une liste altérée.

La signature de Dalvin Cook, la ligne offensive constamment remaniée, l’absence de menace secondaire au niveau du receveur large et peu ou pas d’impact des extrémités rapprochées ont tous été des échecs critiques. Même un quarterback de niveau S jouant à son apogée aurait du mal à faire décoller cet albatros.

Devant, la ligne offensive est en ruine et les Jets sont simplement en train de réarranger les transats sur le Titanic (désolé pour la métaphore mitigée). Duane Brown, Connor McGovern, Wes Schweitzer et Alijah Vera-Tucker sont tous dans la réserve des blessés. Ainsi, l’équipe d’entraîneurs des Jets a proposé une autre combinaison de ligne offensive.

De gauche à droite, cinq de départ composés de Mekhi Becton, Laken Tomlinson, la recrue Joe Tippman, Max Mitchell et Billy Turner sont entrés sur le terrain. Fait intéressant, Mitchell et Turner ont changé de place après avoir terminé le match de la semaine précédente contre les Giants de New York. Mitchell n’avait pas l’air bien en tant que gardien pour la première fois de sa carrière professionnelle. Le vétéran avait l’air encore pire au tacle droit. Khalil Mack et Joey Bosa ont constamment battu Turner pour créer de la pression et des revirements.

AP Photo/Adam faim

Des questions sur le front offensif des Jets existaient avant le début de la saison. Tant de brassages ont provoqué une panne complète. Los Angeles a limogé Wilson à sept reprises, l’a frappé huit fois de plus et a provoqué trois échappés forcés.

Wilson est peut-être lent à traiter, aggravé par une libération légèrement allongée, mais il est difficile de reprocher à un quart-arrière la mauvaise qualité du jeu de la ligne offensive des Jets. Les Chargers ont détruit la plupart des jeux et n’ont jamais été déçus en accordant seulement 270 verges au total.

La défense new-yorkaise a fait son travail. En comparaison, les Chargers n’ont pas exactement rempli la feuille de statistiques, avec 191 verges au total. Certes, Los Angeles a bénéficié de terrains courts et du retour de botté de dégagement de 87 verges de Derius Davis pour un score.

Mais c’est exactement ainsi que les Jets sont construits. Ils ont une défense de calibre éliminatoire. En dehors du receveur large Garrett Wilson et du porteur de ballon Breece Hall, lorsqu’ils sont en bonne santé, personne en attaque ne fait assez bien son travail pour divertir une course en séries éliminatoires, même si Rodgers était derrière le centre.

Les Jets ont signé un contrat d’un an de 7 millions de dollars avec le porteur de ballon vétéran Dalvin Cook après que les Vikings du Minnesota ont libéré le quadruple coureur de 1 000 verges. Le joueur de 28 ans n’a pas l’explosivité qu’il apportait autrefois lors d’une attaque. Il a effectué deux courses sur sept mètres, une capture sur un autre mètre et une passe abandonnée. En y réfléchissant, le vétéran de septième année a eu le culot de je veux un échange avant la date limite.

Allen Lazard est une autre grande odeur en ce qui concerne les changements que New York a pris en agence libre. Le receveur a signé un contrat de 44 millions de dollars sur quatre ans pour rejoindre Gang Green et rester une cible préférée de Rodgers. Sans le quadruple MVP de la NFL dans l’alignement, Lazard est un joueur de niveau remplacement, qui a du mal à créer une séparation et ne réussit pas la prise difficile.

AP Photo/Adam faim

Au-delà de Wilson, qui a capté sept passes lundi, les autres receveurs des Jets ont combiné quatre réceptions.

Un sous-produit du problème précédent est une utilisation plus intensive des extrémités serrées. Les Jets aiment utiliser 12 personnes avec deux extrémités serrées régulièrement présentes. Voici le problème : un manque d’effectif serré constitue une menace légitime. Tyler Conklin, CJ Uzomah et Jeremy Ruckert forment un solide trio. Aucun d’entre eux n’impose une couverture ou n’exige le ballon de manière régulière. Ils ne font pas la différence dans une ligue où d’autres ailiers rapprochés constituent la cible n°1 de leurs attaques respectives.

Les Jets ne peuvent pas avoir « une ou deux personnes qui tuent le jeu », comme le dit Hall. déclaré.

Il n’est donc pas surprenant que les Jets se classent 31e en attaque totale et 30e en score. Ils sont entrés dans le match de lundi derniers en ce qui concerne le pourcentage de conversion du troisième down. En fait, le taux de conversion de 23 pour cent à New York était déjà le pire depuis 1978. Ce chiffre a en fait diminué lorsque les Jets n’ont converti que trois des 17 troisièmes tentatives lors de la compétition de lundi.

Les Jets de 2023 sont l’une des quatre équipes au cours des cinq dernières saisons à avoir marqué huit touchés offensifs ou moins au cours de huit matchs d’équipe, selon Perspective footballistique. Il se trouve que Gang Green a répété l’exploit à deux reprises avant cette saison en 2019 et 2020.

“C’est vrai. Nous devons être meilleurs”, a déclaré Hall ajoutée.

Un Rodgers en bonne santé jouant à un niveau inférieur au niveau MVP aurait-il sauvé cette saison ? C’est peu probable.

Les choses auraient pu fonctionner plus facilement. Mais le fait de battre l’étoile vieillissante aurait pris et les problèmes auxquels les Jets étaient encore confrontés n’auraient été compensés que dans une certaine mesure par un signaleur plus expérimenté avec une libération plus rapide. Personne ne devrait croire que Rodgers, à ce stade de sa carrière, est capable d’élever la liste de New York telle qu’elle est actuellement constituée et de la faire jouer à un niveau proche des meilleures équipes de l’AFC.

Les Jets sont une nouvelle fois au point mort. Le Sully de tous les quarterbacks ne suffit pas à faire atterrir cet avion en toute sécurité.

Brent Sobleski couvre la NFL pour Bleacher Report. Suivez-le sur Twitter, @brentsobleski.