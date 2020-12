(Opinion Bloomberg) – L’indignation suscitée par la décision du président Trump de gracier quatre mercenaires américains pour le meurtre de 17 personnes à Bagdad pourrait apporter une forme perverse de répit au Premier ministre Mustafa al-Kadhimi et à l’élite politique irakienne: pour ce cycle d’information, au moins , les gens seront plus en colère contre Trump que contre eux.

Mais l’insulte et l’injustice du pardon des gardes de Blackwater ne détourneront pas longtemps les Irakiens des blessures et des indignités que leurs propres dirigeants leur ont infligées. Les esprits qui s’attardent sur le massacre horrible de Nisour Square à l’automne 2007 reviendront bientôt aux sombres réalités d’aujourd’hui et aux perspectives sombres de l’année à venir.

Le week-end dernier, le gouvernement a dévalué le dinar irakien d’environ 20% par rapport au dollar. Le gouvernement peut ainsi tirer plus de dinars de ses exportations de pétrole libellées en dollars, qui paient 90% des dépenses de l’État. Kadhimi a défendu la dévaluation – la première depuis l’invasion menée par les États-Unis en 2003 – en arguant qu’il s’agissait d’une «mesure préventive» pour contrôler l’inflation. Mais la plupart des Iraquiens sont maintenant confrontés à une flambée du coût de la vie, car une grande partie de ce qu’ils consomment, y compris les produits alimentaires essentiels, est importée dans des achats libellés en dollars.

Il y avait encore de sombres nouvelles dans le projet de budget pour 2021 approuvé cette semaine par le cabinet de Kadhimi et en attente d’approbation parlementaire. La proposition qui devait retenir le plus d’attention était une nouvelle taxe sur les revenus des agents publics de niveau intermédiaire et supérieur. Le Premier ministre a cherché à adoucir le coup en réduisant son propre salaire de 40% et celui des ministres et des parlementaires de 30%. Mais une population qui considère l’ensemble de la classe politique comme irrémédiablement corrompue ne sera probablement pas apaisée.

Les employés du secteur public sont confrontés à un triple coup dur: le gouvernement qui peine à payer leurs salaires a réduit la valeur de leurs revenus et, pour les cadres moyens et supérieurs, propose de maintenir 15% d’impôts. N’oubliez pas que l’État est le plus gros employeur du pays, avec environ 4 millions de personnes inscrites au gouvernement et 3 millions de retraités. Un autre million de personnes bénéficient de l’aide sociale.

La colère montante dans le secteur public s’est déjà répandue sur la place publique, qui a été bondée de manifestants anti-gouvernementaux pendant plus d’un an. Plus tôt ce mois-ci, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des fonctionnaires exigeant leurs salaires dans le nord kurde, tuant au moins sept personnes.

Les manifestants avaient mis le feu aux bureaux du gouvernement et aux sièges des partis politiques. Les dirigeants de Bagdad se préparent maintenant à d’autres incendies de ce type à travers le pays. Une grande partie de la colère sera dirigée contre le Premier ministre, juste au moment où il a besoin du soutien de la rue pour faire adopter des plans de réformes économiques vitales. En tant que gardien sans base politique significative, il peut s’attendre à peu de solidarité de la part des partis politiques irakiens, qui comptent sur le contrôle des ministères et des agences gouvernementales pour maintenir les réseaux de favoritisme.

Le pire pourrait encore être à venir pour Kadhimi si les prix du pétrole continuent de baisser au milieu des craintes que de nouvelles souches du coronavirus prolongent la douleur économique de la pandémie. Le budget de l’Irak pour 2021 suppose un pétrole à 42 dollars le baril. Même en laissant de côté les effets de la pandémie, ce prix pourrait être difficile à maintenir si le président élu américain Joe Biden assouplit les sanctions contre l’Iran, lui permettant d’augmenter ses exportations de pétrole l’année prochaine.

Très dépendant des exportations de pétrole pour ses revenus, et contraint par les réductions de production de l’OPEP d’exporter davantage, l’Irak subit déjà la pression de la baisse des prix. En désespoir de cause, le gouvernement recherche des paiements initiaux en échange de contrats à long terme. Jusqu’à présent, seule China ZhenHua Oil Co a fait ses preuves, acceptant un accord de 2 milliards de dollars.

Il ne sauvera pas l’épave de l’économie irakienne en 2020: le Fonds monétaire international estime qu’il aura diminué de 12% cette année et que le déficit budgétaire atteindra 22% du PIB. Les Nations Unies s’attendent à ce que le taux de pauvreté de l’Iraq double, pour atteindre 40%.

Avec les bouleversements politiques à venir, les perspectives pour 2021 sont, pour le moins, pires. Et à partir du 21 janvier, Kadhimi n’aura plus Trump pour fournir des distractions scandaleuses.

