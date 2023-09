Les malheurs de United continuent alors que la blessure de Wan-Bissaka met le défenseur à l’écart

Lors de la défaite 3-1 de Manchester United contre Brighton et Hove Albion, Aaron Wan-Bissaka s’est blessé aux ischio-jambiers. En conséquence, le défenseur anglais sera absent pour une période prolongée, selon le club. Il est absent pour le match d’ouverture de l’UEFA Champions League de United au Bayern Munich cette semaine.

Wan-Bissaka s’est blessé quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Alors que United menait 3-1, le défenseur a remplacé Lisandro Martinez. Cependant, la blessure aux ischio-jambiers a limité tout impact qu’il pourrait avoir pendant son bref passage sur le terrain.

La blessure pourrait exclure Wan-Bissaka pendant jusqu’à deux mois. Alors que United souffre à la fois sur et en dehors du terrain, l’absence du défenseur est notée. United a déjà acquis Sergio Reguilon pour assurer la sécurité à l’arrière. Pourtant, le dernier coup fait que trois arrières latéraux sont sur la liste des blessés. Tyrell Malacia et Luke Shaw ont raté huit matchs au total cette saison pour United. Les Diables Rouges comptent désormais sept joueurs sur la liste des blessés. Ensuite, Antony et Jadon Sancho risquent une suspension interne des rangs de United.

La blessure de Wan-Bissaka suscite des inquiétudes à Old Trafford

Même si Wan-Bissaka n’est pas le joueur le plus important de United, ses performances en début de saison étaient parmi les meilleures de United. Les Diables Rouges en difficulté ont été épouvantables défensivement. United a encaissé 10 buts lors de ses quatre derniers matchs. À titre de comparaison, United en a concédé 43 sur l’ensemble de la Premier League 2022/23.

Un point positif pour la défense est le retour imminent de Raphael Varane. Le défenseur central français souffre d’une blessure non précisée. Mais il pourrait revenir pour le match du Bayern Munich cette semaine ou le prochain affrontement à Burnley.

Son retour est le bienvenu, car Manchester United est en grande difficulté. Le club compte six points après cinq matchs. Le choc du Bayern Munich pourrait mettre à rude épreuve ce qui a été un vestiaire ébranlé à Old Trafford.

