«Je vais essayer», a déclaré danger édénique interrogé lors de sa première conférence de presse à Real Madrid s’il pouvait maintenant devenir le meilleur joueur du monde. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi formaient le duo inébranlable, mais la suggestion n’était pas que Hazard se contente de la troisième place, une position qu’il était déjà venue à occuper après sept années brillantes pour Chelsea. Hazard avait été le talent offensif exceptionnel de la Premier League et au Real Madrid, où les exigences seraient plus élevées et le casting de soutien plus prestigieux, il n’était pas hors de question qu’il pourrait y avoir plus à venir. Il pourrait remplacer Ronaldo, combler le manque de créativité de Madrid, lancer une nouvelle ère et peut-être même remporter le Ballon d’Or. « Si tout se passe bien, pourquoi pas? », A déclaré Hazard. « C’est dans ma tête mais je n’y pense pas tous les jours. »

Près de deux ans plus tard, Hazard considère que c’est une bénédiction de passer un seul match sans un autre muscle grinçant et encore moins une saison entière digne de reconnaissance internationale.

Le Real Madrid affrontera Chelsea lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions mardi et ce serait une énorme surprise s’il devait commencer contre son ancienne équipe.

Hazard est sorti du banc contre le Real Betis samedi pour jouer ses 15 premières minutes en près de trois mois.

« Il a joué avec étincelle, avec énergie », a déclaré Zidane. « Nous allons avoir besoin de lui. »

Interrogé sur les mérites des signatures « Galactico » du Real Madrid telles que Hazard, le président du club, Florentino Perez, a déclaré qu’elles étaient autant une projection de pouvoir qu’un moyen de faire venir un meilleur attaquant ou arrière droit.

« Cela crée un type de glamour très spécial », a déclaré Perez. « Cela permet au monde entier de savoir que vous avez un joueur de classe mondiale à chaque poste. »

ACCENT CHANGÉ

Mais le temps où le Real Madrid pouvait se permettre de braconner les meilleurs joueurs du monde chaque été est révolu depuis longtemps, la vague de signatures de superstars au cours de la première décennie du siècle est tombée à seulement deux ou trois dans la seconde.

Gareth Bale est arrivé en 2013 et un an plus tard, James Rodriguez, le joueur d’évasion de la Coupe du monde 2014, a suivi.

Et puis l’accent a changé, un changement d’approche attirant l’attention de Madrid sur les jeunes talents, pas toujours bon marché à acheter, mais toujours avec du potentiel et la possibilité de vendre.

La saison 2018-19 a été misérable pour le Real Madrid, de mauvais résultats aiguisant le sentiment de perte du départ de Ronaldo et une envie croissante pour le club de le remplacer par une superstar qui pourrait assumer la responsabilité.

Hazard semblait être la solution idéale et même si, à 28 ans, Madrid le signait quelques années plus tard, ils étaient confiants qu’il livrerait.

Qu’il le fasse encore est non seulement une grande honte pour lui et pour la Liga, mais aussi pour les fans du monde entier, qui se sont vu refuser de voir l’un des footballeurs les plus enchanteurs de sa génération briller pour le club le plus titré du monde.

Cela a également été restrictif pour le Real Madrid, dont les propres insécurités ont été révélées la semaine dernière alors que le club tentait de passer par la Super League européenne.

L’obsession de Perez pour le projet est motivée par le désir de suivre le rythme de Manchester City et du Paris Saint-Germain, soutenus respectivement par les Émirats arabes unis et le Qatar.

Dans les deux ans qui ont précédé le déménagement de Hazard à Madrid, le PSG a signé Neymar et Kylian Mbappe. Barcelone a acheté Philippe Coutinho et Ousmane Dembele, tandis que l’Atletico Madrid a acquis Joao Felix. Liverpol a acheté Virgil van Dijk. Hésiter, c’était risquer d’être laissé pour compte.

Le Real Madrid aimerait pouvoir récupérer une partie des 100 millions d’euros qu’ils ont dépensés pour Hazard pour aider à un nouvel assaut contre la signature de Mbappe cet été, mais qui ferait une offre pour le Belge maintenant? Et combien?

Pendant un moment, Zinedine Zidane a planifié autour de Hazard, peaufinant l’équipe pour qu’elle lui convienne quand il était en forme.

Mais Hazard est devenu hors de propos ces derniers mois, alors que l’équipe de Zidane essaie de passer à autre chose sans lui tandis que Perez continue de compter le coût d’un transfert qu’il doit espérer qu’un jour se passera bien. Chelsea serait un bon point de départ.

