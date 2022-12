Les malheurs des voyages de vacances ont, espérons-le, diminué avec la navette entre les aéroports de Kelowna / Vancouver

Avec le temps stressant pour les voyageurs aériens de vacances, l’aéroport de Kelowna (YLW) s’est associé à Cheers! Okanagan Tours fournira un service de navette vers l’aéroport de Vancouver (YVR).

Des navettes seront disponibles le samedi 24 décembre et le dimanche 25 décembre. Les navettes en direction de YVR commenceront à charger à YLW à 7 h et partiront à 7 h 30. Le débarquement prévu à YVR est à 13 h 30.

Les navettes voyageant de YVR à YLW embarquent à 14 h et partent à 14 h 30, avec un débarquement prévu à YLW pour 20 h 30

Les heures de prise en charge et de dépose sont sujettes à des retards en cours de route.

Les réservations ne sont acceptées que par e-mail à bookings@cheersokanagantours.com et seront gérées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les informations requises pour la réservation comprennent le prénom et le nom de chaque voyageur, un numéro de téléphone portable et l’adresse e-mail du voyageur principal du groupe.

Le coût par personne, incluant les taxes et le pourboire, est de 105,00 $.

À votre santé! Okanagan peut organiser le paiement à l’avance par téléphone ou par e-mail ou le récupérer à l’aéroport.

