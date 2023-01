Les malheurs de Liverpool s’aggravent alors que Mitoma étourdit les Reds dans le temps additionnel

BRIGHTON, Angleterre – La défense de la FA Cup de Liverpool s’est terminée dimanche alors que Brighton & Hove Albion a marqué un vainqueur dans le temps d’arrêt lors d’une victoire palpitante 2-1 au stade Amex (diffusez une rediffusion en direct sur ESPN +, aux États-Unis uniquement.)

Les deux équipes ont vu des tirs bloqués hors de la ligne dans les 15 premières minutes avant que Harvey Elliott n’ouvre le score peu de temps après, inscrivant une passe de Mohamed Salah.

Cependant, Brighton a riposté juste avant la mi-temps grâce à une frappe de Tariq Lamptey qui a dévié Lewis Dunk. L’ailier de Brighton, Kaoru Mitoma, a frappé un vainqueur tardif, décrochant un centre de Pervis Estupinan avant de tirer à la maison et de déclencher des célébrations folles.

Réaction rapide

1. Les problèmes de Liverpool continuent, une autre chance de trophée se présente.

Jurgen Klopp a connu un mandat chargé de trophées à Liverpool, mais sa meilleure chance de récupérer de l’argenterie cette saison était en FA Cup. Eh bien, cet espoir est terminé au quatrième tour.

Liverpool a été éliminé de la Coupe Carabao en décembre et est tombé à la neuvième place de la Premier League – un alarmant 21 points derrière le leader Arsenal, même si Klopp a en quelque sorte insisté cette semaine sur le fait qu’il n’avait pas encore renoncé au titre. Leur dernier espoir de gloire réside désormais dans la Ligue des champions, mais ils sont confrontés à une tâche ardue face à des ennemis familiers, le Real Madrid, en huitièmes de finale. Tout cela rend la lecture sombre.

Ils avaient de nouveau l’air terne à Brighton. Liverpool avait remporté les 12 matchs cette saison lorsqu’ils ont marqué le premier but, et cela semblait bien se passer quand Elliott a marqué à la 30e minute, mais c’était aussi bon que possible.

Klopp a fulminé sur la ligne de touche pendant une grande partie du match alors que Liverpool avait l’air bâclé et manquait de confiance. Il est clair de voir pourquoi. La défaite de dimanche signifie que Liverpool n’a que trois victoires en neuf depuis le retour après la Coupe du monde et la saison semble les fuir.

C’est après le triomphe de Liverpool en FA Cup sur Chelsea en mai dernier qu’ils avaient leur monde à leurs pieds, à deux matchs d’un quadruplé historique, avant que leurs espoirs ne soient rapidement anéantis par Manchester City et le Real Madrid. Le mois prochain, lorsqu’ils affronteront Madrid pour la première fois depuis cette défaite, Liverpool ne pourrait guère avoir l’air plus différent.

Les joueurs de Liverpool s’éloignent après leur sortie de la FA Cup. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

2. Brighton fait preuve de qualité alors que les spéculations sur Caicedo se poursuivent

Ça a été une semaine difficile à Brighton. Au milieu d’une excellente course au cours de laquelle ils ont marqué deux buts ou plus lors de leurs six matchs précédents – y compris un écrasement 3-0 de Liverpool en Premier League plus tôt ce mois-ci – et une poussée pour se qualifier pour le football européen, les Seagulls ont de nouveau trouvé eux-mêmes parant les offres pour l’un de leurs meilleurs joueurs. Cette fois, c’était le milieu de terrain Moises Caicedo.

L’international équatorien était absent pour ce match, des sources ayant déclaré à ESPN que Brighton avait dit au joueur de ne reprendre l’entraînement qu’après la fenêtre de janvier, car Arsenal et Chelsea montrent tous deux un ferme intérêt. Sur les réseaux sociaux, Caicedo a clairement indiqué qu’il souhaitait partir.

Brighton serait pardonné de se demander s’ils s’en sortiraient sans lui, mais ils ont continué à montrer pourquoi ils frappaient à la porte du top six.

Brighton a perdu Marc Cucurella contre Chelsea et Yves Bissouma contre Tottenham l’été dernier. Ensuite, l’entraîneur-chef Graham Potter a été débauché par Chelsea en septembre et Leandro Trossard, également avec de plus grandes ambitions, a forcé un déménagement à Arsenal plus tôt ce mois-ci. À travers tout cela, Brighton a remplacé, adapté et amélioré.

Tariq Lamptey a volé en avant avec rythme et compétence de l’arrière droit, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 Alexis Mac Allister avait l’air assuré au milieu du parc à côté de Pascal Gross, tandis que l’attaquant Kaoru Mitoma est resté un danger tout au long.

Une semaine difficile se termine avec une place au cinquième tour de la FA Cup et leurs fans chantant “Nous allons à Wembley”.

3. Les malheurs de Salah en matière de buts continuent

Avant le match, Klopp a déclaré que Salah avait eu du mal à faire face au changement des trois premiers de Liverpool cette saison, Sadio Mane ayant été vendu au Bayern Munich cet été et remplacé par Darwin Nunez de Benfica et, plus récemment, Cody Gakpo du PSV.

Les luttes de Salah se sont poursuivies dimanche. Il avait l’air vif tout au long mais n’a pas pu trouver la touche finale. Il a vu une chance bloquée sur la ligne dans les cinq premières minutes, puis a couru en tête-à-tête mais a traîné son tir loin du poteau droit. En seconde période, il s’est de nouveau retrouvé dans la surface de réparation de Brighton et regardait le gardien de but Jason Steele, mais il manquait de produit final et a vu le mouvement s’effondrer.

Il regarda le ciel et rit ensuite, comme pour se demander ce qui n’allait pas ? La sécheresse de Salah devant le but s’élève désormais à cinq matchs toutes compétitions confondues.

C’est un problème qui affecte toute la ligne de front de Liverpool. Nunez a remplacé le buteur Elliott à la 59e minute, Salah et Gakpo continuant à jouer à ses côtés, mais le nouveau trio n’a pas réussi à effrayer Brighton.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Kaoru Mitoma, FW, Brighton : Semblait pointu et créatif sur l’aile gauche de Brighton, et un buteur approprié pour le défunt vainqueur.

Solly March, MF, Brighton : Résume tout ce que Brighton a bien fait; lumineux, créatif et direct.

Alexis Mac Allister, MF, Brighton : Alors que Caicedo attire les offres de l’élite de la Premier League, Mac Allister a continué à faire preuve d’une réelle qualité au milieu.

Kaoru Mitoma célèbre après avoir marqué le vainqueur tardif. Bryn Lennon/Getty Images

PIRE

Pervis Estupinan, DF, Brighton : Compte tenu de la tâche difficile de pousser haut en attaque, mais de devoir défendre Salah dans l’autre sens, et de lutter tout au long. A fourni la croix au vainqueur de Mitoma.

Cody Gakpo, Attaquant, Liverpool : Performance piétonne dans laquelle il a rarement représenté une menace.

Andy Robertson, DF, Liverpool : Très rarement poussé en avant, mais a eu du mal à garder March et Lamptey silencieux sur la droite de Brighton.

Faits saillants et moments marquants

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Jürgen Klopp : “Nous sommes venus ici après quelques semaines, ce qui a été l’une des pires performances de mon temps ici, donc aujourd’hui c’était beaucoup mieux, mais nous avons quand même encaissé deux buts sur coups de pied arrêtés.

“Alors maintenant, nous avons comblé les lacunes là où ils étaient passés la dernière fois, mais ils ont marqué sur coups de pied arrêtés.”

Il a ajouté: “Nous avons encore de la place pour nous améliorer. Nous faisons des pas mais nous devons nous améliorer, nous devons aller plus loin et nous le ferons.”

Roberto de Zerbi : “Je pense que la chose la plus importante dans le football est le sang, le cœur et les balles [spirit]. Pour progresser et devenir une grande équipe, vous devez gagner ce match, vous pouvez penser que c’est bien de gagner le match, mais ce n’est pas comme ça. Si nous voulons devenir plus gros, mais il faut comprendre le jeu et c’est plus important l’amélioration.

“Nous sommes une bonne équipe. Nous ne sommes pas comme Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool ou Chelsea. Nous ne sommes pas au même niveau, mais nous voulons nous améliorer, nous battre dans la dernière partie de la saison.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Harvey Elliott a marqué les deux derniers buts de Liverpool en FA Cup, marquant le vainqueur contre les Wolves lors de leur troisième tour le 17 janvier. Le but contre Brighton était le 850e de toutes les compétitions sous la direction de Klopp.

– Elliott est le seul joueur à avoir participé aux 31 matchs de Liverpool cette saison.

– Liverpool avait remporté les 12 matchs cette saison en marquant le premier but du match, un record désormais battu par Brighton.

– Mitoma a maintenant six buts lors de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues après avoir échoué à marquer lors de ses neuf premiers matchs avec Brighton

Suivant

Brighton : Ensuite, c’est un derby de la côte sud alors que Brighton accueille Bournemouth en difficulté à l’Amex samedi, avant d’affronter son rival Crystal Palace à Selhurst Park le 11 février.

Liverpool : Klopp affrontera les Wolves pour la troisième fois en moins d’un mois lors de la visite de Liverpool à Molineux samedi, puis le 13 février, c’est la petite affaire du derby du Merseyside à Anfield.