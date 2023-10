(Bloomberg) – BYD Co. se rapproche rapidement de Tesla Inc. en tant que plus grand vendeur mondial de véhicules purement électriques, avec une hausse des bénéfices soulignant son poids commercial malgré l’intensification de la concurrence dans le pays.

Les actions de la société chinoise de véhicules électriques cotée à Hong Kong ont augmenté de 1,7 % ce mois-ci, surperformant la chute de 17 % de Tesla et les baisses d’autres pairs également. Alors que les actions de la société d’Elon Musk sont toujours en hausse de plus du double de la hausse de BYD cette année, des signes laissent entrevoir de nouveaux gains pour ce dernier.

Les traders ont acquis des options haussières sur BYD, tandis que les analystes ont relevé leurs prévisions de bénéfices pour la société chinoise à un niveau record depuis son rapport trimestriel préliminaire de ce mois-ci. BYD a enregistré des ventes record malgré l’intensification de la concurrence et un ralentissement plus large des ventes de voitures chinoises à énergies nouvelles. La société publiera ses résultats du troisième trimestre après la clôture de lundi.

Les actions BYD bondissent grâce au bénéfice trimestriel record du fabricant chinois de véhicules électriques

Musk a jeté un voile sur le secteur mondial des véhicules électriques avec de sombres perspectives au début du mois, affirmant que la hausse des taux d’intérêt aux États-Unis avait nui à ses ventes. Les résultats de Tesla souffrent également de la guerre des prix lancée depuis des mois pour tenter d’alimenter la demande. Les analystes ont abaissé leurs estimations de bénéfice par action pour le constructeur américain alors que les perspectives pour BYD augmentaient.

“BYD semble toujours être le pari le plus sûr contre Tesla à court terme compte tenu de sa discipline en termes d’équilibre entre croissance des volumes et rentabilité”, a déclaré Kevin Net, responsable des actions asiatiques chez Tocqueville Finance. “Il est également de plus en plus exposé aux hybrides, qui ont gagné des parts de marché en Chine et contribuent à des marges plus élevées.”

Le ralentissement de la croissance de Tesla envoie un avertissement à tous les fabricants de véhicules électriques

BYD a vendu un total record de 822 094 véhicules au cours du dernier trimestre, y compris des hybrides, contribuant ainsi à consolider sa position de marque automobile la plus vendue en Chine. Ce qui a particulièrement surpris les observateurs de l’industrie, c’est que BYD semble gagner plus d’argent par véhicule, malgré la concurrence sur les prix.

Le bénéfice par voiture, hors impact de l’unité électronique de l’entreprise, a augmenté de 46 % par rapport au trimestre précédent, selon les estimations de JPMorgan Chase & Co. Les analystes estiment que BYD pourra maintenir sa rentabilité l’année prochaine grâce à l’augmentation des ventes de véhicules haut de gamme ainsi qu’à la poursuite de son expansion à l’étranger.

Les investisseurs de Tesla et des véhicules électriques sont confrontés à un bilan alors que la demande commence à craquer

BYD devrait commencer les livraisons de ses Yangwang U8 et Fang Cheng Bao BAO 5 haut de gamme au quatrième trimestre, selon des experts de HSBC Holdings PLC. En dehors de la Chine, BYD revendique des parts de marché élevées dans des pays comme le Brésil, bien que des considérations fiscales et politiques l’aient empêché d’entrer sur le marché américain des voitures particulières.

L’amélioration des perspectives de bénéfices a contribué à rendre l’action BYD plus attrayante, ramenant son multiple de bénéfices prévisionnels à environ 18 fois, contre plus de 50 fois pour Tesla. Les données récentes sur les options semblent également positives, car la volatilité s’est déplacée vers le côté plus haussier par rapport à il y a un mois.

Même si BYD a été soutenu par Warren Buffett, la vente d’actions de Berkshire Hathaway Inc. depuis l’année dernière pourrait avoir pesé sur le cours de son action. Parmi les autres vents contraires pour les actions, citons l’enquête anti-subventions de l’Union européenne sur les véhicules électriques fabriqués en Chine.

“Il y a certainement une forte décote chinoise sur le titre, mais je ne vois pas que cela empire”, a déclaré Taylor Ogan, directeur général du fonds spéculatif Snow Bull Capital, qui détient des actions à la fois dans BYD et Tesla. “Les investisseurs devront se réveiller face à BYD l’année prochaine, lorsque ses deux marques haut de gamme commenceront à livrer, et qu’elle exportera sensiblement vers de nouveaux marchés”, a-t-il ajouté.

